The Washington Post:Şerxwazî ya Donald Trump li dijî Iran amûrên zextê yên wî ji holê rakir

Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA–Rojnameya Amerîkî ya Waşington Post di tahlîlekê de îro Duşemê bal kişand ser pirsgirêkên ku Donald Trump piştî şerangerziya xwe ya li dijî Îranê, ji bo ragihandina peymanekê bi vî welatî re rû bi rû maye.
Waşington Post di nivîsareke xwe ya îro de destnîşan kir ku şerangerziya Donald Trump a li dijî Îranê di meha Febrûyê ya vê salê de, bûye sedema windakirina lewazên zextê yên wî.
Ev rojname nivîsand ku hewildanên Donald Trump ji bo gihiştina peymanekê bi Îranê re, rû bi rûyê nerazîbûnên mezin ên li hundirê Amerîkayê bûye, ji ber ku hevpartiyên serokkomarê Amerîkayê wî tawanbar dikin ku îmtiyazên zêde daye Tehranê.
Li gorî tahlîla vê rojnameyê, ev nerazîbûn nîşana pirsgirêkên mezin in ku Donald Trump dê li ser riya hewildanên xwe yên ji bo guhertina agirbesteke lawaz bo peymaneke mayînde bi Îranê re rû bi rû bimîne.
Ev medya bi bîrxistina wê yekê ku Îran di dema şer de îsbat kiriye ku dikare şok bide bazarên enerjiyê yên cîhanê, nivîsand: Trump ji mûmkun e ku li gorî danûstandinên meha Febrûyê yên berî şer bi Îranê re, xwediyê lewazên zextê yên kêmtir be.
Ew îmtiyazên ku Qesra Spî berê ji bo vegerandina Îranê bo mêza danûstandinê pêşkêş kirine, bûye yek ji xalên sereke yên êrişa rexnegirên Trump.
Aron David Miller, pisporê têkiliyên Amerîka û Îsraîlê ku şêwirmendê hikûmetên Komarî û Demokrat bûye li qada siyaseta Rojhilata Navîn, ji Waşington Post re got: "Ji bo Trump cihê zêde nemaye ku bikaribe tevbigere û li dijî Îranê lêxistinê bike."
Bervegirî û hêza çekdarî ya Amerîkayê li dijî Îranê qels bûye
Wî herwiha got: Zexta li ser Îranê "bi rastî wateya destpêkirina dîsa şer an vegerandina abloqaya deryayî ye, lê ev yek encamên xwe hene" – di nav de ew encamên ku Trump gotiye ku dixwaze ji wan dûr bikeve.
Miller got: "Em hêza xwe ya bervegirî li dijî Îranê pir qels kirine."
Waşington Post nivîsand: Asta metirsiyê ji bo Trump û Partiya Komarî bilind e. Ew enflasyonê ku ji ber pevçûnan zêde bûye, zexteke mezin li ser gelek piştgirên Trump kiriye û wî ber bi hewildanên ji bo vegera aboriyê li ser rêkeveke kontrolkirî heta hilbijartinên navîn ên meha Mijdarê ve birîye.
Anketa torê ya Fox News ku hefteya borî hate weşandin, destnîşan kir ku 58% ji dengderan bawer dikin ku Amerîka di biryara xwe ya ji bo kiryara leşkerî ya li dijî Îranê di meha Febrûyê de, biryareke xelet daye. 75% ji Komarîyan ew wekî biryareke rast dîtine, û 35% ji dengderan rêbaza rêveberiya Trump a li dijî Îranê qebûl kirine.
Daxuyaniyên dubare yên Îranê yên derbarê girtina Tengava Hirmizê de, nîşana pirsgirêkên hewildanên dîplomasî yên hikûmeta Trump e. Beriya 28-ê Febrûyê, lewaza zexta Îranê li ser vê deriyê teng ê keştiyaniyê, tenê aliyê teorîk bû û tu carî nehatibû ceribandin.
Waşington Post nivîsand: Niha Îran nîşan daye ku dikare rê li ber tevgerê li ser wê rêyê ku 20% ji dabînkirina cîhanî ya neft û gazê ya xwezayî tê de derbas dibe, bigire.
Trump hefteya borî got ku xemgîniya wî ya li ser bihayê enerjiyê yê cîhanê û kêmbûna stokên neftê, faktora sereke ya biryara wî ya ji bo lêgerîna peymana aşitiyê di wê demê de bûye.
Ev rojname nivîsand: Trump û Vance rû bi rûyê rexneyên zêdebûyî ji hêla hin kesên ku di destpêkê de ji êrişan pêşwazî kiribûn, bûne, bi taybetî dema ku her du kes hefteya borî zimanê xwe yê li dijî Îsraîlê zêde kirin û wê ji ber tevgerên ku Peymanê binpê dike rexne kirin.
Rojnameya Amerîkî di beşeke din a vê tahlîlê de dinivîse: Tevlîkirina agirbesta Libnanê di vê peymanê de, mûmkûn e ku were dewamkirina tansiyonên têkiliyên Amerîka û Îsraîlê, ji ber ku Waşingtonê dikeve rewşeke ku di meseleya êrişên li Libnanê de, li şûna Îsraîlê, aliyê Îranê bigire.
...............
Dawiya peyam / Etîket:
Amerîka, Îran, Trump, Waşington Post, Rojhilata Navîn, Tengava Hirmizê, nûçeyên têkildar
Your Comment