Navê «Xamene'î» ye ku rastxwazan li hev kom kiriye

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (s.x) – ABNA – Goswamî Sûşîl Jî Maharaj, hevrêzkarê Parlamena Neteweyî ya Olan a Hindistanê, ku bi hewldana şêwirmendiya çandî ya welatê me li Dehliya Nû ji bo beşdarbûna di merasîma veşartina Ayetullah Xamene'î de seferê Îranê kiribû, li ser kesayeta Rêberê Şehîd wiha got: «Berevajî hin propagandayan, Ayetullah Xamene'î tenê li ramana welatê xwe nedikir, lê xema aştî, aramî û pêşeroja hemû mirovatiyê diya xwe dikir û her tim li ser diyalogê li şûna şer tekez dikir.»
Goswamî Sûşîl Jî Maharaj, kiryara kuştina (teror) rêberekî olî bi prensîpên mirovî û tewra qaîdeyên şer jî ne li hev kir û wiha pê ve bir: «Di dîrokê de gelek şer qewimîne, lê şer jî qaîdeyên xwe hene. Armancgirtin û şehîdkirina rêberekî olî kiryareke ne qebûlbar e. Heke îro rêberekî olî bê armancgirtin, sibe dibe ku rêberên olên din jî bikevin ber vê gefê. Ji ber vê yekê, hemû olên yekxwedayî li ser koça epîk a Rêberê Şehîd ê Îranê şîn in.»
«Kuştina rêberekî olî bi her adet û rêbazekî re ne li hev e»
Ev kesayeta dînî ya navdar a Hindî bi kinayeyekê li Amerîka û welatên rojavayî, wiha got: «Hêzdarê mezin (superhêz) tenê bi wateya hebûna çek û alavan nîne; superhêza rastîn kesê ku ji cîhanê biparêze ye, ne ku kesên ku ji bo mirovan dixwazin aştî û aramiyê, bikeve hedefê û bişehîd bike. Şiroveya vî celeb cînayetan tê wateya ku mirovatî tune bûye.»
Wî her wiha li kuştina zarokan di şer de û her wiha xwendekarên Mînabê destnîşan kir û van bûyeran wekî nîşana hilweşîna nirxên mirovî bi nav kir û got: «Divê kesên ku ji bo parastina qedr û rûmeta mirov hewl didin, bêne piştgirîkirin, ne ku bikevin hedefê tundî û şîdetê.»
Hevrêzkarê Parlamena Neteweyî ya Olan a Hindistanê bi gotina ku Ayetullah Xamene'î piştgirîya kesên ku ji bo parastina nirxan hewl didan dikir û li ber kesên ku mirovatiyê tune dikin radiwestiya, zelal kir: «Em ji ber vê yekê eşqê (evîndarê) wî ne û eşqê raman û îdeolojiya wî ne. Em ê li ser rêya wî bimeşin û bi destûra Xwedê em ê nehêlin gotin û ramanên wî winda bibin, belkî em ê wan zindî bihêlin û bi hevkariya hev vê rêya ronahî bidomînin.»
Goswamî Sûşîl Jî Maharaj bi gotina ku heyeta Parlamena Olan a Hindistanê yek ji yekem komên ku ji bo rêzgirtinê li Îranê amade bû, wiha got: «Em ji aliyê hukûmetekê an saziyeke siyasî ve nehatine, lê em wekî nûnerê rastxwazan û ji bo rêzgirtina kesayetekî ku bi baweriya me ji bo parastina mirovatiyê hewl dida, hatine.»
«Em belavkerê rêya Îmam Xamene'î ne»
Wî bi îşaretekê li têkiliya xwe ya dirêj a bi Îran û navenda çandî ya Komara Îslamî ya Îranê li Dehliya Nû re, têkiliyên her du welatan wekî dîrokî û bingehîn bi nav kir û wiha pê ve bir: «Îran û Hindistan ji demên kevn ve xwedan girêdanên çandî û şaristaniyê yên hevbeş in û divê em ji bo berfirehkirina van têkiliyan hewl bidin. Em bi navenda çandî ya Îranê li Dehliya Nû re têkiliyên domdar hene û gelek sal in ku bi wan re têkilî dayînin.»
Ev kesayeta nas a diyaloga nav-olî di dawiyê de tekez kir: «Peyama aştî û diyalogê ya ku Ayetullah Xamene'î (r.h.) li ser tekez dikir, heman peyama ku em jî li pey in. Ez 82 salî me û bi vê yekê jî hîn bi welatên cihêreng sefer dikim û tenê yek peyamê belav dikim; heman peyama aştiyê ya ku Ayetullah Xamene'î pêşkêş dikir û heman peyama ku em jî bi bawerî ne.»
..........
Dawiya peyamê
Etîket (Bîrkar):
- Hindistan
- Rêberê Şehîd ê Îranê
- Îran
- Şerê Îran û Amerîkayê
Your Comment