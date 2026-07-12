"Ayetullah Erakî: Xwîna Trump û Netanyahu û hevkarên wan rijandin 'wacib e'."

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Ji Qumê, Ayetullah Muhsin Erakî, endamê Meclisa Bilind a Hawzeyên Olî û endamê Serokatiya Meclisa Şûrayê Pêşewariyê, di bersiva peyama Rêberê Mezin ê Şoreşê de ku bi munasebeta merasîma dîrokî ya cenaze û veşartina şehîdê mezin ê ummetê hatibû şandin, ev peyam wekî destpêka serdemeke nû û cîhanîbûna Şoreşa Îslamî binav kir. Wî ji ciwanên şervan ên cîhanê xwest ku ji bo bicihanîna fermana Xwedê û hîna xwîna şehîdê mezin û hemî şehîdên mazlum, li dijî tawanbarên wekî Trump û Netanyahu û hemî hevalbendên wan di tawanên navneteweyî de, her çalakî û hewildanekê bikar bînin.
Ev mamosteyê dersên derveyî (xaric) yê Hawzeya Qumê destnîşan kir ku peyama Rêberê hêja û delal ji bo hîna xwîna şehîdê pêşewa û şehîdên hêja, fermaneke "wacib-ul-itaet" (pêwîst e ku were guhdarî kirin) e û li ser hemî kesên ku dikarin bi her awayî di pêkanîna wê de gavekê bavêjin, "wacib" (ferz) e ku zû tedbîrên pêwîst bigirin.
Ayetullah Erakî eşkere kir ku Trump û Netanyahu di serê lîsteyê de ne û hemî fermandarên leşkerî û siyasî yên bi van her du tawanbaran re, belkî hemî leşker û hêzên leşkerî û lojîstîkî yên wan ku di tawanên vanan de li Xeze, Rojavayê Kurdistanê (Kenara Rojava), Lubnan, Yemen, Iraq û Îranê beşdar û hevpar in, di bin vê hukmê welayetî yê pêwîst-ul-icrayê de ne.
Metna tevahî ya peyam û bangewaziya Ayetullah Erakî ji bo hîna xwîna şehîdê pêşewa ji Trump û Netanyahu û hevalbendên wan û tawanbarên din re, li jêr bixwînin:
Bi navê Xwedayê Dilovîn û Mihrevan
Rahilîna mezin a gelan di cîhanê de piştî şehîdbûna pêşewayê mezin û şehîdê mezin ê Îslamê Ayetullahê Mezin Imam Xamene'î, ku di amadebûna berdewam a gelê mezin ê Îranê de li meydan û kolanan û dûv re di cenazeya bêhempa ya vî hêjayî û şehîdên malbata wî de, rûyê herî bilind ê dilsozî û sebrê li riya Îslamê û peymana bi Xwedê û Pêxember û Îmamên Pak re nîşan da, destpêka serdemeke nû ya Şoreşa mezin a Îslamî ye.
Ez, ji gelê dilsoz ê Îranê û gelê qedirzan ê Iraqê yê ku di vê amadebûna berfireh de hemû hewildan xerc kirin, spas dikim û radigihînim ku peyama dawî ya Rêberê mezin ê Şoreşa Îslamî, Hz. Ayetullah Seyyid Mucteba Huseynî Xamene'î, di rastiyê de îlana destpêka serdemeke nû ya Şoreşa Îslamî û veguherîna wê bo şoreşeke cîhanî û berfireh e. Divê em, digel îlana guhdarî û şopandina armancên wê, bala xwe bidin vê nuqteyê ku hîna xwîna şehîdê mezin, pêşewayê mezin û şehîdên hevalên wî, ne tenê hîna xwîna van şehîdan e, lê belê hîna xwîna hemî şehîdên mazlum e ku bi taybetî di sedsala dawî de ji aliyê Şeytanê Mezin û Emrîkaya cîhanxwer û şeytanên hevalbendê wê ve hatiye rijandin û dawî bi serokatiya du şeytanên dirinde, ango Trump û ajela mirovxwer Netanyahu, gihîştiye asta herî bilind.
Peyama Rêberê mezin û hêja fermaneke wacib-ul-itaet e ku li ser hemî kesên ku dikarin bi her awayî di pêkanîna wê de gavekê bavêjin, wacib e ku zû tedbîrên pêwîst bigirin.
Trump û Netanyahu di serê lîsteyê de ne û hemî fermandarên leşkerî û siyasî yên bi van her du tawanbaran re, belkî hemî leşker û hêzên leşkerî û lojîstîkî yên wan ku di tawanên vanan de li Xeze, Rojavayê Kurdistanê, Lubnan, Yemen, Iraq û Îranê beşdar û hevpar in, di bin vê hukmê welayetî yê pêwîst-ul-icrayê de ne.
Hêvî tê ku ciwanên şervan li seranserê cîhanê tîrêjên xwe girê bidin û tevlî vî bizava mezin bibin û ji bo bicihanîna fermana Xwedê li dijî van tawanbaran, ji tu çalakî û hewildanê xwe negirin; Xwedayê Bilind got: قال الله تعالی: إنا من المجرمین منتقمون."Bêguman em ji tawanbaran heyfgir in." (Sûreya Secde, ayeta 22)
Dawiya peyamê/
Your Comment