Serdana Qasim El-Erecî ya Silêmaniyê; gotûbêj li ser komên kurd ên opozîsyona Îranê û ewlehiya sînoran

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA-Rapora Kurdistan Pressê, Qasim El-Erecî, Şêwirmendê Ewlekariya Neteweyî yê Iraqê, roja Pêncşemê 18ê Hezîrana 2026an, bi serokatiya şandeyeke ewlehiyê ya pilebilind gihîşte Silêmaniyê.
Li gorî agahiyên ku ji aliyê çavkaniyên agahdar ve hatine weşandin, ev sefer di çarçoveya şopandina peymana ewlehiyê ya di navbera Iraq û Îranê de tê kirin, û mijarên wê yên sereke parastina deverên sînor û lêkolîna doza hebûna komên Kurd ên dijberê Îranê li Herêma Kurdistanê ne.
El-Erecî berê ragihandibû ku şandeyeke pilebilind ji Bexda û Herêma Kurdistanê dê biçe Tehranê da ku li ser dozên ewlehiyê yên hevbeş, û her wiha mijara êrîş û bombebaranên li dijî Herêma Kurdistanê nîqaş bike.
Di vê derbarê de, rojnameya El-Erebî El-Cedîd, bi îdiaya rayedarên payebilind ên Iraqê, ragihand ku Îsmaîl Qaanî, fermandarê Hêza Qudsê ya IRGC, di sefera xwe ya dawî ya Bexdayê de li ser rewşa peymana ewlehiyê ya di navbera Bexda û Tehranê de nîqaş kiriye.
Li gorî raporê, Îranê ji rayedarên Iraqê tedbîrên cidîtir xwestiye û tekezî li ser vekişîna tevahî ya komên Kurd ên li dijî Îranê, û her wiha radestkirina hejmarek ji serokên van koman kiriye.
Ev pêşketin di demekê de tên ku, li gorî çavkaniyan, rayedarên Îranî berê daxwazên bi vî rengî ji rayedarên Hikûmeta Herêma Kurdistanê re kiribûn, lê ev daxwaz ji aliyê rayedarên herêmî ve hatibûn redkirin.
Your Comment