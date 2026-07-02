Dûgîn: Xameneî bi şehîdbûna xwe nemir bû / Îran û Rûsya hevbend in.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — «Alexander Dugin» fîlozofê navdar ê Rûsyayê derbareyê kesayeta Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî û hem jî şehîdbûna wî de hevpeyvînek kiriye ku berfirehiya wê tê xwendin;
Ji nêrîna we, têgeha «şehîdî» di ramana siyasî ya Şehîd Ayetullah Xamene'î de, çi girêdana cewherî bi kevneşopiyên îlahî re heye û ew çawa dikare alîkariya vejandina giyanîtiyê li cîhana laîk a îro bike?
Pêşî, sersaxiya xwe ya kûr pêşkêşî tevahiya neteweya Îranê dikim ji ber vê windahiya mezin di serokatiya leşkerî, olî û siyasî de. Pir dixwastim ku di van rojan de li merasîma cenazeyê amade bibim; mixabin ji ber sedemên cihêreng ev ne mimkun bû, lê ez ji aliyê giyanî ve bi we re me û ji dilê xwe re, bi neteweya Îranê re şînê digirim.
Sal in ku ez kevneşopiya Şîa, ol û çanda Îranê dixwînim. Ez xirîstiyanekî Ortodoks im, lê bawer dikim ku em gelek tiştên hevpar hene. Yek ji girîngtirîn girêdanên me bi Îranê re, «çanda şehîdan» e. Peyva «şehîd» bi zimanê Yewnanî «Martiros» (Martyros) tê gotin ku di eslê xwe de tê wateya kesê ku ezabê dikişîne û di heman demê de, mirovê ku «şahidî» dide. Şehîd tenê ezabkişînek nîne, lê şahidê rastiyê ye.
Xemeke mezin ez pê ve girtiye û hêrs li hemberî kirdeyên vî sûcê herîşîn ê li dijî Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî di hindirê min de agir pê ketiye; lê di heman demê de ez dibînim ku ezabê van mirovên mezin, avaker e. Şehîdbûna wan, bixwe jiyan e û hê jî ji serdema jiyana wan girîngtir e. Ev heman «kerameta mirinê di rêya heq de» ye ku tevna hebûna serdema pêşerojê çêdike û neteweya Îranê vê rastiyê ji her kesî çêtir tê digihîje.
Li gorî analîza we ya ku «hebûna rêber» di pergala Welayetê Faqîh de, kiryareke ji birêvebiriya siyasî wêdetir e, mîrata hebûnî û giyanî ya Şehîd Ayetullah Xamene'î çawa dikare di pêşeroja siyasî ya Îranê û berxwedana cîhanî ya li hemberî Rojavayê de rolê xwe bilîze?
Li gorî ramana min, girîngtirîn taybetmendî di avahiya Welayetê Faqîh û serokatiya Îranê de, «kiryara amadebûnê» ye. Tiştê ku girîngiya bingehîn heye, tenê hebûna rêber e; ne hewce ne ku tiştê ku dinivîse, dibêje an jî çawa hukûmetê dike. Hebûna wî, lûtke û piştevana pergala siyasî ya esasî ye. Ez bi kûrahî dilşewatê pergala siyasî ya Îranê me, ji ber ku di serê wê de kesayetiyeke giyanî heye ku ji siyasetmedarek an jî rewşenbîrekî asayî wêdetir e. Her çend Ayetullah Xamene'î di warên ramanî û rêveberiyê de jî bêhempa bû, lê ji wê girîngtir, rola wî wekî «ayetek» (nîşana Xwedê) bû ku tenê li ber Xwedê bersivdar e.
Ayetullah Xamene'î vî rolî bi awayekî bêkêmasî lîst û taca erkê wî, dawiya şehîdane ya wî bû. Ev şehîdbûn, rêyek berbi nemiriyê vekir; hem ji bo xwe û hem jî ji bo neteweya Îranê. Ew bi tena serê xwe «dergehek» bû. Wekî ku derî ber bi cîhana din ve pêxist û niha ew derî vekiriye.
Vê yekê ku Îran bi qehremanî li hemberî tevahiya Rojavayê radiweste û li ser wê serdikeve, ne tesadufî ye. Ez ji bo Ayetullah Xamene'î bêtir ji bo neteweya Îranê xemgîn im; ew jiyaneke mezin hebû û bi şehîdbûna xwe, dibe ku ji tevahiya serdema jiyana xwe jî bandortir bû. Ew zindî ye û hebûna wî hê jî berdewam e.
Hûn bi karanîna têgînên wekî «şaristaniya Baal» û «Deccal», dijberîya xwe ya bi Rojavayê re ji şerekî jeopolîtîk vediguherînin şerekî ontolojîk (hebûnî) û olî; ji nêrîna we, ev guherîna nêzîkatiyê çawa dikare yekîtiya di navbera neteweyên tevna Berxwedanê û hêzên wekî Rûsyayê de, ji peymanên siyasî wêdetir, bikîne hevgirêdayînekê ayînî û giyanî?
Ez bawer nakim ku di van kuştinan de, bi taybetî di kuştina zarokên bêguneh û gelê sivîl ê Îranê de, wateyeke siyasî, leşkerî an aborî hebe. Heke em bixwazin rastiyê fam bikin, divê em bizanibin ku em bi çi esasî re rû bi rû ne.
