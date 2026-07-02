"Bihîstina Peyvan؛ Çîroka(Riwayeta ) Jiyana Mewlawiyê Kurd"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Çîroka me ji cihê ku çiya bi asîman re digihêjin hev, dest pê dike.
Di dawiya sedsala dozdehan a hicrî de, li axa pîroz a Hewramanê, kurek hat dinyayê û navê wî kirin Ebdurehîm. Ew di nava malbateke zanist û îrfanê de mezin bû. Hucreyên Sine, Bane, Silêmanî û Helebçeyê şahidê vê jêhatiya geş a Kurd bûn. Lê Ebdurehîm, ne tenê feqîyek bû; giyanekî wî yê bêaram hebû ku li dû ya wenda digeriya…
Ti arifek bêyî tamkirina çêja evînê negihîştiye kamiliyê. Evîna Ebdurehîm, Xatûn Enber bû; hevjîna ku hem hemdema razên wî bû û hem jî bû îlhamêxwaş a xezelên wî yên bi coş. Lê çerxa felekê bi vî aşiqê dilsoj re neyar bû. Mirina zû ya Enber Xatûnê, wekî birûskekê li ser canê Mewlewî ket. Wî di şîna yarê de, dilsojtirîn meresiyên (sûretên şînê) edebiyata Kurdî honandin. Helbestên bi zaravayê bedew ê «Hewramî» ku lat û zinên Hewramanê hîn jî wan tînin bîra xwe:
«Matemen, dilsoxtê matemen… Te’ziyeyê dilan xem xelatmen…»
Xem û kovan, Ebdurehîm ber bi okyanûsa îrfanê ve bir. Ew tevlî terîqeta Neqşebendî bû û bû mîrîdê Şêx Osman Siracedîn; piştî wê bû ku navê «Mewlewî» lê kirin. Lê ezmûnên jiyanê ji bo wî bi dawî nebûn. Di salên dawî yên temenê wî de, şewateke malê dîwana wî ya helbestan û pirtûkên wî kirin xwelî, û piştî demekê toza korbûnê rûnişt ser çavên wî. Lê Mewlewiyê Kurd, di tarîtiya mutleq a çavan de, gihîşt ronahiya mutleq a dil. Wî dinya ne bi çavan, belkî bi çavê giyanê xwe didît.
Di sala 1300ê hicriya qemerî de, şem’a hebûna vî arifê mezin vemirî, lê ew rêya ku wî di edebiyat û îrfana Kurdî de vekir, dê tu carî tarî nebe. Mewlewiyê Kurd nîşan da ku zimanê helbestê, zimanê rasterast yê giyanê mirov e. Ew di dilê dîroka çiyayên me de nemir bû; mêrxasekî ku ji lûtkeyên Hewramanê derbas bû û xezelên wî dê heta hetayê di guhê demê de bi dengê nerm bên gotin.
Derhênerê nûçeyê: Mîlad Muradî
Your Comment