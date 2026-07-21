Kor kirina tora parastinê ya Amerîkayê; bersiveke berfireh li tevgerên Waşingtonê / hûragahiyên ji têkbirina radar û Patriotên dijmin di operasyona he

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Piştî dagirkerî û destdirêjiyên dubare yên dijminê Amerîkî li herêmên Bender Ebbas, Çabahar û Dinarûhê Abadanan, hêzên çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê rêzek operasyonên hevrêz li dijî cih û saziyên leşkerî yên Amerîkayê li herêmê pêk anîn. Ev operasyon di çarçoveya qonaxên hejdehem û nozdehem ên “Operasyona Birûskê” ya Artêşê û pêla bîst û çaremîn a “Operasyona Nasr 2” ji aliyê Sipahê Pasdaranên Şoreşa Îslamî ve hatin lidarxistin.
Li gorî daxuyaniyên belavkirî, êrişên pêkhatî rêzek berfireh a armancên stratejîk ên Amerîkayê, di nav de pergalên parastinê yên Patriot, radarên hişyariya pêşwext û dirêj-menzîl, navendên ragihandinê, pergalên wergirtina peykê û hêlînên balafirên bêmirov li Behreyn û Kuwêtê hedef girtine.
Bal kişandin ser koravêtina torê ya radar û parastinê ya Amerîkayê
Daxuyaniyên Sipahê Pasdaran nîşan didin ku beşeke girîng a operasyonên dawî li ser seqetkirina tora nasîn û hişyariya Amerîkayê li herêmê hatiye sekinandin. Di pêla bîst û çaremîn a operasyona Nasr 2 de, pergaleke parastinê û radareke Amerîkî li El-Muharraq a Behreynê hate rûxandin û di heman demê de pergala parastina hewayî ya Patriot li Er-Rifa‘a Behreynê hedefa êrişên fûze û balafirên bêmirov bû.
Di berdewamiya van operasyonan de, her wiha radareke dirêj-menzîl, navendeke ragihandinê, pergalên wergirtina peykê û radareke parastina fûzeyê ya Amerîkayê li Kuwêtê hatin lêdan. Her wiha Sepahê ragihand ku radareke hişyariya pêşwext, pergala radara parastina fûzeyê, radara FPS-117, pergala Patriot û alavên ragihandina peykê yên têkildarî parastina hewayî ya Amerîkayê li bingehê Ehmed El-Cabir a Kuwêtê rûxandiye; ev kiryar ji aliyê vê hêzê ve wekî “pakijkirina radarî” ji bo rêvekirina operasyonên paşerojê hatine vegotin.
Operasyona Birûskê; hedefgirtina navendên fermandariyê û pergala Hîmars
Di beşeke din a bersivên leşkerî yên Îranê de, Artêşa Komara Îslamî ya Îranê di qonaxa hejdehem a operasyona Birûskê de, pergalên fûzeyî yên Hîmars ên Amerîkayê yên li bingehê Erîfcan a Kuwêtê bi fûzeyên erd-erd hedef girt.
Navenda Ragihandinê ya Artêşê ragihand ku Hîmars ji ber şiyana veguhastina lezgîn, yek ji amûrên herî girîng ên operasyonî yên Amerîkayê di êrişên erdî de tê hesibandin û hedefgirtina wê dikare şiyana êriş û parastina dijmin kêm bike.
Di qonaxa nozdehem a operasyona Birûskê de, her wiha avahiyên îdarî, antenên cîhgirê yên bingehê Erîfcan, parka wesayîtên helîkopterên leşkerî li Kampa El-Udeyrî û cihê bicihbûna hêzên Amerîkayî li bingehê Ehmed El-Cabir bi balafirên bêmirov ên têkbirî hatin hedefgirtin. Bingehê Erîfcan wekî yek ji navendên herî girîng ên fermandariya hêza erdî ya Amerîkayê li herêmê û Kampa El-Udeyrî jî wekî cihê bicihbûna helîkopterên Apaçî, Şînûk û Blekhavk hatiye binavkirin.
Tengava Hirmiz û hişyariya Sepahê ji keştiyaniya navneteweyî re
Di heman demê de bi van guherînên leşkerî re, Sepahê Pasdaran ji berdewamiya peywira hêza deryayî ya xwe ya ji bo kontrolkirina Tengava Hirmizê nûçe da. Di daxuyaniya hejmar 34 a Sepahê de hat ragihandin ku du keştiyên neftê yên ku dixwestin ji rêya başûr a Tengava Hirmizê derbas bibin, ketine agir û rawestiyane û hêzên alîkariyê servîsa wan vediguhezînin.
Her wiha Sepahê bi hişyarkirina şirketên keştiyaniyê, li ser bawerîpêkirina agahî û rêyên ku Amerîkayê ragihandiye, hişyarî da û tekez kir ku heta ku “xerabiyên Amerîkayê” berdewam bin, sînordariyên hatine bicîhkirin li Tengava Hirmizê dê berdewam bin.
Nîşanên zêdebûna zextê li ser Amerîkayê
Li kêleka operasyonên meydanê, hin guherîn û gotinên fermî jî ji zêdebûna asta tansiyonê vedibêjin. Li gorî raporên belavkirî, berdevkê Pentagonê ji birîndarbûna hejmarek ji hêzên Amerîkayî di bûyer û pevçûnên dawî de nûçe daye û Wezareta Derve ya Amerîkayê jî hişyariyeke ewlehiyê ya cîhanî ji bo welatiyên xwe derxistiye.
Di heman demê de, Centcom ragihandiye ku qonaxeke operasyonên xwe yên li dijî Îranê bi dawî kiriye; ev mijar ku di heman demê de bi zêdebûna êrişên bergîdayî yên Îranê li bingeh û binesaziyên leşkerî yên Amerîkayê li herêmê re, bala şirovekeran kişandiye ser xwe.
Peyamek ji operasyona leşkerî wêdetir
Tevaya daxuyaniyên Artêş û Sipahê nîşan dide ku bersiva dawî ya Îranê tenê bi hedefgirtina cihên leşkerî ve sînordar nebûye û bi bal kişandin ser navendên fermandariyê, pergalên parastinê, radarên stratejîk û binesaziyên piştevaniyê yên Amerîkayê, li pey kêmkirina şiyana operasyonî û nasînê ya hêzên Amerîkayî li herêmê bûye; stratejiyek ku di daxuyaniyên fermî de wekî “cezakirina destdirêj” û hewildana ji bo vegerandina ewlehî û aramiyê li herêmê hatiye binavkirin.
..................................................
Dawîya peyam
Etîket:
Îran, Bender Ebbas, Pentagon, Amerîkaya, Sipahê Pasdaran, Çabahar, Behreyn, Kuwêt, Artêşa Komara Îslamî ya Îranê, Tengava Hirmizê, Hêza Deryayî, Patriot
Your Comment