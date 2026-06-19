Hind û rejîma siyonîst: ji dûrbûna siyasî heta hevkarîya stratejîk

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hevalbendiya di navbera Hind û rejîma siyonîst de di salên dawî de di bin guhertinek giran de derbas bûye û bûye yek ji girîngtirîn hevkariyên siyasî û leşkerî li Asya û Rojhilata Navîn. Ev guhertin bi giranî bi têkiliyên kesane û siyasî yên navbera «Narendra Modi», Serokwezîrê Hindistanê, û «Benjamin Netanyahu», Serokwezîrê rejîma siyonîst, têkildar e.
Rojnameya Financial Times di raporek berfireh de, bi nivîsên Michael Stoth, Andres Sheibani û James Shooter, vê hevalbendiyê vekolî û nivîsîye ku ev têkiliyê êdî ne tenê hevkariyek navdîplomatîk ya asayî ye, lê belê bûye hevkariya stratejîk ya berfireh di qadên ewlehî, berevaniyê, aborî, çand û îdeolojîya siyasî de.
Raport diyar dike ku qûra nêzîkbûna her du rêberan piştî operasyona Tufana El-Aqsa herî zêde xuya bû; dema ku Modi yek ji rêberên pêşîn bû ku bi Netanyahu re têkilî danî û piştgiriya xwe ji rejîma siyonîst re ragihand.
Hin analîst bawer in ku ev helwesta tenê bersivek ji bo bûyerek ewlehî ne bû, lê belê nîşana dîtineke hevpar a navbera her du rêberan bû, ku tê de şer li dijî ya ku ew di navbera xwe de terorîzm û îfratê Îslamî dibêjin, beşek girîng ji siyaseta navxweyî û derveyî ya wan e.
Hevjîniyên îdeolojîk
Li gorî raporê, nêzîkbûna Nav Dehlî û Tel-Avivê her weha li ser hevjîniyên îdeolojîk ên navbera partiyên desthilatdar li Hindistan û rejîma siyonîst ava bûye.
Partiya Bharatiya Janata ya bi serokatiya Modi, rêbazek li ser neteweperestiya Hindû ava dike û Hindistan wek welatê dîrokî yê piraniya Hindûyan pênase dike. Li hemberê vê, Netanyahu rêberiya hereketeke neteweperest dike ku rejîma siyonîst wek dewleta neteweyî ya Cihûyan pênase dike.
Parêzvanên vê helwestê bawer in ku her du welat bi xetereyên ewlehî yên mîna hev re rû bi rû ne, lê rexnegir dibêjin ku ev du rêber bi vî awayî şertan dikin ku kêmneteweyên olî kêmtir di nav civakê de cih bigirin û dezgehên serbixwe qels bibin.
Guhertina dîrokî di helwesta Hindistanê de li hember rejîma siyonîst
Raport her weha balê dikişîne ser guhertina mezin a dîrokî di pozîsyona Hindistanê de li hember rejîma siyonîst.
Piştî serxwebûna Hindistanê di sala 1947 de, Dehlî Navîn yek ji piştgirên sereke yên pirsgirêka Filistînê bû, li dijî damezrandina rejîma siyonîst derket, û li Sazûmana Neteweyên Yekbûyî dengê xwe li dijî plana dabeşkirina Filistînê da.
Hindistan bo salekên dirêj, ji ber siyaseta Nehevalbûna Navneteweyî û têkiliyên nêzîk bi cîhana Ereb, dûrbûna siyasî ya xwe ji rejîma siyonîst diparast.
Lê piştî dawiya Şerê Sar, ev rêbaz hêdî-hêdî guhert. Di sala 1992 de Hindistan têkiliyên dîplomatîk yên temam bi rejîma siyonîst re saz kir, û piştî Şerê Kargil di sala 1999 de, hevkariya Dehlî Navîn û Tel-Avivê zêdetir lez girt, wextê ku rejîma siyonîst piştgiriya leşkerî ya girîng ji Hindistanê re pêşkêş kir ku li dijî hêzên Pakistanî bikar anîn.
Heke hûn bixwazin, ez dikarim ev nûçe bi stûna nûçegihanî ya kurt, hejmarî, û formal jî rewşan bînim.
Nuqteya werguhê bi serdesthatina Modi
Ji wê demê ve, rejîma siyonîst bû yek ji pêşkêşkerên sereke yên teknolojiyên leşkerî û çekên pêşketî yên ku Hindistan pêvajoyê lê digere.
Bi gihîştina Modi bi ser desthilatê di sala 2014 de, têkiliyên Hind û rejîma siyonîst ketin qonaxeke nû, eşkirtir û berfirehtir.
Modi di sala 2017 de bû yekem serokwezîrê Hindistanê ku serdana rejîma siyonîst kir; gavê ku wek guhertineke dîrokî di siyaseta derve ya Hindistanê de tê hesibandin.
Di aliyê din de, Netanyahu jî salek paşê serdana Hindistanê kir da ku hevkariya ku îro wek yek ji girîngtirîn têkiliyên du alî yên herêmê tê binavkirin, xurt bike.
