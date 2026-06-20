Vekolîna rola navendî ya jinê di veguherîna "kêliya hilweşînê" bo "kêliya dîrok-saziyê".

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —
Dîrok, xaleke peywendiyeke ecêb bi îro re heye. Wekî ku mirovên xebîs hergiz dest ji dubarekirina tawanan bernadin, û beramberî wan jî, jinên mezin ên dîrokê hergiz ji dubarekirina xwe ragirtin û sebrê bernadin.
Bûyera Kerbelayê, dijwartirîn qonaxa dîroka mirovahiyê bû, lê Zeynebê Kubra (s) li heman kolanên Şamê bû "medyaya Eşûrayê" û peyama birayê xwe heta hetayê ragihand. Lê îro, di 10'ê Esfenda 1404'an de, em şahidê bûyereke wekhev in. Seyyide Heda, keça rêberê şehîdê me, di bin kavilên tawanê de ne tenê xwe neşikand, lê qameta xwe ya "Zeynebwar" bilind kir da ku zarokên bav û dayikên windakirî yên bira û xwişka xwe hembêz bike û laşê nîvcanî yê diya nexweş xwe binemirîne. Ew di nav kavilan de, bûye dîsa ew jina ku Xwedê ji bo mezinatirîn peywiran hilbijartiye.
Li Kerbelayê, Zeyneb (S) tenê ya mayî ji keçên Îmam Elî (s) bû. Wê di rojekê de, serê birayê xwe Huseyn (s) li ser nize dît, birazayên xwe (Qasim, Elî Ekber, Elî Esxer û ...) bi laşên perçebûyî li ser axê dît û zarokên xwe (Ewn, Cefer û Mihemed) li çolên Kerbelayê birîndar û kuştî dît. Lê Zeyneb, xem li axê veşart û xwe da asoya peyamê.
Îro, Seyîde Hoda, tenê keça mayî ya rêberê şehîd, di heman saeta reş de, bavê xwe li maleke wêrankirî dît, mêrê xwe yê fazil di nav kavilên pêşmergeya rêber de dît, û xwişka xwe (Bişra) şehîd) li kêleka keça xwe ya biçûk a herheyî dît. Wê di heman demê de, hem "xala sêwiyan" bû û hem jî "emeya xemgîran". Ev hevdemiya giran a musîbetê, cihê wê li ser terazûya dîrokê dike hemberî Zeyneba Kubra.
Dema bendê dilê Hoda Xanim bi bihîstina xebera şehîdbûna mêrê xwe şikest, li şûna gazinên erdî, bi hevokeke ku barê irfanê bû, hevalê xwe yê şehîd xatir xwest: "Her tim xeyala te dikir ku bî pêşmergeyê rêberê xwe, bi bextê te xweş!" û ev hevok çiqas dişibe hevoka dîrokî ya "Ma reyta illa cemîla" ya Zeyneba Kubra (S).
Lê li cihê ku bahoza herî tirsnak bû û kavilên mala bavê xwe dît, dîsa hilweşiya. Wê bûye ew "çiyayê sebrê" da ku zarokên bêparê bira û xwişka xwe yên şehîd cihê vala yê dê û bav li hembêza wê ya germ bibînin. Ev bi rastî heman stratejiya Zeynebê (s) e: veguhestina musîbetê bo mîmberê. Zeyneb li Kûfe û Şamê, dîlbendî kir firsendeke belavkirina mesajê, û Heda Xanim jî di rojên piştî karesatê de, bi ruhê berxwedanê, laşê şoreşê ji xewa xefletê hişyar hişt.
Li vir rola navendî ya jinê, ne wekî alîgir, lê di cihê nivîsa sereke ya dîrokê de tê xuyandin. Di her du karesatan de, jin rola "navenda hevgirtinê" dilîze. Jin, bi xwezaya nermiya xwe, navenda berhevkirina mayînan in. Hoda Xanim, ku xwe jî xemgîn bû, kêliyên piştî bûyerê, divê hem bibe pêşmergeya diya nexweş û hem jî di heman demê de, hêstiyên zarokên xwişka şehîd û birayê şehîd xwe paqij bike. Ev "birêvebirina qeyranê" ya taybetî ya jinan e ku civakê ji hilweşîna hestî rizgar dike.
Zeyneb (S) bi axaftinên xwe yên agirîn, Yezîd riswa kir. Heda Xanim jî bi heman sebrê Zeynebî, vê peyamê ji cîhanê re ragihand ku "ev tawan, qimikek ji qedeha Eşûrayê ye û em teslîm nabin". Gotinên wê di wê rojan de, êşek sax kir ku tu dermanê maddî nekaribû wiya bike.
Pirsa mezin ku di dilê bawermendan de cih digire ev e: "Xwedê di dilê mezin ê Zeynebê de çi dît ku wê ji bo vê musîbeta mezin hilbijart?" û îro em dipirsin: "Xwedê di dilê Seyyide Heda de çi dît ku wê ji bo nûkirina vê destanê hilbijart?"
Bersiv ev e ku ev xanim, "zehmetiya hilgirtina ronahiyê" hebû. Ew ne ji bo windakirina hêstiran, lê ji bo "berhemdana xwînê" hatine hilbijartin. Heda Xanim keça rêberê ye ku bixwe berdewamkerê rêya Huseyn (s.x) e; ji ber vê yekê xwezayî ye ku keça wî, berdewamkerê rêya Zeynebê (s) be.
Karesata 10'ê Esfenda 1404'an, her çend dilên me wekî agirdan kir, lê nîşan da ku Îslam û şoreş, hergiz bê Zeyneb namînin. Hezret Zeyneb (S) bi sebrê xwe, Eşûrayê heta roja qiyametê vejand û Seyîde Hoda Huseynî Xamene'î bi sebr û nermî ya xwe, ispat kir ku jinên vî welatî, mîratgirên rastîn ên Kerbelayê ne.
Seyîde Hoda îro ji bo me, ne tenê keçeke xemgîn, lê "nimûne" ye; nimûneya jina ku di lûtkeya kavilbûnê de, her çend xwe jî mêr û bav û xwişk û xwişkzarok û mêrê birayê xwe winda kiriye, lê zaroka sêwî dihembêze, diya nexweş binemirîne û bi peyveke agirîn, ne xwezîntirîn mirovên erdê bi riswayiya herheyî dadixe.
Erê, "jin, demê ku bi Xwedê ve girêdide, dikare bi yek heyînê, barê yek umetî hilgire û dîrokê ji nû ve binivîse."
Zehra Salihî Fer, xwendekara mastera rêveberiya medyayê ya Zanîngeha Baqirê Ulûm
Zehra Salihî Fer
Etîket: Elgo û Nimûne, Hezret Zeyneb (s), Seyîde Heda Xamene'î
Your Comment