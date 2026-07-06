Otomobîla ku pêkera pak a rêberê şehîd ê şoreşê hildigirt, li Meydana Azadiyê rawestiya ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Îman Etarzade: Wesayîta hilgirê cenazeyê rêberê şehîd li Meydana Azadiyê sekinî
Berdevkê Komîteya Merasîma Teşîî ya Rêberê Şehîd, Îman Etarzade, li ser torên civakî ragihand:
"Wesayîta ku cenazeyê pîroz ê rêberê şehîd ê şoreşa îslamî hildigire, ji ber hezkirin û nîşandana girêdayîbûna xelkê, li Meydana Azadiyê sekinî ye.
Xelkê me yê delal û şînbar dikarin ji wan rêyên ku hatine ragihandin, xwe bigihînin karwanê şehîdan li Meydana Azadiyê."
Pêvgêh:
- Îman Etarzade
- Rêberê şehîd
- Meydana Azadiyê
- Teşîî (Merasîma oxirkirinê)
Your Comment