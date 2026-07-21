Ketina bermahiyên çekê yên dijmin li dorhêlên Abîdananê

Ajansa Navneteweyî ya Ahl-ul-beyt(s.x) — ABNA – Qeymeqamê Abdananê ragihand ku hêzên Amerîkayê çend deverên li derdora bajarê Abdananê bi mûşekan kirine armanc.
Behzad Nûrmuhemmedî di daxuyaniyekê de diyar kir: “Dijminê Amerîkî îro sêşemê, 30ê Tîrmehê, di saetên berbangê de bi avêtina du mûşekan deverên li derveyî bajarê Abdananê û bilindahiyên çiyayên Dînarkûhê kirine hedef.”
Nûrmuhemmedî teqez kir ku di encama vê êrîşê de tu zirarên canî û malî nehatine tomarkirin. Wî her wiha da zanîn ku tîmên rizgarkirinê û hêzên hawarçûnê li herêmê amade ne û lêkolînên wan ên li ser hûrgiliyên vê bûyerê berdewam in.
Your Comment