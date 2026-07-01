Tewbeya ku êdî feyde nade; heke em ji dîrokê ders negirin!"

Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x) – ABNA: Dîrok neynikek ji bo dersgirtinê ye; lê dîmenên herî êşdar ên wê ew dem in ku neynik piştî gelek salan rastiyê nîşan dide, dema ku êdî «dereng» bûye. Çîroka gelê Kufeyê û koma Tewabîn mînakek klasîk a vê trajediyê ye. Wêneya ku di derbarê nifşekî îroyîn, ku di bin bandora medyayê de ye û dereng hişyar dibe, bi awayekî farazî lê bi tevahî gengaz hatî kişandin, ji nû ve hilberandina heman nimûneyê di qelemeke nûjen de ye. Di her du dîmenan de jî, rêberê demê tenê dimîne, dibe qurbaniya bangên derewîn an jî propagandaya jehrîn; û tenê piştî ku xwîna wî li erdê tê rijandin, pêla poşmaniyê dest pê dike—poşmaniyek ku êdî nikare bibe mertalek ji bo parastina wî.
Gelê Kufeyê Îmam Huseyn (s.x) vexwend. Wan name nivîsandin, peyman dan û Muslim ibn Aqîl bi bey'etê pêşwazî kirin. Lê heman gel, dema ku tehdîd û tama Ubeydullah ibn Ziyad dest pê kir, ne tenê Muslim tenê hişt, belkî rê li karwanê Huseyn (s.x) jî girt û li Kerbelayê bêdeng ma. Encama vê bêdengiyê trajediya Aşûrayê bû: şehîdbûna bi zilm a Îmamekî ku ji bo «islaha ummeta bapîrê xwe» rabûbû, bi kur, bira, kurên bira û hevalên xwe yên dilsoz re.
Beşa 2
Piştî gelek salan, heman Kufeyî yên ku pişta Îmamê xwe vala hiştibûn, ji ber hestekî kûr ê şerm û guneh, koma Tewwabîn ava kirin. Wan li ser gora Îmam Huseyn (s.x) giriyan û şîn girtin, paşê jî bi serokatiya Silêman ibn Surad Xuzaî ber bi şerê dijî artêşa Emewiyan ve çûn. Wan şer kir û hatin kuştin. Lê ne ev tewbe û ne jî ew xwînên ku rijiyan êdî nikarîn Îmam Huseyn (s.x) biparêzin; nikarîn konên şewitandî yên wî ji nû ve ava bikin û qirika birî ya Elî Esxer (s.x) sax bikin. Di rastiyê de, Tewabîn bi mirina xwe zêdetir xwe ji hesta guneh paqij kirin, ne ku karibin zordariya ku çêbûbû telafî bikin. Dîrok şahidî dike ku ew di dema pêwîst de nerawestan; ji ber vê yekê tewbeya ku piştî bûyerê tê, her çiqas jî bi rûmet be, ji bo mazlumê ku êdî vegerandinê tune ye sûdek nake.
Niha wêneyekî farazî, lê li gorî vê nimûneya dîrokî ya Kufeyê, bîne ber çavan: rêberekî jîr û zanayî ku zêdetirî sê dehsalan wekî bavekî dilsoz ji bo parastina rûmet û hêza Îran û gelê wê di nav bahozên siyasî û aborî de xebitîye. Li gorî vê nivîsê, çawa ku li Kufeyê Ubeydullah ibn Ziyad bi pere û tehdîdan piştgirên Muslim belav kirin, di vê senaryoya farazî de jî medyayên dijber û herikên propagandayê bi belavkirina çîrok û îddîayên derewîn, guman û bêbawerî di dilê beşek ji gel de çandin. Li gorî vê senaryoyê, gotinên wekî: «ew li penagehekê ye» an «malbata wî ji gel dûr di refahê de dijîn» an «ew êşa gel nafheme» belav bûn. Ev wêneya ku, li gorî nivîsê, bi awayekî xelet hate çêkirin, mîna tirsandina gelê Kufeyê bû û hin kes an bêdeng hiştin an jî ber bi rexne û tinazan ve birin.
