Serokê Şabakê:Êrîşeke weke Tûfana El-Eqsayê dê li Eîlatê dubare bibe / Têketina ji sînorên Misir û Urdunê bi beşdariya Ensarullahê (Hûsiyan) ve.

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —David Zînî, serokê Rêxistina Îstixbarat û Ewlehiya Navxweyî ya rejîma siyonîst a bi navê «Şabak», îro Duşemê li hemberî rewşa ewlehiyê ya giran a li ser axên Filistînê yên dagirkirî hişyarî da.
Serokê Şabakê, di civînên veşartî yên saziyên ewlehiyê yên rejîma siyonîst de, car bi car dubare kiriye ku êrîşeke muhtemel a weke «Tûfana El-Eqsayê» ya 7'ê Cotmeha 2023'an, dê li bajarê Eîlatê dubare bibe. David Zînî ji karmend û berpirsên Şabakê re ferman daye ku senaryoya vî rengî êrîşê têxe nav pêşîniyên sereke yên xwe.
Çavkaniyên ewlehiyê yên Îsraîlê tekez dikin ku tu agahiyên pêbawer tune ku îdiayên serokê Şabakê piştrast bike. Zînî îdia dike ku vê carê ev êrîşa erdî dê bi rêya erdî û bi têketina ji Urdun û Misirê ve were kirin.
Wî bi vê îdiayê ku di vê operasyona muhtemel de, hêzên Ensarullahê Yemenê jî dê beşdar bin, bawer dike ku di vê êrîşê de, herêma «Eîlatê» dê bibe hedefa êrîşan.
Çavkaniyên Îsraîlî tekez dikin ku li gorî van gotinan, Şabakê veguhastina welatiyên Ereb bo bicîhbûna li Eîlatê di bin çavdêriyê de digire.
Rojnameya «Haaretz» îro bi vegotina çavkaniyên ewlehiyê ragihand ku serokê Şabakê, Eîlatê ji ber cihê wê yê erdnîgarî yê dûr, weke xaleke qels a ewlehiyê dibîne.
Li gorî van çavkaniyan, Zînî texmîn dike ku êrîşa li Eîlatê dê bi têketineke erdî ya hevaheng û hevdem ve dest pê bike û dibe ku çend rêxistinên çekdar tê de beşdar bibin û Ensarullahê jî di vê yekê de alîkariyê bike.
Zînî çend hefte berê bi berpirsên Şabakê re çû Eylatê û bi rayedarên ewlehiyê yên bajar re civîya û di wê demê de derbarê senaryoya têketina erdî ya muhtemel de axivî.
Çavkaniyeke ewlehiyê ya Îsraîlî got ku Şabakê di van demên dawî de bala xwe daye veguhastina welatiyên Ereb yên Îsraîlê bo Eîlatê û wê weke «xemgînker» binav kiriye. Polîsê vê mijarê şopandiye, lê ew weke tiştekî serêşî nabîne.
Efserê bilind ê polîs got: «Em dibihîzin ku Şabak çawa li vê mijarê dinêre, lê di vê qonaxê de, bûyerên ewlehiyê li vir nehatine dîtin.»
Li gorî vê efserê siyonîst, polîs di derbarê têketina rêxistinên tawanbar ên li Eîlatê û kirîna milkê li wir de diyardeyeke din şopandiye, her çend heta niha zêdebûneke neasayî ya tawanan nehatibe dîtin.
Serokê polîsê herêma Eylatê, çend meh berê got ku Meclîsa Ewlehiya Navxweyî ya Îsraîlê zêdebûna hejmara niştecîhên Ereb li bajar dişopîne. Zînî di civîneke bi kabîneya siyasî-ewlehiyî re di mehên borî de gotibû ku hewildan hene ku welatiyên Ereb li Eylatê serdestiyê bikin.
Zînî di civînên ewlehiyê de, Eîlatê weke bajarekî bêparastin û bêbera berevaniyê binav kir. Çavkaniyeke ewlehiyê di vê çarçovê de got: «Tu kes di saziya ewlehiyê de nizane Zînî li ser bingeha kîjan agahiyan wiha dipeyive» û ragihand ku «di nav Şabakê de, ev mijar weke teoriyeke ji hişê wî yê tevlihev derketî tê dîtin ku li ser bingeha tu agahiyên veşartî nîne».
Ev çavkaniya ewlehiyê zêde kir ku Zînî «di derbarê Eylatê de bûye weswêsî. Ev ji destpêkê ve bi wî re bûye. Ew her dem û di her firsendê de dibêje: Eîlat, Eîlat, Eîlat. Ev dê li Eîlatê biqewime.»
........................
Dawiya peyamê /
Etîket (Brîçka):
• Rejîma siyonîst
• Urdun
• Îsraîl
• Filistîn
• Operasyona Tûfana El-Eqsayê
• Ensarullah (Hûsiyên Yemenê)
• David Zînî
Your Comment