“Birêz Eraqçî! Hevdîtina bi Witkoff re nayê qebûlkirin/ Divê hûn Tengava Hurmuzê bigirin”

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Hin çavkaniyên nûçeyan îdia kirine ku birêz Eraqçî û Witkoff dê di demeke nêz de li Swîsreyê hevdîtinê bikin. Xwezî ku ev mijar heta niha ji aliyê rayedarên Îranê ve nehatiye piştrastkirin! “Xwezî” dibêjim, çimkî ev hevdîtin tu hincet û pêwîstiyeke wê nîne.
Madeya yekem a têgihiştinnameya Îslamabadê ya di navbera serokên Amerîka û Îranê de, bi pratîkî bi temamî hatiye binpêkirin. Li gorî naveroka belavbûyî, madeya yekem tekezî li ser pêwîstiya dawîanîna şer li hemû eniyan, di nav de Lubnanê dike. Herwiha rayedarên danûstandinê berê soz dabûn ku mebest ji “misogerkirina serwerî û yekparçeyiya axa Libnanê”, vekişîna Îsraîlê ji hemû xalên dagirkirî yên li başûrê Libnanê ye.
Ev madeya têgihiştinnameyê bi fermî û eşkere bi hovîtiyên berfireh ên Îsraîliyan li başûrê Lubnanê hatiye binpêkirin. Lê ev ne hemû çîrok e; li gorî madeya 13an a têgihiştinnameyê, eger madeyên 1, 4, 5, 10 û 11an neyên cîbicîkirin, divê tu pêngaveke din neyê avêtin.
Di rastiyê de, gava madeya yekem a têgihiştinnameyê bi fermî tê binpêkirin, her cure dewamkirina gotûbêjan bi rayedarên Amerîkî re, şaşiyeke mezin e û destûrdayîna bi Amerîkayê ye ku binpêkirina têgihiştinnameyê bidomîne.
Dibe ku hin rayedarên hikûmetê an danûstandinkarên ne-hikûmî bi vî rengî argûmanan bînin ku ev gotûbêj ji bo şopandina cîbicîkirina têgihiştinnameyê tên kirin! Ev argûman pir bêbingeh e; bi bingehîn, gelo gotûbêjên têgihiştinnameyê di van 2 mehên borî de nehatine kirin? Gelo ev têgihiştinname ne berhema wan gotûbêjan e? Eger gotûbêj kêrhatî bûna, divê bi kêmanî heman ev têgihiştinname bihata cîbicîkirin.
Ne ku em têgihiştinnameyê wekî berhema gotûbêjan bi nav bikin û dûre ji bo israrkirina li ser cîbicîkirina heman têgihiştinnameyê, xwe bi gotûbêjan ve girêbidin! Ev çerxeke temamî vala (dorê-batil) e. Têgihiştinname hatiye îmzekirin û divê bê cîbicîkirin; ne ku ji bo cîbicîkirina wan madeyên ku diviyabû di destpêkê de bihata kirin, nû gotûbêj bên kirin!
Rayedarên danûstandinê ne tenê divê her cure gotûbêjekê rawestînin (biçelqînin), belkî divê heta dereng nebûye, Tengava Hurmuzê jî bi temamî bigirin. Li gorî madeya 13an a têgihiştinnameyê, vekirî hiştina Tengava Hurmuzê di şert û mercên niha de şaşiyeke temamî ye.
Di demekê de ku dijmin bi sozên xwe nehatiye, eger bi vekirina Tengava Hurmuzê zexta li ser dijmin bê kêmkirin, şaşiyeke stratejîk a telafî-ne-bûyî tê kirin.
Dawîya Peyam/
Your Comment