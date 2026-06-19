«Aloziyên Lubnanê muzakereyên Tehran û Washingtonê sekinandin»

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Gera yekem a muzakereyên Amerîka û Îranê ku biryar bû îro roja înê li herêma Bürgenstock a Swîsreyê were lidarxistin, hat paşxistin. Wezareta Karên Derve ya Swîsreyê ragihand ku ev civîn dê di dema diyarkirî de pêk neyê, lê di heman demê de tekez kir ku amadekariyên lojîstîkî û siyasî ji bo mêvandariya muzakereyan, di rewşa şert û mercên pêwîst de, berdewam in.
Wezareta Karên Derve ya Swîsreyê di daxuyaniyekê de got: “Gera yekem a muzakereyan îro li gorî bernameyê nayê lidarxistin. Swîsre hêj amade ye ku hêsankariyê ji bo van muzakereyan bike û karên amadekarî yên têkildarî wê berdewam in.”
Ev daxuyaniya Swîsreyê çend saetan piştî ku Cîgirê Serokê Amerîkayê “J.D. Vance” serdana xwe ya bo Swîsreyê betal kir, hat belavkirin. Biryar bû ew bi muzakerevanên Îranî re hevdîtinê bike û zemîna destpêkirina gotûbêjan li ser “Memoranduma Têgihiştinê ya 14 xalî” amade bike.
Di heman demê de, malpera "Axios"ê bi pişta xwe bi çavkaniyên amerîkî ve girêdayî, ragihand ku nakokiyên li ser dosyaya Lubnanê, sedema sereke ya betalkirina serdana Vance û rawestandina gera nû ya muzakereyên navbera Washington û Tehranê bûye.
Li gorî heman çavkaniyan, biryar bû Cîgirê Serokê Amerîkayê bi nûnerên aliyê îranî re hevdîtinê bike da ku li ser mekanîzmayên cîbicîkirina memoranduma têgihiştinê gotûbêj bikin, lê nakokiyên li ser dosyayên herêmî, bi taybetî dosyaya Lubnanê, rê li ber derbasbûna muzakereyan bo qonaxa rasterast girt.
Îranê berê tekez kiribû ku rawestandina operasyonên leşkerî li hemû eniyan, bi taybetî li eniya Lubnanê, şertê herî girîng û sereke ye ji bo berdewamiya muzakereyan. Piştî êrîşa asmanî ya Îsraîlê li ser başûrê Beyrûdê di roja yekşema borî de, hêzên çekdar ên Îranê ragihandibûn ku ew ji bo bersivdayîneke leşkerî li ser xaka dagirkirî amade ne. Lê destwerdana Amerîkayê ji bo bilezkirina pêvajoya muzakereyan û razîbûna Washingtonê ya li ser xistina Lubnanê nav memoranduma têgihiştinê, rê li ber cîbicîkirina vê operasyona leşkerî girt.
Hêjayî gotinê ye ku Serokê Amerîkayê “Donald Trump” berê tekez kiribû ku memoranduma têgihiştinê ya bi Îranê re, Lubnanê jî dihewîne. Piştî îmzekirina vê têgihiştinê ya di navbera Amerîka û Îranê de, nakokiyên navbera Trump û Benjamin Netanyahu zêde bûne. Di demekê de ku zextên Amerîkayê ji bo vekişîna hêzên leşkerî yên siyonîst ji başûrê Lubnanê berdewam in, êrîşên berdewam ên rejîma siyonîst tevî peymana agirbestê, bûne cihê rexneyan.
Herwiha Trump ragihandibû: “Ez ji awayê ku Îsraîlê li hember Lubnanê tevdigeriya, ne razî me. Niha divê Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu berpirsiyariyeke zêdetir li hember Lubnanê bigire ser xwe.”
……………..
Dawiya peyamê /
Etîket (Tag):
- Îran
- Amerîka
- Lubnan
- Muzakereyên Îran û Amerîkayê
- Rejîma Siyonîst
Your Comment