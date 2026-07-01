Şêweyên Têkoşîna li hemberî Destêwerdana Dijmin li gorî Dua'yên Sehîfeya Seccadiyê / Beşa Sêyem: Basîret-pêxistin û Firehkirina Baweriyên Îtikadî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Di beşên berê yên vê nivîsê de, li ser bingeha duayên Sehîfeya Seccadiyê, mijara "rast-nîşandina derewê" û "qencî-xwaziya durû" wekî şêweyên destêwerdana dijminan hatine şirovekirin. Îmam Seccad (s.x) di duayên cuda yên Sehîfeya Seccadiyê de, rêbaz û stratejiyên têkoşîna li hemberî pêvajoya destêwerdanê jî vegotiye ku vegotina hin ji van şêweyan, mijara vê nivîsa kurt e. Yek ji rêbazên têkoşîna li hemberî destêwerdanê, firehkirina baweriyên îtikadî li qadên cuda yên şerê bi dijminan re ye. Îmam Seccad (s.x) di Dua ya 27 a Sehîfeya Seccadiyê de, duayek ji bo "sînorparêzan" vegotiye. Diyar e ku îro, parastina sînorî, tenê bi wateya parastina ewlehiya laşî li sînorên erdnîgarî nîne û her kesê ku bi qasî şiyana xwe, ji sînorên siyasî, aborî, ewlehî, çandî û ji herî girîngtir, sînorên virtual (serhêl) yên welêt diparêze, wekî mûcahidek li rêya Xwedê tê nasîn û ev duaya Îmam Seccad (s.x.w.) wî jî dihundirîne.
Îmam Seccad (s.x), yek ji amûrên têkoşîna li hemberî dijminan bi vê gotinê ji Xwedê xwestiye:
"إجْعَلْ فِكْرَهُ وَ ذِكْرَهُ وَ ظَعْنَهُ وَ إِقَامَتَهُ فِيكَ وَ لَكَ"
"Bifikirin, bîranîn, barvedan û rûniştina wî ji bo dilxweşiya te û ji bo te bike."
Diyar e ku ev Xwedê-bawerî di aliyên cuda yên qada şerê bi dijminan re, hewcedarê baweriyên îtikadî yên bihêz û saxlem e da ku her kesî di dema xetereyên xuyayî an nakokiya berjewendiyên maddî û manewî de, bi bikaranîna baweriyên îtikadî, karibe "raman, bîranîn, bawerî û kiryarên" xwe ji bo Xwedê û li rêya dilxweşiya wî bihêle.
Ev şiyana manewî, di wêjeya olî de, wekî "Basîret" tê nasîn. Ev basîret, ji bo kesî, hêz û şiyana pêwîst diafirîne ku di dem û cihê guncaw de, biryara herî guncaw bistîne. Îmam Seccad (s.x.w.) di beşa sêyem a duaya sînorparêzan de, ji Xwedê wiha dipirse:
"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَرِّفْهُمْ مَا يَجْهَلُونَ، وَ عَلِّمْهُمْ مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَ بَصِّرْهُمْ مَا لَا يُبْصِرُونَ"
"Xwedêyo! Silav û dînar bike li ser Muhemmed û malbata wî, û tiştê ku ew jê nizanin, ji wan re bînase; û tiştê ku ew nizanin, hînî wan bike; û tiştê ku ew nabînin, wan tê de têgihiştî û agahdar bike."
Di vê beşa duayê de, Hazret "nasîn bidestxistina tiştên nenas" berî "hînbûna tiştên nenas" vegotiye; ji ber ku heke kesek zanibe ka çawa ji çekekê bikar tîne û rêbaza bikaranîna wê hîn bûbe, lê agahiya têr li ser rêbaza destêwerdanê û şêweyên kiryarên dijmin tune be, nikare bikarîna rast a vê çekê û zanîna têkildarî wê peyda bike û dibe ku cihên vala yên dijmin bike hedef, dema ku dijmin li cihekî din, li benda êrîşeke xapînok a li ser wî ye.
Lê ji herduyan girîgtir, "Basîret" li hemberî armancên destpêkê û dawî yên dijmin û nasîna têkûz a rêbazên têkoşîna li hemberî wan e. Di vê rewşê de, kes li ser bingeha basîreta ku li ser baweriyên îtikadî bidest xistiye, rêbazên "herî bikêr" ên têkoşîna li hemberî van komployên û kiryarên dijmin bi kar tîne. Mijareke ku di hin ayetên Qur'ana Kerîm de jî hatîye destnîşankirin. Wekî mînak, di Sûreta Enfal, Ayeta 29 de, mijara "Furqan" (cudaker) wekî faktorek ji bo "nasîna rastiya ji derewê" hatiye vegotin:
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا"
"Ey bawermendan! Heke hûn ji Xwedê bitirsin, ew ji bo we hêza cudakirina rastiyê ji derewê çêdike."
Di beşên din ên vê nivîsê de, rêyên din ên têkoşîna li hemberî destêwerdana dijminan, li ser bingeha duayên Sehîfeya Seccadiyê, têne vekolîn.
Seyîd Elî Eṣxer Huseynî / Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x)
Dawiya Peyam
Etîket:
Destêwerdan, Sehîfeya Seccadiyê, Dijminnasî, Qur'an û Furqan
Your Comment