Şoreşa Îslamî, rastiya vejîna têkoşîna li dijî zordarî û stêmarkariyê ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA Daniyal Grîgarî Matrosaf, nûnerê Patrîark Kirîl ê ji Rûsyayê û yek ji mêvanên merasîma veşartina Qaîdê Şehîd, bi beşdarbûna di bernameya «Îmamê Şehîd ê Me» de ji kanala yekem a Sîma, li ser pêwîstiya berfirehkirina diyalogên nav-olî û têkiliya bi bandor bi nifşa ciwan re tekez kir.
Wî bi îşaretekê li berfirehbûna meylên olî li civakên cihêreng got: «Berevajî wêneyê ku hin medyayên sereke pêşkêş dikin, ol li cîhanê belav dibe, lê bi mixabin medya rastiyan wekî ku ne, nîşan nadin û ev mijar jî bûye sedema avabûna diyardeya tirsê li dijî olê (dîn-tirsê).»
Nûnerê Patrîarkê Dêra Ortodoks a Rûsyayê bi tekezkirina li ser girîngiya diyaloga nav-olî, wiha pê ve bir: «Ji bo rakirina têgihiştinên şaş û xurtkirina hevgirêdaniyê, divê diyalog bi zimanekî bê kirin ku nifşa ciwan têkiliyê pê re çêbike; ji ber ku ciwanên îro piraniya zanîn û agahiyên xwe ji cîhaza virtual werdigirin.»
Wî her wiha pêbawerîçêkirina di navbera nifşa ciwan û serokên olî de pêwîst zanî û zelal kir: «Ev pêbawerî demê pêk tê ku çalakvanên olî ji bilî axaftinê, di pratîkê de jî dilsozî hînkarîyên xwe bin.»
Matrosaf bi îşaretekê li ezmûna çend deh salan a diyaloga nav-olî, wiha got: «Heke di salên derbasbûyî de armanca sereke ya diyalogan nasîna hevdu bû, îro divê bal were ser pirsgirêk û mijarên hevbeş ên wekî şêwaza jiyanê, xurtkirina malbatê û têkoşîna li dijî zirarên çandî.»
Wî bi îşaretekê li bertekên kesên ku seferê Îranê kirine, got: «Gelek serlêdanvan piştî amadebûna li Îranê, qebûl dikin ku wêneyê rast ê vî welatî ji ya ku berê bi rêya medyayê wergirtibûn, cuda ye.»
Matrosaf her wiha cîhgirtina Komara Îslamî ya Îranê di piştgiriya gelê Filistînê û têkoşîna li dijî stêmarkariyê de destnîşan kir û tekez kir ku rol û bandora Îranê di vî qadê de îro ji berê zêdetir li asta cîhanê tê nasîn.
Di beşekî din ê vê hevpeyivînê de, amadebûnan li ser mijara çawaniya nasandina rast a olê ji nifşa ciwan re gotûbêj kirin. Di vê beşê de, li ser pêwîstiya pêşkêşkirina hînkarîyên olî bi zimanekî sade û têgihîştî ji bo ciwanan hate tekezkirin û plana «Jiyan bi Pirtûka Olî» wekî yek ji destpêşxeriyên çandî ji bo nasandina nifşa nû bi têgehên pirtûkên ezmanî hate nasandin.
Li gor vê raporê, amadebûnên di bernameya «Îmamê Şehîd ê Me» de bi vê baweriyê bûn ku diyaloga berdewam a nav-olî, nasîna hevdu ya miletan û bikaranîna rêbazên nû yên ragihandinê, ji girîngtirîn rêbazên têkoşîna li dijî îslam-tirsê û xurtkirina nirxên giyanî li cîhana îro ne.
.............
Dawiya peyamê
Etîket (Bîrkar):
- Rûsya
- Xirîstiyanî
- Rêberê Şehîd ê Îranê
- Veşartina Rêberê Şehîd
Your Comment