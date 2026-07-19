"Pêşkeşiyên (nezirên) perestgehê herî nîqaşbar ê Hindistanê hatin dizîn!"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Dosyaya dizîna nezir û pêşkeşiyên ji "Perestgeha Ram" li bajarê Ayodhya li bakurê Hindistanê, bûye navenda skandaleke darayî. Polîsê Hindistanê di meha Hezîranê de lêkolînek li ser rêzek diziyên ku li vê derê qewimîne dest pê kir û di encamê de heşt kesên berpirsiyar di berhevkirin û tomarkirina nezirên perestgehê de girtin. Her çend rayedarên fermî hîn jî jimara rast a zirarê eşkere nekirine, medyayên herêmî yên Hindistanê vê mîqdarê nêzîkî 30 mîlyon rupî (wekheya 314 hezar dolar) texmîn dikin.
Her weha bixwînin: Rojbûna "Rojê Reş"; girtina bijîjkek misilman ji ber belavkirina vîdyoyeke girêdayî Mizgefta dîrokî ya Baburî ya Hindistanê!
Dizî di navenda Perestgeha Ram de
Ev perestgeh ku rojane bi navînî pêşwaziya 90 hezar serdêran dike, bi pere, zêr û zîvên biha tijî dibe. Li gorî raporan, tawanbarên vê dozê bi sûdwergirtina ji pergalên lawaz ên hejmartina diyariyan û kêmasiyên di kontrolên navxweyî de, dest bi dizîna malên gel kirine.
Di vê çarçoveyê de, Ashok Prasad Kushwaha, ji welatiyên Delhiyê ku berê serdana vê derê kiriye, got ku ev nezir nîşana baweriya gel in û dizîna wan ji aliyê berpirsiyarên perestgehê ve, dilê wan birîndar kiriye.
Dîrokek tijî xwîn û aloziyan
Hesasiya vê dozê tenê bi aliyê darayî ve sînordar nîne, ji ber ku ev perestgeh li ser xirbeyên "Mizgefta Baburî" hatiye avakirin; mizgeftê ku di sala 1992 de ji aliyê komên radîkal ên Hindu ve, ku gelek ji wan endamên partiya desthilatdar Bharatiya Janata Party (BJP) bûn, hate hilweşandin.
Ev kiryar bû destpêka pêlên pevçûnên xwînî yên mezhebî li seranserê Hindistanê ku bûne sedema mirina zêdetirî du hezar kesan û birînek kûr li ser hevjiyana olî ya vê welatê û di nav misilmanan de hiştiye.
Her weha bixwînin: Vegerandina bîranînek dîrokî: Misilmanên Hindistanê hîn jî Mizgefta Baburî ji bîr nakin
Jêbirina mafê milkê û bazirganîkirina baweriyê
Di sala 2019 de, Dadgeha Bilind a Hindistanê bi biryarekê erdên ku girêdayî Mizgefta Baburî bûn ji bo avakirina Perestgeha Ram destnîşan kir û da Hinduya. Piştî vê biryarê ku hêrsa misilmanan zêde kir, hikûmeta Hindistanê û aliyên tundrew kampanyayeke fireh ji bo berhevkirina alîkariyên darayî dest pê kirin. Li gorî ragihandina rayedarên perestgehê, ev kampanya 341 mîlyon dolar sermaye ber bi projeyê ve anî.
Di dawiyê de, Perestgeha Ram di sala 2024 de ji aliyê Narendra Modi, serokwezîrê Hindistanê, ve hate vekirin.
Kêmbûna çavdêriyekê di nav "împaratoriyên olî" de
Ev skandal tenê mînaka yekem a gendeliyê di nav navendên olî yên Hindistanê de nîne. Berê jî raporên wekhev derbarê binpêkirinên darayî li Perestgeha Badrinath û weqfa xêrxwaziyê Tirumala Tirupati Devasthanams hatibûn belavkirin.
Weqfa Tirumala Tirupati Devasthanams yek ji dewlemendtirîn saziyên olî yên cîhanê ye ku nirxa malûmata wê nêzîkî 31 mîlyar dolar tê texmîn kirin. Lê digel vê dewlemendiya mezin, li Hindistanê ji bo rêvebirina van sermayeyên mezin hîn jî standardeke yekgirtî ya hesabkirin û kontrolê tune ye.
..................
Dawiya peyamê
Etîket:
- Perestgeha Ram
- Mizgefta Baburî
- Hindistan
- Hindu** (Hindû)**
Your Comment