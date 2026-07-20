Hz. Ruqeya (S): Bi zimanê mazlumiyetê rastî diyar dike.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Ji parêzgeha Farsê, Hucet-ul-îslam wel Muslîmîn Mihemed Baqir Weldan, bi bûyera roja şehadeta Hz. Ruqeya (S), nivîsek belav kir.
Nivîsa wî wiha ye:
Em bi gelemperî Aşûra bi şûr, hêmas, û xutbeyên germ û bi hêz nas dikin. Lê rastî ev e ku şoreşa Îmam Huseyn (s.x) tenê bi gazin û bangên roja Aşûrayê zindî nema. Beşek mezin ji domdariya vê şoreşê ji ber vegotina êş û azarên ku piştî Aşûra li ser malbata ya Ahlê Beyt (s.x)) hatin, pêk hat. Ev êşan rûyê rastîn ê desthilatdariya Emewiyan eşkere kirin û nehiştin ku rastî di nav propagandaya desthilatê de winda bibe.
Di nav van de, navê Hz. Ruqeya (S) cihê taybet heye. Her çend derfetê gotin an xwendina xutbeyê nebû jî, hebûna wê di karwanê dîlan de bixwe bû vegotinek zindî ya mazlumiya ya Ahl-ul-Beytê (s.x). Carinan bûyerek yekane ji hezaran delîlan bêtir rastiyê eşkere dike. Êşa zarokekî, hest û wijdanên ku dibe ku li hember sedan axaftinan bêhest bimînin, hişyar dike.
Di çanda olî ya me de, Hz. Zeyneb û Îmam Seccad (s.lav liwanbin) alaydarên cihada ravekirina rastiyê ne. Wan bi mantiq, delîl û wêrekî, vegotina fermî ya hikûmetê têk bir. Lê li gel vê ravekirina bi ziman, kesayetiyên din jî di gihandina peyama Aşûrayê de rolek girîng lîstin; kesayetiyên ku bi mazlumiya xwe bûn zimanê axaftina rastiyê. Hz. Ruqeya (S) yek ji herî berbiçavên van kesayetiyan e.
Dibe ku girîngtirîn dersa kesayetiya Hz. Ruqeya (S) ji bo îro ev be ku rastî her dem bi dengekî bilind nayê gotin. Carinan rastbûna êşekî ji herî xurtirîn axaftinan bandortir e. Îro ku cîhan di nav şerê vegotin û medyayê de ye û medyayê dikare rastiyê berevajî nîşan bide, ew tiştê ku di dawiyê de dimîne rastiya ku bi rastbûn û mazlumiyê re be. Dîrok jî nîşan daye ku desthilat, her çend dikare demekê rastiyê veşêre, tu caran nikare wê veşêre an jê bibire.
Ji vî aliyî ve, Hz. Ruqeya (S) tenê kesayetiyek dîrokî nîne; belkî nîşana wê beşa Aşûrayê ye ku nîşan dide ku bihayê parastina mafê tenê li qada şer nayê dayîn. Zarok, jin û malbat jî beşdarê vê fedakarîyê ne, û ev rastî rûyê zulmê ji bo her dem di dîrokê de eşkere kiriye.
Dibe ku îro ji her demê bêtir em hewceyê vê peyamê bin: ku cihada ravekirina rastiyê tenê axaftin nîne. Carinan parastina rastiyê bi parastina kerem û rûmeta mirovî, piştgirîkirina mazlûman, vegotina rast û bêalî ya rastiyan, û sekinîna li ser prensîbên exlaqî tê watekirin. Hz. Ruqeya (S) fêrî me dike ku heta jiyanên herî kurt jî dikarin ji bo dîrokê peyamên herî mezin bihêlin, heke di rêya rastiyê de bin.
Salvegera şehadeta Hz. Ruqeya (S) fersendek e ku em Aşûrayê ji goşeyekî din bixwînin; ji pencereya zarokekî ku bê ku xutbeyek bixwîne, bi mazlumiya xwe yek ji mayîndarترîn vegotinên daxwaza mafê di dîrokê de tomar kir û nîşan da ku carinan hêsir ji gotinê belagettir e, û mazlumî ji her delîlekî axaftinê zêdetir rastiyê dibêje.
Mihemed Baqir Wuldan
Rêvebirê Giştî yê Rêxistina Teblîxata Îslamî ya parêzgeha Farsê.
Your Comment