Hevkariya leşkerî; stûna bingehîn a têkiliyên
Rapora Financial Times tekez dike ku hevkariya leşkerî stûna bingehîn a vê têkiliyê ye.
Hindistan yek ji mezintirîn kiryarên alavên leşkerî yên rejîma siyonîst li cîhanê ye û pargîdaniyên Hind û rejîma siyonîst di pêşxistin û hilberîna pergalên berevaniyê yên pêşketî de, di nav de mîssil, drone, alavên çavdêriyê û agahdarî, hevkariyê dikin.
Di nav navên navdar ên vê hevkariyê de, koma aborî ya bazirganê Hindî Gautam Adani heye, ku bi pargîdaniyên rejîma siyonîst re di warê hilberîna drone û çekên sivik de hevkariyê dike û di bernameyên zêrîn ên vê rejîmê de, di nav de bendera Hayfa, pere têdike.
Her weha, Hindistan bûye navendek ji bo hilberîna hin pergalên leşkerî yên rejîma siyonîst, da ku hewcedariyên artêşa Hindistanê û bazarên din pêk bîne.
Berfirehkirina têkiliyên aborî û çandî
Hevkarîya Hind û rejîma siyonîst tenê bi qada leşkerî sînordar nabe.
Li gorî vê raporê, danûstandin ji bo peymaneke bazirganiya azad di navbera Hind û rejîma siyonîst de berdewam e û her du aliyê di warên teknolojî, çandiniyê, rêveberiya avê û nûavakirinê de hevkariyê dikin.
Hindistan ji ezmûna rejîma siyonîst di pêşxistina çandiniyê ya herêmên ziwa de sûd digire, û ev rejîm jî her sal hezaran karker û xwendekarên Hindî pêşwazî dike.
Her weha, têkiliyên çandî û fekerî di navbera her du aliyan de zêde bûne; bi taybetî di nav cîhanên neteweperest ên Hindû de, ku ezmûna siyonîzmê wek nimûneyek ji bo avakirina bo avakirina dewleta neteweyî ya li ser bingeha nasnameya olî û çandî dibînina …
Li hemberê vê, rejîma siyonîst jî hewl daye ku bi rêya proje û çalakiyên çandî û sembolîk — mîna avakirina peykerê şahê Hindû «Shivaji» li bajarekî vê rejîmê — hebûna çanda Hindî di nav civaka xwe de zêdetir bike.»
Rexnegirî li ser nêzîkbûna Hind û rejîma siyonîst
Her çend têkiliyên navbera Hind û rejîma siyonîst berfireh bûne, ev nêzîkbûn li hundirê Hindistanê jî bi rexne û nerazîbûnê hatiye berhevkirin.
Hin dîplomatên berê û dijberên hukûmeta Modi bawer dikin ku hukûmeta Hindistanê hêdî-hêdî ji mîrata dîrokî ya piştgirî ji Filistînê dûr ketiye.
Ew jî dibêjin bêdengiya Dehliyê Navîn li hember operasyonên leşkerî yên rejîma siyonîst li Gazeyê û Îranê, dikare wêneyê Hindistanê wek welatê parêzvanê mafên navneteweyî û mafên gelan qels bike.
Hevkariyeke ku xurt bûye
Rexnegir her wiha hişyarî didin ku meyla zêde ya Hindistanê ber bi rejîma siyonîst ve, dibe ku zirarê bide têkiliyên wê bi welatên din ên Rojhilata Navîn re, bi taybetî Îranê. Îran ji bo deh salan bûye hevkarê girîng ê Hindistanê di warê enerji, bazirganiyê û gihîştinê bo Asyaya Navîn de.
Lêbelê, gelek analîst bawer in ku hevkariya Hind û rejîma siyonîst ew qas xurt bûye ku heta piştî qediya serdema siyasî ya Modi û Netanyahu jî dê berdewam bike. Ji ber ku berjewendiyên stratejîk, aborî û leşkerî yên her du aliyan pir berfireh bûne, û xetereyên ewlehiyê yên hevpar bingehêkî bûnê vê têkiliyê afirandine.
Di dawiyê de, ev rapor bi vê encamê derdikeve ku rejîma siyonîst Hindistan wek yek ji hevkarên xwe yên herî pêbawer dibîne di şertên zêdebûna rexneyên cîhanî li ser polîtîkayên xwe de. Di heman demê de, Hindistan jî rejîma siyonîst wek hevkarê ku teknolojiyê leşkerî ya pêşketî û hevkariya agahdariyê bê astengên siyasî yên berfireh peyda dike, dibîne.
Bi vê awayê, têkiliyek ku çend dehan sal berê sînordar û hişyar bû, niha bûye hevkariya stratejîk a berfireh ku tê hêvîkirin di salên pêş de jî berdewam bike û berfireh bibe.
Dawîya Nûçeyî/
Nîşaneyên:
- rejîma siyonîst
- Hind
- têkiliyên Hind û rejîma siyonîst
- Netanyahu
- Narendra Modi
Your Comment