Qedexeya deryayî wekî bersiveke siriştî li hember berdewamiya dorpêça stemkar tê dîtin / Divê rejîma Siûdî encamên bêaqiliya xwe qebûl bike

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (E.) – ABNA – Muhemmed Ebdulselam, serokê heyeta lêkolînvan a Yemenê, bi weşandina daxuyaniyekê, helwestên Sanaayê li hember Erebistana Siûdî rave kir.
Ebdulselam zelal kir: «Ji Erebistana Siûdî re firsendeke pir mezin hat dayîn ku peywirên xwe ji bo telafîkirina encamên êrîşa hovane ya li dijî Yemenê bicîh bîne û miletê Yemenê jî bi hêviya bidestxistina çareseriyên aştiyane û dûrî tundkirina leşkerî, gelek êş û azar kişand, lê rejîma Siûdî ji rik û neyarî, wextderbasî û revînê ji bicihanîna peywiran pê ve tiştekî nekir.»
Serokê heyeta lêkolînvan a Yemenê wiha pê ve bir: «Ev rejîm di çar salên derbasbûyî de, ango ji agirbest a 2022’yan heta niha, êrîşa heşt-salî ya xwe wekî mijareke navxweyî ya Yemenê ku tu têkiliya wê pê re nîne, nîşan da û ev yek bûye yek ji astengên herî mezin li ber bidestxistina çareseriyeke berfereh.»
Wî bi îşaretekê li hewildanên Riyadê yên înkarkirina rola xwe di dorpêça Yemenê de, wiha got: «Êrîşa dawî ya Erebistana Siûdî li Balafirgeha Navneteweyî ya Sanaa û daxuyaniya leşkerî ya vî welatî ku Yemenê wekî yek ji parêzgehên Siûdî bi nav kir û li ser domandina dorpêçê israr kir, skandaleke mezin bû; ji ber ku ji hemûyan re eşkere kir ku Riyad di salên derbasbûyî de faktora paşperde ya girtina Balafirgeha Sanaa bû û ajokera sereke ya dorpêça deryayî û astengkirina keştiyên têkevin benderê Hodeydayê ye û van kiryaran barên giran li ser milê hemwelatiyên Yemenî barkiriye.»
Ebdulselam tekez kir: «Baweriya Erebistana Siûdî ya ku dikare dorpêçê bi awayekî bêsinor dirêj bike, baweriyeke şaş û qumarê têkçûyî ye û miletê me yê mezin di meşên milyonan û bênimûne yên roja Înê de gotina xwe ya dawîn got û ragihand ku dema hatî dayîn rejîma Siûdî qediya ye û ev rejîm bi xurafetî û stêmarkariya xwe divê encamên her tundkirinê qebûl bike; ji ber ku «dorpêç li beramberî dorpêçê», bersiveke xwezayî, qanûnî û exlaqî ye li ber rik û neyariya rejîma Siûdî.»
Wî di dawiyê de wiha got: «Helwesta leşkerî ya Yemenê bi armanca zextê li rejîma Siûdî hatiye girtin da ku di dawiyê de li mafan xwe bîne, dorpêça balafirgeh û benderên Yemenê bi temamî rabike, mafa temam ê Yemenê di sûdwergirtina ji dewlemendiyên xwe yên serwerî de bi nav bike, dosyaya mirovî û dayîna mûçeyan bi çareser bike û ji bo girtina dosyaya dîl û girtiyan bêyî her tereddûdekî tevbigere.»
................
Dawiya peyamê
Etîket (Bîrkar):
-
Erebistana Siûdî
-
Sanaa
-
Rejîma Siûdî
-
Yemen
-
Riyad
-
Balafirgeha Sanaa
-
Hêzên Çekdar ên Yemenê
Your Comment