“Pezîşkîyan: Em xwe bi cîhanîna fikar û rêwerzên Rêberê Şoreşê pabend dibînin”

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di encama belavbûna peyama stratejîk ya Rêberê Pîroz ê Şoreşê ya Îslamî li ser pêvajoya danûstandinan û lihevhatina dawî ya dawîkirina şer, Mesûd Pezêşkîyan, Serokê Komara Îslamî ya Îranê, bi belavkirina peyamekê, bi spasdariyê ji rêberî û piştgiriyên wî, bal kişand ser roleke diyarker a vê peyamê di xêzkirina çarçoveyên giştî yên danûstandinan û di ronîkirina berpirsiyariya dezgehên têkildar de.
Wî zêde kir ku: peyama Rêberê Şoreşê nexşeya rê ye ji bo parastina berjewendiyên neteweyî di pêvajoya danûstandinan de; em xwe pabend dibînin bi cîbicîkirina fikar û rêwerzên wî, û bi piştgiriya rênîşanên rêberiyê û hişyariya tîmê danûstandinê, serkeftin dê bi dest were.
Matna peyama Serokkomar:
Bismillahirrahmanirrahim
Peyama ronîkar û eşkere ya maqamê bilind ê Rêberê Şoreşê, ku ji gelê pîroz û biwafayê Îranê re hatiye xwendin, berpirsiyariya hemû beşên bandorker di pêvajoya danûstandina pêşerojê de ronî kir. Hestnasiya hêja ya maqamê bilind li ser hewildanên dilsozane û nêrîna nebaş neyênedî ya berpirsiyarên têkildar, û jî destûra destpêkirina danûstandinan ji bo bidestxistina berjewendiyê ji bo gelê Îranê, bû sedema şahiya û razîbûna hemû xizmetkarên gelê Îranê.
Diê ku ev bê guman e, ez wek Serokkomar û Serokê Encumena Ewlekariya Neteweyî, bi hev re bi endamên din ên vê encumene, xwe pabend dibînim bi baldarî ya herî zêde li ser fikarên maqamê bilind û parastina mafên gelê Îranê û Erebeya Berxwedanê.
Bê guman, xeta sor a berpirsiyarî berjewendiyên neteweyî û parastina îzzet, şeref û hêza gelê hêja ya Îranê ye; û bi baldarî ya herî zêde ya tîmê danûstandinê li ser hûrguliyên danûstandinê û bi hêviya rast bi fazl û kerema Xwedê, serkeftineke mezin dê bi dest were. Inşaالله
Mesûd Pezêşkîyan
Serokê Komara Îslamî ya Îranê
Etîket
- Rêberê Şoreşê
- Ayetullah Xameneî
- Mesûd Pezêşkîyan
- Serokkomarê Îranê
- Danûstandin
Your Comment