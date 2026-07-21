  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Ketina bermahiyên çekê yên dijmin li dorhêlên Abîdananê

21 July 2026 - 09:30
News ID: 1842995
Source: kmr.abna24.com
Ketina bermahiyên çekê yên dijmin li dorhêlên Abîdananê

Qeymeqamê Abdananê: “Dijminê Amerîkî çiyayên Dînarkûhê kir armanc; tu zirarên canî û malî çênebûne”

Ajansa Navneteweyî ya Ahl-ul-beyt(s.x) — ABNA – Qeymeqamê Abdananê ragihand ku hêzên Amerîkayê çend deverên li derdora bajarê Abdananê bi mûşekan kirine armanc.

Behzad Nûrmuhemmedî di daxuyaniyekê de diyar kir: “Dijminê Amerîkî îro sêşemê, 30ê Tîrmehê, di saetên berbangê de bi avêtina du mûşekan deverên li derveyî bajarê Abdananê û bilindahiyên çiyayên Dînarkûhê kirine hedef.”

Nûrmuhemmedî teqez kir ku di encama vê êrîşê de tu zirarên canî û malî nehatine tomarkirin. Wî her wiha da zanîn ku tîmên rizgarkirinê û hêzên hawarçûnê li herêmê amade ne û lêkolînên wan ên li ser hûrgiliyên vê bûyerê berdewam in.

Your Comment

You are replying to: .
captcha