Cihê birrînê di civîna şevê ya gelê Riştê de ji aliyê Ayetullah Remzanî ve: “Em di qada şer de serkeftî bûn; şîroveya têkçûnê, şertandinê ya rastiyê

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ayetullah Riza Remzanî, êvarê pêncşemê 28ê Hezîrana 1404ê, di civîna şevê ya gelê Reştê de, ku li Qada Şehîdên Zehabê ya vê bajarê hatibû lidarxistin, bi destnîşankirina hatina meha Muherremê, wê mehe wekî “meha serkeftina îradeyan” nas kir û got: piştî meha serkeftinê, xweşiyên têkildar bi jiyana mirovî hene. Muherrem meheke ku em tê de berpirsiyar in armancên îlahî bişopînin; zindîkirina dîn, zindîkirina nirxên îlahî, bi cih anîna başiyan û şerê li dijî xerabiyan.
Serokê giştî yê Cem’iya Cîhanî ya Ehl-ul-beyt (s.x) zêde kir ku her tiştê ku ji bo civak an jî ji bo takekesekê zirarê heye divê were qedexe kirin, û yekem kesên ku divê wî terik bikin, em xwe ne. Muherrem meha başiyan e û yek ji girîngtirîn başiyan jî ew e ku em bala xwe bidin Şoreşa Îslamî, Nizama Îslamî, Welatê Îslamî û Dewleta Îslamî, û ber bi çêkirina şaristaniya nû ya Îslamî ve biçin.
Yekbûna Îmam û Ummat, razê serkeftina Şoreşa Îslamî ye
Ayetullah Remzanî bi tekez li ser girîngiya mijara îmamat û ummetê got: her ku ummet li gel îmam bûye, her tim serketî bûye; lê her ku ummet ji îmamekî ku mufterez-ol-itâ‘e ye dûr ketibe, wî gelî têk çûye.
Endamê Meclisa Xoberganê, herî girîng faktorê serkeftina Şoreşa Îslamî wekî yekbûna navbera îmam û ummetê binav kir û got: ev dersa mezin ji aliyê Îmam Rêhber, rahmet li ser wî, û Îmam Şehîd ve hatiye fêrkirin. Têkiliya navbera îmam û ummetê diviya ku çêbibe, di Şoreşa Îslamî de bi baştirîn awayî xuya bû. Îmama Mezin bi ummeta xwe bawer dikir û Îmama Şehîd jî bi ummeta xwe bawer dikir. Hincar ev têkiliya hevduyî bû sedema domdarî û serkeftina dawî ya şoreşê.
Wî dema zêde kir ku, belê, îmam û ummet li hember hev berpirsiyariyan û peymanan hene ku divê bi rastî were nasîn. Dersa mezin a ku Îmama me û Îmama Şehîda me me fêr kirin ew bû ku bi piştgirîya welayetê ve bin, da ku welatê we zirar nekeve.
Rêberî, hêza derbasbûna ji krîz û fitneyan e
Ayetullah Remzanî bi îşarekirina ceribandinên çar dehsalanê şoreşa Îslamî got: em di vê şoreşê de ji gelek krîz û fitneyan derbas bûne, û ev yek bi berxwedana rêberî û îmamatê hatîye kirin. Domkirina rêberiyê, domkirina rêwîtiya pêxemberan e.
Serokê giştî yê Cem’iya Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x) zêde kir ku îro jî em bi baweriya xwe bi rêberiya Hazret Ayetullah Seyyid Mûjteba Xameneî deng daye, bi wî re peyman kiriye û li pey wî derdikevin, û divê em ji rêberiyê dûr nekevin. Divê gav bi gav li ser rêya rêberiyê were meşîn; ji ber ku rêberî qezencên nizamê û hemû aliyên girêdayî bi nizamê Îslamî vedibîne.
