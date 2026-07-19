Nivîskarê Amerîkayî: Trump jiyana leşkerên Amerîkayî kiriye qurbana şerekî hilbijartî

Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Ehl ul- Beytê (s.x) –ABNA–Tom Nichols di gotarekê de ku di kovara The Atlantic de hate weşandin, bi amaje kirina kuştina du leşkerên Amerîkayî di êrişekê de li ser bingehek hewayî ya Amerîkayê li Urdunê, nivîsand ku gelê Amerîkayê maf heye bizane çima ev leşker jiyana xwe ji dest dan û Donald Trump heta çi radeyê amade ye ku ji bo pêşxistina vê şerê jiyana welatiyên Amerîkayî bixe nav metirsiyê.
Wî her wiha got ku Trump gelek caran sedemên ku ji bo destpêkirina şerê diyar kiribûn guhertine. Li gorî wî, îdiaya ku Îran nêzîkî çêkirina çekên nukleerî bûye ne ji aliyê şirovekaran û ne jî ji aliyê dezgehên îstixbaratî yên Amerîkayê ve hate piştrastkirin.
Nichols her wiha rexne li guhertina armancên Washingtonê di dema şerê de girt û got siyaseta «guhertina rejîmê» li Îranê têk çûye. Wî zêde kir ku armancên din ên Amerîkayê, wekî tunekirina şiyana mûşekî ya Îranê û vekirina Tengava Hurmuzê jî pêk nehatine.
Li gorî wî, Îran hêj jî şiyana xwe ya mûşekî parastiye û kontrola xwe li ser Tengava Hurmuzê nîşan daye.
Di dawiya gotara xwe de, ev nivîskar hişyarî da ku her berfirehkirina operasyonên leşkerî, bi taybetî destpêkirina operasyonên bejayî, dikare bibe sedema ku leşkerên Amerîkayî yên zêdetir bên kuştin. Wî ji Trump daxwaz kir ku berî her gavekî nû, armanc û stratejiya xwe bi awayekî zelal ji Kongre û raya giştî ya Amerîkayê re rave bike.
……………….
Dawiya peyam
Etîket:
- Amerîka
- Urdun
- Îran
- Şerê Îran û Amerîkayê
Your Comment