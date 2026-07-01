  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

“Rêber û berpirsên payebilind ên 40 welatan beşdarî merasîma oxirkirina rêberê şehîd ê Îranê dibin”

1 July 2026 - 16:53
News ID: 1834127
Source: Mehr News
“Rêber û berpirsên payebilind ên 40 welatan beşdarî merasîma oxirkirina rêberê şehîd ê Îranê dibin”

“40 welat di merasîma sersaxiya rêberê şehîd ê Îranê de amade dibin; serdanên fermî bo Tehran, Meşhed û Qomê dest pê kirin.”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Berdevkê merasîma oxirkirin û sersaxiya rêberê şehîd ê Îranê, Îman Etar-Zade ragihand ku ji bilî beşdariya berfireh a xelkê, hejmareke zêde ya kesayetên siyasî, çandî, zanistî, olî û akademîsyenên cîhanê ji bo rêzgirtina li rêberê şehîd, li Tehranê amade dibin.

Etar-Zade diyar kir ku berpirsên payebilind û serokên nêzîkî 40 welatên cîhanê di vê merasîmê de cih digirin.

Di berdewamiya daxuyaniya xwe de, berdevkê merasîmê destnîşan kir: “Hûrgiliyên têkildarî asta şandeyan, navên welatên beşdar û kesayetên payebilind ên ku di merasîmê de amade dibin, dê di demeke nêz de ji aliyê Wezareta Karên Derve ve bi fermî bên ragihandin.”

………….

Dawîya Nûçêyî/

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha