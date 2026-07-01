  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Eraqçî: Her tehdîdek li hemberî gel û serokatiyê bi bersiveke lezgîn û bihêz ve bên bersivandin

1 July 2026 - 23:02
News ID: 1834222
Source: Tasnim News
Eraqçî: Her tehdîdek li hemberî gel û serokatiyê bi bersiveke lezgîn û bihêz ve bên bersivandin

Eraqçî di bersiva gotinên bêkêmasî yên wezîrê cengê yê rejîma siyonîst de got ku bendên peymana Îslamabadê bi temamî zelal û eşkere ne

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Seyîd Ebas Eraqçî, wezîrê karên derve yê welatê me, di bersiva gotinên bêkêmasî yên wezîrê cengê yê rejîma siyonîst de got ku bendên peymana Îslamabadê bi temamî zelal in û her kes dikare wan bibîne.

Eraqçî diyar kir: Serokê Dewletên Yekbûyî, Dewletên Yekbûyî pabend kiriye ku vî ajelê destketî yê xwe li Tel Avîbê kontrol bike, heke ew ji fermana xwediyê xwe serpê bikin, Îranê dê wan dersa pêwîst bide wan.

Eraqçî: Her tehdîdek li hemberî gel û serokatiyê bi bersiveke lezgîn û bihêz ve bên bersivandin

Wezîrê Karên Derve yê Komara Îslamî ya Îranê zêde kir: Her cure tehdîdek li hemberî gel û serokatiya me, dê bi bersiveke lezgîn û bihêz ve rû bi rû bimîne.

Dawiya peyam/+

Your Comment

You are replying to: .
captcha