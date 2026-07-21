“Ez ewqas bi nûçeyên Îranê ve mijûl im, ku bala min ne li ser bûyerên welatê xwe ye!”

Li gorî ragihandina ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA – Alfonsos Pangas, çalakvanekî siyasî û endamê ofîsa siyasî ya Tevgera Azadîxwaza Neteweyî ya Demokratîk a Yewnanistanê, ku bi vexwendina şêwirmendiya çandî ya welatê me li Atînayê ji bo beşdarbûna merasîma xatirxwestin û bêdawîbûna dîrokî ya bi Rêberê Şoreşa Îslamî re li Tehranê amade bû, bi îşareta nêrîna xwe ya li hember Komara Îslamî ya Îranê û kesayeta Ayetullah Xameneî (rehmetullahî aleyh), wiha got: "Ez rojane nûçeyên Îranê ji kanalên îngilîzî dişopînim, lê nûçeyên welatê xwe, Yewnanistanê, ew qasî ku bi nûçeyên Komara Îslamî ve mijûl im, bi berdewamî naxwînim; ji ber ku xwendina berdewam a nûçeyên Yewnanistanê min depresyon dike, lê şopandina nûçeyên Îranê ji min re hesta hêvî û şahiyê dide."
Wî bi gotina ku li gorî baweriya wî Îran di rêya bilindkirina pileya mirovahiyê de gavan diavêje, wiha pê de bir: "Welatê we îro ji bo baştirkirina rewşa mirovahiyê têkoşînê dike û di vê rêyê de serketî bûye. Mixabin hikûmeta me bi hikûmet û ramana Îranê re ne li hev e, lê gelek ji gelê welatê me li kêleka gelê Îranê ne."
Xameneîyê Şehîd sembola yekbûna bawerî û kiryarê ye
Pangas derbarê kesayeta Ayetullah Xameneî de got: "Heke ez bixwazim wî di hevokekê de teswîr bikim, ez dibêjim Ayetullah Xameneî sembola yekbûna raman û kiryarê ye. Ew ne tenê bi axaftinê ve kêfxweş nebûn, lêbelê tiştê ku pê bawer bûn di pratîkê de jî pêk anîn."
Ev çalakvanê siyasî yê Yewnanî bi îşareta berfirehiya têkoşînên Rêberê Şoreşa Îslamî wiha got: "Ew tevahiya jiyana xwe di rêya berxwedana li hember zordariyê de derbas kir. Salên dirêj ên girtîgehê ragirtin, lê qet ji bawerî û ramanên xwe paşve nekişiyan. Baweriya olî, wêrekîyekî kêmnimûne daye wan û heman wêrekî bû sedema ku ew li ber zext û gefan qet teslîm nebin."
Wî pê de bir: "Dema ku Donald Trump peyama gef û daxwaza teslîmbûnê pêşkêş kir, Ayetullah Xameneî bi qethiyet ragihand ku Serokê Amerîkayê di pileyeke wiha de nîne ku hêjayî wergirtina bersivê ji wan be. Ev helwest nîşana wêrekî û sebrê ya wan bû. Ew kesê ku tenê cilê ruhanî li xwe nekiribû; belkî bi bawerî û hezkirinê li kêleka gel sekinîn. Rêberê Şehîd ê Îranê ji ber berfirehiya ronahî ya di serokatiya umeta mezin a Îslamê de, li kêleka kesayetên din ên herheyî yên dîrokî cih girtiye û ev ne tenê ji bo îraniyan, belkî ji bo hemû azadîxwazên cîhanê sedema serbilindiyê ye."
Pangas bi gotina ku "Ayetullah Xameneî tevahiya jiyana xwe ji bo rûmet û serbilindiya gelê Îranê terxan kiriye", wiha eşkere kir: "Ew her dem li kêleka gel bûn û karîn bingehekî hêzeke mezin a parastinê ava bikin. Îro heta welatên wek Rûsyayê jî ji bo berxwedana li hember emperyalîzmê ji şiyanên leşkerî yên Îranê sûd werdigirin ku ev mijar nîşana hêza avahîsaziya stratejîk a wan e."
Destkefta mezin a Xameneî (rehmetullahî aleyh) avakirina sîstemeke berxwedêr li hember emperyalîzmê ye
Wî domand: "Bi destpêkirina şerê Ûkraynayê, diyar bû ku gelek alavên giran û kevneşopî karbidestiya berê nînin û teknolojiyên wek îha û keştiyên piçûk ên ku Îran di pêşvebirina wan de pêşeng bûye, girîngiyeke taybet bi dest xistine. Ev destkeftî nîşana dûrûdirêjahî û bala Komara Îslamî ya Îranê ya li ser teknolojiyên nûjen ên parastinê ne. Ev pêşkeftin tenê bi alavên leşkerî ve sînordar nabe; ev pêşkeftin nîşana şiyana Îranê ya nûjenî, ragihandin û pêbaweriya bi kapasîteyên xwe ye."
Endamê ofîsa siyasî ya Tevgera Azadîxwaza Neteweyî ya Demokratîk a Yewnanistanê di bersiva vê pirsê de ku "girîngtirîn taybetmendiya Ayetullah Xameneî ji bo nasandina miletên din çi ye?" got: "Ew kesayetekî zana, rêberekî olî, mirovekî dîndar, helbestvanekî jîr û kesekî eleqedarê pêşkeftinên zanistî û teknolojîk e; lê heke ez bixwazim tenê yek taybetmendiyê hilbijêrim, divê bibêjim girîngtirîn destkefta wan avakirina welatekî berxwedêr li hember emperyalîzmê ye."
Wî her wiha di bersiva vê pirsê de ku "kesayeta Ayetullah Xameneî wî tîne bîra kîjan kesayeta dîrokî?" wiha got: "Yekem kesayeta ku di hişê min de tê, pileya giyanî ya kesayetiya wek Huseyn bin Elî (rehmetullahî aleyh) e. Ez bawer im ku Ayetullah Xameneî berdewamkerê rêya wî şehîdê bilindpile ye. Ev baweriya dilê min e ku nifşên pêşeroj navê wan li kêleka navê Îmam Huseyn (rehmetullahî aleyh) bi bîr bînin."
Pangas di berdewamiyê de bi îşareta eleqeya xwe ya kesane ya ji Îranê re wiha got: "Ez ji ber eleqeya xwe ya ji Îranê re hewil da ku fêm bikim ka çawa hêzên ku bi xuya piçûk ên Hizbullahê karîn li hember artêşa hêzdar a Îsraîlê û piştgirên wan ên pir li her aliyê cîhanê berxwedanê bikin. Her ku ez zêdetir lêkolîn kirim, zêdetir fêm kirim ku hêza îro ya Îranê, şaristaniya Îslamî û hêza eniya berxwedanê di bawerî, nirx û bingehên ramanî yên mezheba Şîa de ye."
Ev çalakvanê siyasî yê Yewnanî di dawiyê de bi diyarkirina hêviyeke ji paşeroja herêmê re got: "Ez bawer dikim ku azadî û serkeftina mezin rojekê wê were û ez hêvî dikim ku roja azadiya Qudsê bibînim. Ez bawer dikim ku gelê Îranê di rêya pêkanîna armancên mezin ên mirovahiyê de dimeşe û ev hêvî bi kêfxweşiya mêrxasên vî welatî wê zû bi dest bixe."
...........
Dawiya peyamê
Etîket :
Yewnanistan
Rêberê Şehîd ê Îranê
Îran
Şerê Îran û Amerîkayê
Your Comment