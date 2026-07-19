Hizbullah: Hikûmetê li hemûyan xiyanet kir / Pêşeroja Lubnanê berxwedanê dîyar dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA-Hesen Izzedîn, endamê bilind ê Fraksiyona Wefadariya Berxwedanê li parlamena Libnanê, di axaftineke xwe de derbarê guherînên dawî yên vî welatî û herêmê de, bi taybetî li ser domandina danûstandinên rasterast ên hikûmeta Lubnanê bi dijminê siyonîst re di çarçova peymana teslîmê de, ragihand ku gotina hikûmetê ya ku "vebijêrka danûstandinê kêmtir lêçûn e" nîşaneke kêmasiya têgihîştinê û nebûna têgihiştina rastîn a xwezaya rejîma siyonîst, xwazgîniyên wê û berfirehbûnparêziya wê ye. Hikûmeta Libnanê li gel û berxwedanê xiyanet kir Hesen Ezzedîn di civîneke protestoyê de ku roja Şemiyê ji aliyê Hizbullahê ve hatibû organîzekirin û beşdarên wê bi dirûşa "Em berxwedanê dikin, li hev nakin" peymana bi navê "Peymana Çarçovê" şermezar kirin, wiha got: Rêbaza hikûmeta Libnanê bi eşkereyî li dijî piraniya gelê Libnanê dijminane bû û tevî hemû alikariyên erênî yên ku Hizbullah û Tevgera Emel bi hevalbendên xwe re ji vê hikûmetê re kirin, mixabin rayedar bi xiyanetê bersiv dan. Wî zêde kir: Rayedarên Libnanê bi girtina biryarên ku berxwedanê wekî tawanker nîşan dan û li dijî hemû azad û birûmetên vî welatî li seranserê axa wê tawaneke giran kirin, rêbazeke dijminane li dijî berxwedanê, civaka wê û gelê ku piştgirî dide wê, bi kar anîn. Ev nûnerê Hizbullahê destnîşan kir: Em hê jî vebijêrka berxwedanê wekî rêbaza sereke ya xwe ji bo rûbirûbûna dijminê siyonîst diparêzin û di vê riyê de ji her cure fedakariyê nahêlin, ji ber ku parastina axê mafekî xwerû, xwedayî, qanûnî, neteweyî, exlaqî û gelêrî ye. Berxwedan heta rizgariya tevahî berdewam dike Hesen Ezzedîn diyar kir: Em ê berxwedanê bidomînin heta ku em axa xwe bi tevahî rizgar bikin û kes li cîhanê nikare rê li ber bicîhanîna vî mafê qanûnî yê me bigire; wek ku di sala 2000 û 2006 de kir û dîsa jî wê axa xwe rizgar bikin.
Wî got: Gel, civak û hawirdora me di mekteba Kerbelayê de hatiye perwerdekirin, mekteba ku bingehê wê li hemberî zordar û stemkaran rabûn, li kêleka mexdûran sekinîn, piştgirîkirin û parastina maf e.
Ax maf e, rûmet maf e û welat maf e, ji ber vê yekê Kerbela mayînde dimîne, ji ber ku ew bûyerek e ku her roj û her kêlîkê tê dubarekirin. Ev nûnerê parlamena Libnanê got: Berxwedan azadiyê ji bo Libnanê pêk anî, ji serwerî, ax, gel û çavkaniyên welêt parast û Libnanê da cihê ku ji gelê wê re layiq e.
