  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Otomobîla ku pêkera pak a rêberê şehîd ê şoreşê hildigirt, li Meydana Azadiyê rawestiya ye

6 July 2026 - 11:57
News ID: 1836284
Source: Tasnim News
Otomobîla ku pêkera pak a rêberê şehîd ê şoreşê hildigirt, li Meydana Azadiyê rawestiya ye

Attarzade nivîsî: Hevalên gel ên xemgîn dikarin bi rêyên ku ragihandin hatine diyarkirin xwe bigihînin karwanê şehîdan.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Îman Etarzade: Wesayîta hilgirê cenazeyê rêberê şehîd li Meydana Azadiyê sekinî

Berdevkê Komîteya Merasîma Teşîî ya Rêberê Şehîd, Îman Etarzade, li ser torên civakî ragihand:

"Wesayîta ku cenazeyê pîroz ê rêberê şehîd ê şoreşa îslamî hildigire, ji ber hezkirin û nîşandana girêdayîbûna xelkê, li Meydana Azadiyê sekinî ye.

Xelkê me yê delal û şînbar dikarin ji wan rêyên ku hatine ragihandin, xwe bigihînin karwanê şehîdan li Meydana Azadiyê."

Pêvgêh:

  • Îman Etarzade
  • Rêberê şehîd
  • Meydana Azadiyê
  • Teşîî (Merasîma oxirkirinê)

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha