"Doğan Cihan", rojnamevanê Kurd:Peymana 29ê Rêbend-anê hebûna siyasî ya Kurdên Sûriyê xist nav çarçoveyeke fermî"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Li gorî Kurdpress, Doğan Cihan, rojnamevan û analîzkarê Kurd, di hevpeyvînekê de bi rojnamevanê Ajansa Mezopotamya Omer Akîn re, bi pêkanîna salvegera 14-emîn a pêşketinên 19ê Tîrmeha 2012 li Kurdistana Sûriyê, pêvajoya avakirina rêveberiya xweser li bakur û rojhilatê Sûriyê û encamên peymana 29ê Rêbendê nirxand.
Bi destpêka şerê navxweyî yê Sûriyê di sala 2011ê de, niştecihên bakur û rojhilatê welatê biryar dan ku ne li kêleka hikûmeta Beşar Esed bisekinin û ne jî li rêza komên selefî yên dijber cih bigirin. Ev rêbaz ku bi navê "rêya sêyemîn" hate nasîn, ji 19ê Tîrmeha 2012ê ve bû sedema avakirina strukturên siyasî, civakî û parastinê yên serbixwe li herêmên Kurdnişîn. Jin ji destpêka vê pêvajoyê ve roleke berfireh di organîzekirina siyasî, civakî û leşkerî de girtin.
Avakirina saziyên siyasî û civakî
Bingehên sazûmanî yên vê strukturê bi damezrandina Tevgera Civaka Demokratîk (TEV-DEM), Meclîsa Gel a Kurdistana Sûriyê (MGRK) û Enstîtuya Zimanê Kurdî hatin danîn.
Di domê de, meclîs û komîteyên di warên dîplomasî, xizmetên civakî û parastinê de hatin avakirin. Di 19ê Tîrmeha 2012ê de jî hêzên hikûmeta Sûriyê ji Kobanî vekişiyan û piştî wê pêşketinên wekhev li Efrîn, Serêkaniyê, Dirbêsiyê, Amûdê, Dêrikê, Girkê Legê, Tirbesiyê û Til Temir qewimîn.
Piştî ragihandina pergala kantonî li Kobanî, kantonên din jî li Efrîn û Qamişlo hatin avakirin. Bi zêdebûna pevçûnan, pêşî yekîneyên parastina herêmî û paşê Yekîneyên Parastina Gel (YPG) û Yekîneyên Parastina Jinê (YPJ) hatin damezrandin. Paşê ev hêz di çarçoveya Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (SDF) de hatin rêxistinkirin.
Êrîş li ser bakur û rojhilatê Sûriyê
Di van salan de, herêmên bakur û rojhilatê Sûriyê gelek caran bûn armanca êrîşên komên çekdar. En-Nusra di sala 2013ê de êrîşî Serêkaniyê kir û Daiş jî di sala 2014ê de Kobanî kir armanc.
Di sala 2018ê de, Tirkiye û komên çekdar ên girêdayî wê êrîşî Efrînê kirin û di sala 2019ê de jî Girê Spî û Serêkaniyê bûn armanca operasyonên leşkerî.
Piştî hilweşîna hikûmeta Beşar Esed di Kanûna 2024ê de, hevsengiyên siyasî yên Sûriyê guherîn. Heyeta Tehrîr El-Şam ku desthilat li Şamê girtibû, di destpêka sala 2026ê de êrîşî taxên Kurdnişîn ên Helebê û paşê herêmên di bin kontrola Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê de kir.
Di dawiya Rêbendê de, di navbera hikûmeta demkî ya Şamê û Hêzên Demokratîk ên Sûriyê de peymanek hate îmzekirin ku mijarên wek yekbûna leşkerî û îdarî, bicihkirina hêzên hikûmetê li Hesekê û Qamişlo, û garantiyên hin mafên sivîl ên Kurdan digire nav xwe.
Hikûmeta Sûriyê li ser înkarkirina Kurdan ava bû
Doğan Cihan bi girîngiya dîroka borî ve got:
"Bê nasîna dîrokê, nirxandina îro û siberojê kêm û neqewimî ye. Hikûmeta Sûriyê ji destpêkê ve Kurdan wekî yek ji hêmanên bingehîn ên welatê nas nekir û siyaseta înkarkirina fermî meşand."
