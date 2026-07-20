Yekîtiya Îslamî ya Kurdistanê: Em tu girêdana rêxistinî bi Ixwanul-Muslimîn re nînin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Ligorî rapora KurdPressê, Yekîtiya Îslamî ya Kurdistanê di daxuyaniyên xwe yên dawî de, ligel piştrastkirina nasnameya xwe ya îslamî, ragihand ku ji aliyê siyasî ve tevgereke serbixwe ya Kurdistanî ye û tu girêdana rêxistinî an jî di biryardanê de bi Ixwanul-Muslimîn an tu tevgereke siyasî ya navxweyî an derveyî re tune ye.
Mustefa Ebdullah, axêverê Yekîtiya Îslamî ya Kurdistanê, bi amaje kirinê li gotegotên derbarê îhtîmala danîna Ixwanul-Muslimîn di lîsteya komên terorîst ên Amerîkayê de, got ku ev mijar tu bandorekê li ser Yekîtiya Îslamî nake. Wî got ku ev partî li gorî yasayên Herêma Kurdistanê dixebite, kesayetiya mafî ya serbixwe heye û biryarên xwe yên siyasî bi awayekî serbixwe digire.
Di heman demê de, wî diyar kir ku Yekîtiya Îslamî ji dibistana hizrî ya navînî ya Ixwanul-Muslimîn îlham digire, lê Ixwan ne wekî partiyek cîhanî, belkî wekî "dibistaneke fikrî" ku li ser bingehê nermî, diyalogê, beşdarbûna siyasî, hevjiyana aştiyane û dijberiya tundrewiyê ava bûye, pênase kir.
Fatih Sengawî, endamê serokatiya Yekîtiya Îslamî ya Kurdistanê jî ev helwest dubare kir û got ku Yekîtiya Îslamî partiyeke "Kurdistanî–Îslamî" ye ku li gorî yasayên Iraqê û Herêma Kurdistanê dixebite û tu girêdana siyasî an rêxistinî bi derveyî Herêmê re tune ye.
Wî zêde kir ku, her çend ev partî ji ramanên navînî yên Ixwanul-Muslimîn sûd werdigire, lê ji aliyê siyasî ve bi tevahî serbixwe ye û hemû biryarên xwe li gorî berjewendî û mercên Herêma Kurdistanê digire.
Your Comment