Wî şert kir ku îro jî em dibînin piştî şehadeta Îmama Şehîd, rêberê me yê rêzgirtî karûbarên welat bi baştirîn awayî rêve dike. Hin kes li ser rewşa laşî ya wî şubhe çêdikin, lê dijminan divê bizanin ku ew di tenduristiya temam de ye û bi heman îdare, zîrekî û nasîna rast a welat, berjewendiyên neteweyî û qada navneteweyî, welat rêve dike.
Dijmin gihişte armancên xwe nebû û bi zorê xwest agirbestê bixwaze
Ayetullah Remzanî bi îşarekirina guhertinên dawî yên herêmê û cîhanê got: em bi yek bûyera mezin a dîrokî re rûbirû ne. Em ji qûçeyên dîrokî derbas bûne û kete ne meydanên hesas û mezin.
Nûnerê gelê Gîlanê di Meclisa Xoberganê de got ku dijmin dixwest Îran ji rûpela dîrokê bibeqetin, welat perçe bikin, Komara Îslamî lawaz bikin û hêza mûşakî ya Îranê sînorkirin; lê ew ne gihişte tu armancên xwe û ji bêzarî agirbest pêşkêş kir.
Wî daxistin ku dijmin tevî têkçûna qatiya xwe, hewl dide ku xwe wek serketî nîşan bide; lê analîzvanên cîhanê, heta di Amerîka û Ewropayê de, têkçûna qatiya Amerîkayê ragihandine. Her çend medyayên rojavayî hewl didin rastiyê berevajî nîşan bikin.
Komara Îslamî serkeftina qatiya qada ye
Ayetullah Remzanî tekez kir ku Îrana Îslamî heta niha serkeftî ya qada ye û li ser vê mijarê tu guman tune ye. Belê, me ziyanên materyal û manewî yên gelek mezin dîtin û gelek kesên me hêja ji dest da, lê xwînê ev şehîdan bû sedema yek bûyera cîhanî.
Serokê giştî yê Cem’iya Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x) destnîşan kir ku di Hindistanê de ne tenê Şîe, belkî misilman, Sikh, Hindu û Jain jî sûrokî kirin. Di Pakistanê de jî piraniya gel bi gelê Îranê re hevxemî nîşan da. Ev nîşan dide ku gelên herêmê fêm kirine ku Komara Îslamî serketî ya vê qada ye.
Şerê şaristaniyî di navbera Cebhê haq û batil de
Wî bi îşarekirina li berhevdanîya giyanî ya Şoreşa Îslamî û şaristaniya Rojava got: di navbera van du gotinan de aştiya rast ne mumkûn e. Ji aliyekê ve gotina şaristaniya Rojava heye ku encama wê cudakarî, bêadaletî, jenosit û serdestî ye; û ji aliyê din ve gotina Şoreşa Îslamî ye ku li ser bingehên keramet, izzet, edalet, manewiyet, hêz û alîkariya mazlum radibe.
Ayetullah Remzanî zêde kir ku ev du şaristaniyê qet bi hev re nagirin; ji ber ku yek di bin welayeta şeîtan de ye û ya din di bin welayeta Îlahî de. Yek jebeha haq e û ya din jebeha batil.
Îran, hêzdarîya herî mezin a nîzama dînî ya cîhanê
Nûnerê gelê Gîlanê di Meclisa Xoberganê de bi gotina ku îro Komara Îslamî tenê nîzama dînî ya hêzdar a cîhanê ye, got: Amerîka û hemû hêzên cîhanê divê qebûl bikin ku Îran bûye welatekî hêzdar û têknehatî, û êdî divê hêvîya destdirêjiyê li ser Îranê nekin.
Wî di derbarê rejîma siyonîst de jî got: peywira Îsraêl zelal e. Rejîmek ku her dem dest bi jinayet kiriye, û heke careke din sînorîbûn bike, mujahîd û sînorparêzên me amade ne ku bersivê pêwîst bidin.
