82 qanûndanerên Îngilîstanê daxwaz kirin ku li dijî Rejîma Siyonîstî ceza (sanksiyon) were sepandin û firotina çekan bo Tel Aviv were rawestandin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–82 qanûndaner û endamên Meclisa Ayan a Brîtanyayê di nameyekê de ji Îvêt Kooper, Wezîra Karên Derve ya vî welatî, daxwaza kirina tedbîrên pratîkî yên li dijî rejîma siyonîst kirine.
Ev nameya ku bi dîroka îro, Çarşem (23'ê Tîrmeha 1405'ê h.ş.) hatiye amadekirin, hikûmeta Brîtanyayê tawanbar dike ku tevî ku nêzîkê salekê ji biryara şêwirmendiya Dadgeha Navdewletî ya Dadê derbas bûye, hîn jî li berpirsiyariyên xwe yên qanûnî û exlaqî yên ji bo têkoşîna li dijî dagirkirina (rejîma) Îsraêlê nesekiniye.
Îmzekerên nameyê bi îşareta biryara Dadgeha Lahyayê ya sala 2024'an tekez kirine ku bilindtirîn desteya dadwerî ya Neteweyên Yekbûyî, domdarbûna hebûna Îsraêlê li axên dagirkirî yên Filistînê neqanûnî zanîye û daxwaza bidawîanîna vê rewşê ya herî zû kiriye.
Di vê nameyê de hatiye gotin ku Îsraêl ne tenê li biryara Dadgehê guh neda, lê di van du salên borî de qadeke dagirkirinê berfirehtir kiriye. Nûner û endamên Meclisa Ayan a Brîtanyayê diyar kirine ku hemû hikûmet mecbûr in rewşa neqanûnî ya ku ji dagirkirina axên Filistînî pêk hatiye, qebûl nekin û ji alîkariya parastina vê rewşê dûr bisekinin.
Wan her wiha bîr xistine ku Dadgeha Navdewletî ya Dadê ji hikûmetan xwestiye ku ji ketina nav danûstendinên aborî û bazirganî bi Îsraêlê re di derbarê axên dagirkirî de, ku dibe alîkarî domdarbûna hebûna wê ya neqanûnî, dûr bisekinin.
Li ser vê bingehê îmzekeran ji hikûmeta Brîtanyayê xwestine ku hemû bazirganiya kelûpel û karûbaran bi şûniştinên neqanûnî yên siyonîst re qedexe bike û li dijî şirketên ku ji dagirkirinê sûd werdigirin an jî wê didomînin, tedbîrên pratîkî bicîh bîne.
Wan her wiha daxwaza bicîhanîna cezayên armancdar, di nav de qedexekirina rêwîtiyê û astengkirina mal û milkên, li dijî hemû kes û saziyên ku di parastina hebûna neqanûnî ya Îsraêlê de li axên dagirkirî yên Filistînê rolek hene, kirine.
Li gorî îmzekeran, Londonê wek ku di dosyeyên din de bi lez ji amûra cezayan bikar aniye, divê heman pîvanê li ser dagirkirina Îsraêlê jî bicîh bîne.
Di vê nameyê de her wiha ji hikûmeta Brîtanyayê hatiye xwestin ku peymana bazirganî ya Brîtanya û Îsraêlê heta dema ku Tel Avîv li qanûnên navdewletî tevbigere, rawestîne û hemû veguhastinên çekan ji bo vî rejîmî, di nav de parçeyên firokên şer ên F-35 û alavên din ên ku dibe ku di binpêkirina qanûnên navdewletî de bên bikaranîn, bisekine.
Ev name ji aliyê kesayetiyên wek Richard Burgon, Imran Hussain, Diane Abbott, Jeremy Corbyn, John McDonnell, Zarah Sultana, Ayoub Khan û hejmareke endamên Meclisa Ayan ve hatiye îmzekirin.
Qanûndanerên Brîtanî di salên dawî de carinan daxwaza cezakirina rejîma siyonîst, rawestandina firotina çekan û nûvekirina têkiliyên Londra û Tel Avîvê kirine, lê hikûmeta Brîtanyayê di pratîkê de bi gavên sînordar û bi piranî sembolîk têr bûye.
Rexnegir dibêjin ku ev tedbîr ji nîşanek guherînek rastîn a siyaseta derve ya Londonê zêdetir, hewlek e ji bo kêmkirina zexta ramûsara giştî, protestoyên kolanê û rexneyên ku di nav parlementoyê de li dijî piştevaniyên Brîtanyayê ji bo rejîma siyonîst zêde dibin.
Nameya dawî ji ber vê yekê dikare girîng be ku Andy Burnham, serokwezîrê li bendê yê Brîtanyayê û cîgirê muhtemel ê Keir Starmer, bi îşareta delîlên heyî, vê dawiyê got ku rejîma siyonîst belkî li Xezeyê tawanên şerî kirine û pêwîste zext li ser Tel Avîvê bên zêdekirin. Ev helwest nîşan dide ku dosyeya Xezeyê dikare bibe yek ji eksên bandorker li ser siyaseta derve ya hikûmeta pêşerojê ya Brîtanyayê li hember rejîma siyonîst.
..................
Dawiya peyam/
Etîket:
Hikûmeta Brîtanyayê, Rejîma Siyonîst, Axên Dagirkirî, Xeze, Neteweyên Yekbûyî, Filistîn
Your Comment