Her tim hatiye îsbatkirin ku berxwedan hêzeke pêwîst û hewce ye ji bo Libnanê û jê diparêze; bi taybetî dema ku her kes dibîne ku hikûmet peywir û rola xwe ya parastina welêt bicîh nahîne. Hikûmeta Libnanê xwe ji bo pêkanîna armanc û berjewendiyên siyonîstan berpirsiyar dît Hesen Izzedîn destnîşan kir: Wekî ku Îmam Mûsa Sedr gotibû; "Kesên ku nikarin li ber xwe bidin, divê li malê rûnin." Israra rayedarên siyasî yên serdest li Libnanê li ser domandina danûstandinên rasterast bi dijminê siyonîst û peymana şermîn a bi vî rejîmê re ku biryareke bêhişane û kîndar e, biryareke pêşwext hatibû girtin ku ji bo xizmeta berjewendiyên dijmin hatiye dayîn. Ev nûnerê Hizbullahê got ku hikûmeta Libnanê xwe berpirsiyarê prensîba îmtiyazên bêberhem dîtiye ji bo pêkanîna mercên dijminê siyonîst û yên ku piştgirî didin dijmin, û ketiye nav van berpirsiyariyên xwe û ji ber vê yekê, xwezayî ye ku teslîmê merc û fermanên dijmin bibe. Ev endamê Fraksiyona Berxwedanê, kiryarên rayedarên Libnanê wekî komployek li dijî gel, welat, serwerî û serxwebûnê û komployek li dijî hemû azad û birûmetên vî welatî, bêyî ku li mezheb an baweriya wan were nihêrtin, bi nav kir û destnîşan kir: Rêbaza hikûmeta Libnanê di heman demê de xwekuştineke siyasî ye ku nikare bigihîje tu berjewendî an prensîbên neteweyî yên vî welatî. Wî destnîşan kir: Peymana teslîmê, hemû tawanên siyonîstan vedişêre û dagirkeriya siyonîstan li ser axa Libnanê rewa dike. Berevajî tiştê ku rayedarên Libnanê digotin, dijminê bo jiyaneke birûmet. Pêşeroja Libnanê ji aliyê gel û berxwedanê ve tê diyarkirin, ne Amerîka û Israîlê Ev nûnerê Hizbullahê got: Kê ku cesareta çeknehiya berxwedanê hebe, were pêş û xwe bide nasîn. Her kes dizane ku peymana şermîn a hikûmeta Libnanê bi dijminê siyonîst re heta îro bûye sedema agirbesteke rastîn, lê dîsa jî vê hikûmetê israr dike ku bêje danûstandinên rasterast vebijêrka herî kêmtir lêçûn e. Hesen Izzedîn berdewam kir: Hikûmeta Libnanê ji bo pêkanîna armancên rejîma siyonîst ku li meydanê têk çûbû, hewl dide û ketiye nav nezanî û bêhişiya xwe û riyên fîtnegeriyê yên ku siyonîstan dixwazin, dişopîne; ji ber ku vê tevgera hikûmeta Libnanê tê wateya rizgarkirina rejîma dagirker ji krîza stratejîk a ku artêşa siyonîst li Libnanê ketiye navê. Ev nûnerê Hizbullahê got: Lê em bi tevahî hişyar û baldar in û ji hemû aliyan re, li hember tevlîbûna her fîtneyekê ku armanca wê derxistina siyonîstan ji krîzê ye, hişyarî didin. Piraniya gelê Libnanê û hêzên siyasî yên welêt, peymana hikûmetê bi dijminê siyonîst red dikin û şermezar dikin û ji ber vê yekê hikûmet nûnerekî iradeya gelê Libnanê nîne; berevajî vê, wê vebijêrkên ku welêt perçe û dabeş dikin hilbijartiye û tercîh kiriye ku îmtiyazên bêkêr pêşkêş bike. Wî di dawiyê de destnîşan kir: Gelê Lubnanê qet wê pozîsyona jahr û şermîn a wiha qebûl neke û em ê qet nehêlin ku Libnanê di pêşerojê de bibe bin desthilatdariya Amerîkî û bibe navenda niştecihiyên siyonîst. Libnan û pêşeroja Libnanê bi xwîna şehîdên gelê Libnanê, gelê Başûr, artêşa neteweyî ya Libnanê û hemû birûmet û azadên ku van fedakariyan kirine, wê were diyarkirin.
…………
Dawîya Peyamî
Your Comment