Parastina nasnameya Îslamî û berxwedana li dijî têkçûna çandî
Ayetullah Remzanî di beşeke din a axaftina xwe de tekez kir ku Rojava û nîzama serdest din, çand û nirxên mirovî yên me hedef kirine. Ew dixwazin nîzama Îslamî ber bi ibahengêrî û wêlîngarî ve bibin.
Serokê giştî yê Cem’iya Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x) ji jin û keçên civakê re got ku divê xwendin bikin û nasnameya xwe baş nas bikin. Divê em nasname, cih û mezinahiya xwe biparêzin. Îranî her tim gelê mezin, şerefdar û xwedî rûmeta bingehîn bûne û divê em van taybetmendiyan biparêzin.
Muherrem; meha berxwedanê û berdewamkirina rêya Eyşûra
Wî bi îşarekirina roleya çanda Eyşûrâ di hêza Komara Îslamî de got: îro Îrana Îslamî bi berpirsgirêkî nêrîna Eyşûrî bûye abîdêrezkî herêmê û di qada navneteweyî de rolê xwe dide.
Ayetullah Remzanî zêde kir ku Şoreşa Îslamî xwe bi xwe mûcize bû û bûyerên mehên dawî jî çavkaniya hevpar a wê mûcizê ne. Zêdetir ji salek ji şerê ferzî yê duyem derbas bûye û di vê demê de hêza berevaniyê û mûşakî ya welat û bandora Komara Îslamî di qada navneteweyî de zêde bûye.
Nûnerê gelê Gîlanê di Meclisa Xoberganê de şert kir ku divê Muherremê îsal wekî “Muherrem-ol-Muqaweme” were nasîn; Muherremê ku çanda berxwedanê li cîhanê fêr dike. Mezinترین destkeftina Şoreşa Îslamî ew e ku li milletan fêr kiriye ku dikarin li hember zilmê bisekinin û serketî bibin.
Ayetullah Remzanî bi gotina ku Komara Îslamî xwe serketî ya qada dadike, got: bi vî serkeftinê re, em cejn nagirin; ji ber ku em di qehremanî de ne. Em hem di xemê rojanên Muherremê de ne û hem jî di xemê Îmama xwe û şehîdên hêja de ne.
Serokê giştî yê Cem’iya Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x) zêde kir: em hîn Îmama xwe neşandin û hîn avêtina girîyên ku diviya bifikirînin ji ber dûrketina wî, me nekirine. Tiştê ku li paşî şûştina peyka şehîdan tê kirin, dê mûcizeyek din be û rêyê ji bo azadîxwazanê cîhanê ronî bike.
Wî tekez kir ku em xwînîna li ser Îmama xwe ji bîr nekirine û hergav Amerîka û Îsraêl wek dijminên xwe dibînin. Ew dijminên qatiya me ne.
Ayetullah Remzanî di derbarê mezinbûna nîgotiçandina muzakeran de jî got: dijminên Îslamê divê bizanin ku Îranê îro ji Îranê berê pir cudatir e. Komara Îslamî ê çeka xwe, hêza mûşakî û hêza herêmî ya xwe biparêze û tu nêrîna destdirêjî li welat qebûl neke.
Endamê Meclisa Xoberganê(Şareza) di dawiyê de şert kir ku hin kes dikarin analîzên cuda pêşkêş bikin, lê divê roteya têkçûnê neyê gotin. Em serkeftî ya qada bûn û di vê şerê de li ser Amerîka û siyonîzmê serketî bûn. Hîn jî em di qada şer de ne û divê rêzên cuda yên şerî yên xwe biparêzin da ku ev rêya xwe bigihîje encamê.
Berçavok / tag
- rejîma siyonîst
- Hazret Ayetullah Seyyid Mûjteba Xameneî
- civîna şevê ya Reştê
- Ayetullah Remzanî
- Serokê giştî yê Cem’iya Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x)
Your Comment