Em bi şaristaniya Baal re rû bi rû ne; şaristaniyeke wêrankar. Şaristaniya nûjen a Rojavayî, tenê yek ji şaristaniyên pirjimar nîne ku em beşek ji wê qebûl bikin û beşek jî red bikin; lê Rojava, şaristaniya Şeytan û şaristaniya Deccal e. Esasê vê şaristaniyê ew e ku nikare bi armanc bikuje; ew tenê bêgunehan qurban dike. Di van sûcan de, tu mantiqek siyasî nayê dîtin, ji bilî yek tiştî: qurbankirina zarokên bêguneh ji bo şaristaniya Baal.
Îran bi lidarxistina merasîmekê ku wekî ku peykerê Baal bi agir şewitand, cîhanê dijwar kir. Ew kiryar, sembolek bû ji eşkerekirina esasa rastîn ya rejîma Amerîkî-Siyonîst: ew Deccal in û Deccal hertim bêparastintirîn û baştirîn mirovan armanc digire.
Ji ber vê yekê, şer bi Rojavayê re, bi rastî xwedî esasê cîhanî bûye. Niha du hêzên mezin, Îran û Rûsya, bi awayekî çalak li dijî vê şaristaniyê têkoşînê dikin. Em û hûn, li du eniyan lê di nav şerekî de ne; bi dijminê hevpar re: Baalê Amerîkî-Siyonîst. Niha neteweyên cîhana Îslamê, Asya, Afrîqa, Hindistan û Amerîkaya Latînî divê fam bikin ku ev têkoşîn, tenê şerê Rûsyayê bi dijminên xwe re an Îranê bi dijminên xwe re nîne; em bi «dijminê mirovahiyê» re şer dikin.
Heke ji nêrîna maddî û pratîkî binêrin, têkbirina vê şaristaniyê ne mimkun xuya dike; ji ber ku ew hemû teknolojî, aborî û çekên nûjen di bin destê xwe de ye. Lê di warê rastiyê de, her kesê ku li eniya Xwedê be, wê serkeve; ev qanûneke herheyî ye.
Ezabên dirêj ên Şîayan û şehîdbûnên bêhejmar ên wan, û her wiha ezabên şehîdên Rûs û Ortodoks, di dawiyê de wê bê bersivdan. Tiştê ku di rêya Xwedê de tê kirin, bêguman wê berê xwe bide û em wê di demeke nêzîk de bibînin.
Carek din ji neteweya Îranê re dibêjim: Em li Rûsyayê, we bi giyanê xwe dinirxînin. Bi hêz bin û bi Rojavayê bawer nekin; ew xapîner e. Bi Şeytan re nayê danûstandin, ji ber ku danûstandina bi Şeytan re bi xwînê tê îmzekirin. Bi wan re şer nekin, lê bi wan re rawestin; ji ber ku serfirazî ya we ye.
Heke em bi hev re û bêhejîn bin, serfirazî bêguman e. Şehîd, qurbanî û serokên giyanî yên me, bi rastî heman mihr û huceta ku li ser serfirazî û rûmeta me tekez dikin, in. Em ji bo berjewendiyên kesane şer nakin, lê ji bo «emrê herheyî» şer dikin û ji ber ku em li eniya herheyî ne, em serkevin.
Li gorî analîza we ya hevgirtina neteweyî ya Îraniyan di rûbirûbûna gefên dawî de, gelo hûn vê yekbûnê tenê bertekeke siyasî dibînin an jî wekî nîşanek ji hişyariyeke giyanî ya şaristanî û peyamek ji bo cîhana Îslamê dihesibînin?
Ez bawer dikim ku ev rewş nîşana serfiraziya giyanî ya we ye. Berê, cîhan di nasîna hevgirtina siyasî an hebûna şikestinên gengaz ên di civaka Îranê de dudilî bû; lê niha ji bo her kesî diyar bûye ku neteweya Îranê yekgirtî ye. Çi bawermendên pergala olî, çi welatiyên asayî û hê jî ciwanên ku berê meylên Rojavayî hebûn, niha hemî esasa rastîn a Rojavayê fam kirine.
Neteweya Îranê wateya baweriya rastîn pêşandan kiriye. Gelek misilmanên cîhanê piştgiriya Îranê dikin; hemî misilmanên rastîn niha li eniya Îranê li dijî Israîl û Dewletên Yekbûyî ne. Lê li ber vê seferberiya mezin a giyanî ya Îraniyan, tevgera din ên hikûmetên Îslamî çiqas nesitûr û riswakirî xuya dike!
Ey misilman! Ma hûn bi «Allah» bawer nakin? Ma hûn sondê dilsoziyê nexwarine? Ma hûn nimêj nakin? Vêca çima dema ku wextê têkoşînê ji bo wî tê, hûn serê xwe dikin nav qûmê û bi vê bahaneyê ku «ev mesele tenê têkildarê Şîayan e» an «Îran bixwe sûcdar e», ji meydanê direvin? Ev riswayî ye û li şanê misilmanekî nîne. Şerm bikin û bi tenê cîhadê heq re tevbigerin: «Cîhada li dijî Deccal». Piştgiriya Îranê bikin; piştgiriya Îrana ku ala reş a Xorasanê rakirine. Ez bawer dikim ku zuhûra Mehdî (Xwedê bi lez bike Zuhora wî) nêzîka.
Your Comment