Beşa 3
Piştre, li gorî vê senaryoya farazî, rojekê hîn ku nûçeya şehîdbûna wê rêberê hate belavkirin, welat bi tevahî di bin bandorê de ma. Di vê senaryoyê de, nişkêva pêlek ji hêsir, xem û daxwaza poşmaniyê derket holê. Li gorî nivîsê, gelek kes pê hîn bûn ku ew rêber di xaniyekî sade de, di nav kolanên başûrê Tehranê de jiyaye û xwe û malbata xwe ji gel cuda nekiribûn. Hestên heyfxwarinê zêde bûn û gotinên wekî: «Em nizanibûn ew çiqas mazlûm bûye» an «Em bawer nedikir ku medya ev qas derewan belav bike» hate gotin. Nivîs van daxuyanîyan bi girîn û nalîna Tewwabînan li ser gora Îmam Huseyn (s.x) didomîne. Lê, li gorî nivîsê, pirsgirêka bingehîn ew e ku ev hêsir û poşmanî dema ku êdî dereng bûye têne. Kesê ku miriye êdî dengê poşmaniyê nabihîze; ev tewbe nikare dilê wî yê ku dest ji jiyanê kişandiye germ bike û ne jî birînên tenêmayîna wî sar bike.
Li gorî nivîsê, di her du bûyeran de rastiyekî tal heye: parastin divê di dema hebûna kes de were kirin, ne piştî windabûna wî. Nivîs dibêje ku Îmam Huseyn (s.x) di demên beriya Aşûrayê de piştgirî û alîkarî dixwest, ne girînên piştî şehîdbûna xwe. Bi heman awayî, di vê senaryoya farazî de jî tê gotin ku rêber di demên dijwar de ji gel «rawestan» û «bîrbînî» dixwest, ne hêsirên ku tenê piştî mirina wî werin rijandin.
Herwiha nivîs medyayê wekî «şûrê nûjen» pênase dike. Li gorî nivîsê, çawa ku Ubeydullah ibn Ziyad bi şûr û pere piştgirên Muslim ibn Aqîl belav kirin, medyayên ku nivîs wan wekî «jehrîn» binav dike jî bi derew û tehrifê baweriya gel têk dibin û wan ji rêberê demê dûr dixin.
Beşa 4 (Dawî)
Li gorî nivîsê, poşmaniya derengdemê zêdetir ji ku mafê mazlûm vegerîne, dilê kesê poşman aram dike. Tê gotin ku Tewabîn bi rijandina xwîna xwe barê guneha xwe sivik kirin, lê nikarîn Îmamê xwe vegerînin. Bi heman awayî, nivîs dibêje ku hêsirên ku piştî şehîdbûnê têne rijandin jî nikarin ji bo kesê ku dest ji jiyanê kişandiye tiştek bikin; ew tenê xem û dax di dilê zindiyan de zêde dikin.
Di encamê de, nivîs berawirdkirina navbera Tewabînên Kufeyê û «hin kesên ku, li gorî vê senaryoya farazî, piştî şehîdbûna rêberekê poşman dibin» wekî hişyariyek ji bo hemû kesan pêşkêş dike. Li gorî nivîsê, divê mirov nirxa wilayet û rêbertiyê di dema jiyana wê de bizane û nehêle ku çîrok û propagandayên ku nivîs wan wekî «jehrîn» pênase dike, di navbera gel û rêberê wan de dîwar ava bikin.
Nivîs di dawiyê de dibêje ku heke rojekê were zanîn ku medya gel xapandiye, lê di wê demê de rêber êdî di nav wan de nebe, wê demê tewbeya wan jî mîna tewbeya Tewwabîn be: tewbeyek ku dikare bi rûmet were dîtin, lê ji bo kesê ku diviyabû di dema jiyana xwe de were parastin, êdî sûdek nake. Ji ber vê yekê nivîs bi vê peyamê bi dawî dibe ku dîrok tenê dema dubare dibe ku mirov ji dersên wê fêr nebe.
Nivîskar: Zehra Salihîfer, pisporê payebilind ê Qur'an û Hedîs, û xwendekarê payebilinda Rêveberiya Medyayê li Zanîngeha Baqir el-Ulum.
Etîket: Tewabîn – Serhildana Tewwabînan – Tewbe.
Your Comment