Wî zêde kir ku hikûmeta Sûriyê di sala 1958ê de, di çarçoveya reformên erdê de, beşek ji erd û zeviyên çandiniyê yên Kurdan desteser kir û ji wê demê ve amadekariyên guhertina pêkhateya nifûsê li herêmên Kurdnişîn dest pê kir.
Betalkirina nasnameya bi hezaran Kurd
Cihan bi îşarekirina serjimariya sala 1961ê li herêma Cezîreyê got ku bi hezaran Kurd ji hemwelatiya Sûriyê bêpar man û bê belgeyên nasnameyê man.
Li gorî wî, domandina van siyasetên înkarkirinê zemîn ji bo xwepêşandanên firehtir amade kir û damezrandina Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) di sala 2003ê de jî bersiv bû li hember van şertan.
Wî got:
"Hikûmeta Baas ne tenê Kurd, lê belê beşeke mezin ji civaka Sûriyê jî di bin zextê de dihêlî. Xwepêşandanên ku di Adara 2011ê de ji Deraa dest pê kirin, encama dehsalan zexta siyasî û civakî bûn."
19ê Tîrmehê siyaseta înkarkirinê şikand
Doğan Cihan got ku Kurd ji Efrînê heta Kobanî, Serêkaniyê, Hesekê, Amûdê, Qamişlo, Tirbesiyê, Rimêlan û Dêrikê ji bo parastina taxên xwe xwe rêxistin kirin û hêdî hêdî kontrola hin saziyên hikûmetê girtin.
Wî zêde kir:
"Di 19ê Tîrmeha 2012ê de Kurdên Kobanî ragihandin ku siyaseta fermî ya înkarkirinê, piştî 66 salan, hatiye şikandin. Ev pêşketin ji bo Kurdên Sûriyê xalek veguherînê bû; gelê ku bi salan ji mafên nasname û sivîl bêpar mabû û milkên wan hatibûn desteserkirin, karîbû strukturên rêveberî û parastina xwe ya herêmî ava bike."
Rêveberiya hevpar li bakur û rojhilatê Sûriyê
Li gorî Cihan, di navbera sala 2012ê û peymana 29ê Rêbendê de, Kurd bi Ereb, Ermenî, Aşûrî û komên din ên li herêmê re strukturên rêveberiya herêmî, aborî û ewlehiyê ava kirin.
Wî got ku ev herêm di hemû vê demê de rastî êrîşên leşkerî, dorpêçên aborî û zextên siyasî hatin, lê strukturên xweser û parastinê xwe parastin.
Pêşketinên piştî hilweşîna Esed
Doğan Cihan bi îşarekirina hilweşîna hikûmeta Esed di 8ê Kanûna 2024ê de got ku ev bûyer hevsengiyên Sûriyê bi tevahî guherand û Heyeta Tehrîr El-Şam bi piştgiriya aktorên herêmî û navneteweyî ket Şamê.
Wî zêde kir ku êrîşên li ser Heleb û herêmên bakur û rojhilatê Sûriyê hebûna strukturên xweser xistin ber gefê, lê SDF û Rêveberiya Xweser danûstandin û peymanê wekî rêyek ji bo astengkirina berfirehbûna şer hilbijartin.
Cihan got ku peymana 29ê Rêbendê di van şertan de çêbû û encama guhertina hevsengiyan û gotûbêjên siyasî bû.
Kurd cara yekemîn di peymaneke fermî de hatin pejirandin
Ev rojnamevan û analîzkarê siyasî bi îşarekirina girîngiya peymana 29ê Rêbendê got:
"Ji bo cara yekemîn di dîroka Sûriyê de, Kurd bi awayekî siyasî û leşkerî di peymaneke fermî de hatin pejirandin."
Wî zêde kir:
"Hin kes dikarin vê peymanê têrnegihiştî bibînin, lê di şertên niha de, ji bo Kurdên Sûriyê ev wek destpêkeke dîrokî tê hesibandin. Pêşketinên 19ê Tîrmehê siyaseta înkarkirina Kurdan şikandin û peymana 29ê Rêbendê hebûna wan xiste nav çarçoveyeke fermî."
Your Comment