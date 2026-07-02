Tora Trump bi dahatên milyard dolaran ji pereyên dîjîtal tije bû!

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Rapora darayî ya 927 rûpelî ya Donald Trump, ku piştî vegera wî bo Qesra Spî di sala 2025-an de hate belavkirin, aliyên nû yên nakokiya berjewendiyan û bikaranîna rasterast a desthilatdariyê ji bo komkirina dewlemendiyê eşkere kir. Li gorî vê raporê, Trump tenê di sala yekem a vegera xwe bo serokatiyê de, zêdetirî milyarek dolar ji projeyên girêdayî pereyên dîjîtal qezenc kiriye. Beşa herî mezin a vê qezencê, ku 526 milyon dolar e, rasterast ji firotina tokenên şirketa World Liberty Financial hatiye. Ev şirket ji aliyê kurên wî Eric Trump û Donald Trump Jr. ve tê rêvebirin.
Rapor diyar dike ku bandora Trump tenê bi pereyên dîjîtal sînordar nabe. Ew ji hemû kapasîteya navê xwe ya bazirganî ji bo qezencên mezin sûd wergirtiye. Di nav wan de 77 milyon dolar ji klûba Mar-a-Lago û 635 milyon dolar mafê lîsansê ji peymana bi şirketa Celebration Coins re hene. Her weha firotina kelûpelên bazirganî wek saet, sol û pirtûkên pîroz bi marka kesane ya wî jî di nav van dahatan de cih digire.
Her çend Qesra Spî rola rasterast a Trump di rêvebirina van çalakiyan de red dike, rexnegiran dibêjin ku siyaseta hikûmeta wî ya piştgiriya bê şert û merc ji pîşesaziya pereyên dîjîtal re ne biryarek aborî ye, lê amûrek e ji bo zêdekirina dahatên malbata Trump.
Piştî eşkerekirina vê raporê, rexnegiran bal dikişînin ku ev qas dahatên kesane careke din mijara nakokiya berjewendiyan di serdema nû ya serokatiya Trump de wek rewşek asayî, ne wek îstisna, xistiye navenda baldarî.
...........
Dawiya peyamê
Etîket:
- Pereyên dîjîtal
- Trump
- Malbata Trump
- Bitcoin
Your Comment