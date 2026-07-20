  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Qedexeya deryayî wekî bersiveke siriştî li hember berdewamiya dorpêça stemkar tê dîtin / Divê rejîma Siûdî encamên bêaqiliya xwe qebûl bike

20 July 2026 - 19:25
News ID: 1842764
Source: kmr.abna24.com
Qedexeya deryayî wekî bersiveke siriştî li hember berdewamiya dorpêça stemkar tê dîtin / Divê rejîma Siûdî encamên bêaqiliya xwe qebûl bike

Muhemmed Ebdulselam, serokê heyeta lêkolînvan a Yemenê, bi tekezkirina ku îlankirina qedexeya deryayî ji aliyê Hêzên Çekdar ên Yemenê ve li dijî Erebistana Siûdî, gaveke bû ku Sanaa di bersiva redkirina Riyadê ya bersivdana bi aştiyane li daxwazên mafdar ên Yemenê de avête, zelal kir ku firsendeke pir mezin ji Erebistana Siûdî re hat dayîn ku peywirên xwe bicîh bîne, lê ev rejîm ji rik û neyarî, wextderbasî û revînê ji bicihanîna peywiran pê ve tiştekî nekir. Wî bi îşaretekê li êrîşa dawî ya Erebistana Siûdî li balafirgeha Sanaa, wê wekî skandaleke mezin bi nav kir ku rola Riyadê di dorpêça Yemenê de eşkere kir.

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (E.) – ABNA – Muhemmed Ebdulselam, serokê heyeta lêkolînvan a Yemenê, bi weşandina daxuyaniyekê, helwestên Sanaayê li hember Erebistana Siûdî rave kir.

Ebdulselam zelal kir: «Ji Erebistana Siûdî re firsendeke pir mezin hat dayîn ku peywirên xwe ji bo telafîkirina encamên êrîşa hovane ya li dijî Yemenê bicîh bîne û miletê Yemenê jî bi hêviya bidestxistina çareseriyên aştiyane û dûrî tundkirina leşkerî, gelek êş û azar kişand, lê rejîma Siûdî ji rik û neyarî, wextderbasî û revînê ji bicihanîna peywiran pê ve tiştekî nekir.»

Serokê heyeta lêkolînvan a Yemenê wiha pê ve bir: «Ev rejîm di çar salên derbasbûyî de, ango ji agirbest a 2022’yan heta niha, êrîşa heşt-salî ya xwe wekî mijareke navxweyî ya Yemenê ku tu têkiliya wê pê re nîne, nîşan da û ev yek bûye yek ji astengên herî mezin li ber bidestxistina çareseriyeke berfereh.»

Wî bi îşaretekê li hewildanên Riyadê yên înkarkirina rola xwe di dorpêça Yemenê de, wiha got: «Êrîşa dawî ya Erebistana Siûdî li Balafirgeha Navneteweyî ya Sanaa û daxuyaniya leşkerî ya vî welatî ku Yemenê wekî yek ji parêzgehên Siûdî bi nav kir û li ser domandina dorpêçê israr kir, skandaleke mezin bû; ji ber ku ji hemûyan re eşkere kir ku Riyad di salên derbasbûyî de faktora paşperde ya girtina Balafirgeha Sanaa bû û ajokera sereke ya dorpêça deryayî û astengkirina keştiyên têkevin benderê Hodeydayê ye û van kiryaran barên giran li ser milê hemwelatiyên Yemenî barkiriye.»

Ebdulselam tekez kir: «Baweriya Erebistana Siûdî ya ku dikare dorpêçê bi awayekî bêsinor dirêj bike, baweriyeke şaş û qumarê têkçûyî ye û miletê me yê mezin di meşên milyonan û bênimûne yên roja Înê de gotina xwe ya dawîn got û ragihand ku dema hatî dayîn rejîma Siûdî qediya ye û ev rejîm bi xurafetî û stêmarkariya xwe divê encamên her tundkirinê qebûl bike; ji ber ku «dorpêç li beramberî dorpêçê», bersiveke xwezayî, qanûnî û exlaqî ye li ber rik û neyariya rejîma Siûdî.»

Wî di dawiyê de wiha got: «Helwesta leşkerî ya Yemenê bi armanca zextê li rejîma Siûdî hatiye girtin da ku di dawiyê de li mafan xwe bîne, dorpêça balafirgeh û benderên Yemenê bi temamî rabike, mafa temam ê Yemenê di sûdwergirtina ji dewlemendiyên xwe yên serwerî de bi nav bike, dosyaya mirovî û dayîna mûçeyan bi çareser bike û ji bo girtina dosyaya dîl û girtiyan bêyî her tereddûdekî tevbigere.»

................

Dawiya peyamê

Etîket (Bîrkar):

  • Erebistana Siûdî

  • Sanaa

  • Rejîma Siûdî

  • Yemen

  • Riyad

  • Balafirgeha Sanaa

  • Hêzên Çekdar ên Yemenê

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha