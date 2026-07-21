Naskirina Determînîzmê; çîrokeke hêsan a li ser pirsiyareke kevn a derbarê mirov û çarenûsê

Li gorî ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Bifikirin ku sibehê ji malê derdikevin. Di rê de ji nişka ve hevalekî kevn dibînin ku salek gelek ji wî agahdar nebûne. Hûn çend deqeyan bi hev re diaxivin û ew axaftina kurt rêya biryareke girîng a jiyana we diguhezîne. Niha pirs bi hêdî di hişê we de çêdibe: Ma ev hevdîtin tenê bûyereke asayî bû? Yan jî ji berê ve hezaran sedemên biçûk û mezin dest bi dest dane hev da ku hûn tam di wê demê û di wê kolanê de bi wê kesê re rû bi rû bibin? Li vir tam nîqaşa cebrgeriyê (determinîzmê) dest pê dike.
Cebrgerî bi zimanekî hêsan wateya vê ramana ye ku dibe ku gelek tiştên ku di jiyana me de diqewimin, ewqas jî bê sedem û bê hesab nebin. Dibe ku her bûyer encama bûyerên beriya xwe be; wekî kevirên domino ku yek piştî yek dikevin. Heke ya yekem bikeve, ya duyem jî dikeve, paşê ya sêyem û ya çarem. Li gorî vê nêrînê, jiyana mirovî jî dibe ku zincîreyek ji sedem û encaman be.
Kesên ku bawer dikin bi cebrgeriya sedemî dibêjin ku cîhan dişibe çemekê. Ava ku ji jorê dest pê dike, rêya xwe diçe. Dizivire, hêdî dibe, bilez dibe, lê bê sedem naçe. Her tiştê ku diqewime ji ber sedemek berê ye. Heke îro kesek hêrs dibe, kesek dilovan e, an kesek biryarek mezin dide, dibe ku hemû van tiştan kokên xwe di rabirdû, perwerde, ezmûn û şertên ku berê hatine avakirin de hebin.
Niha bifikirin ku cîhanek hebe ku hemû qanûnên xwezayê tê de bêne zanîn; ku bizane ba ji ku derê tê, kevir çima dikeve, laş çawa dixebite û mejî çawa bertek nîşan dide. Hin ramanwerên kevn digotin ku heke kesek hemû van qanûn û hemû hûrgiliyên cîhanê bizane, dikare pêşerojê jî pêşbînî bike. Yanî wekî ku mirov dikare rêça topê bi qasîkî hesab bike, dibe ku rêça jiyana mirov jî were famkirin. Ev nêrîn bi navê cebrgeriya fîzîkî an jî bi awayê navdar cebrgeriya Laplace tê zanîn. Wateya wê çi ye? Wateya wê ew e ku dibe ku cîhan di çavê van kesan de wekî demjimêrek pir rast be; demjimêrek ku heke mirov perçe û mekanîzmayên wê nas bike, dikare tevgera paşîn a wê jî fam bike.
Lê mirov tenê laş nîne; li vir komeke din derdikeve holê û dibêje: Mirov tenê hestî û goşt nîne. Mirov hiş heye, derûn heye, tirs heye, hêvî heye, birînên rabirdûyê hene û daxwazên pêşerojê hene. Ev nêrîn nêzîkî cebrgeriya derûnî ye. Li gorî vê nêrînê, gelek tevgerên me encama tiştên ku em heta baş jî nas nakin in: ezmûnên zarokatiyê, tirsên veşartî, xem û poşmanî, perwerde, adet û şertbûna derûnî. Mînakî, dibe ku kesek bihesibîne ku ew bi azadî ji civatê dûr dikeve, lê di rastiyê de kokên vê tevgerê birînek kevn a ji rûmeta kêm an ji hatina redkirinê be. Li vir cebrgerî dibêje: dibe ku ya ku em navê wê dikin «hilbijartin», her tim ewqas azad û hişyarane nebe.
Di serdema nû de zanyar li mejî nihêrîn û gotin ku dibe ku mijar ji vê jî tevlihevtir be. Cebrgeriya nervî dibêje dibe ku mejî berî ku em hest bikin ku biryarek dane, karê xwe dest pê kiribe. Yanî dibe ku em pêşî di kûrahiya mejî de biryar bidin û paşê tenê jê haydar bibin. Ev raman ecêb xuya dike, lê wekî keştiyekê ye ku keştiwan berî ku rêwî bizane, berçavê wê guherandiye. Di vê rewşê de pirsê girîng ev e: Heke mejiyê min berî hişyariya min biryar dide, hingê «ez» bi rastî li ku derê di vê biryarê de rawestiyaye?
Hin kesên din dibêjin ku divê em şopê di laş de bigerin. Cebrgeriya biyolojîk û genetîkî bawer dikin ku gen, hormon û avahiya laş roleke mezin di tevgera mirov de dilîzin. Yanî dibe ku hin taybetmendiyên me wekî aram bûn, zû hêrs bûn, hewesa pêşbaziyê an jî hin tercîhên taybet, tenê encama biryarên demdemî yên me nebin, lê kokên wan di laş û mîrasê de hebin. Wekî ku her mirov dema ku tê dinyayê tenê navek û rûyek nagire; belkî pakêteke veşartî ya amadekariyan, meylan û şertên hundirîn jî bi xwe re tîne.
Lê gelo dikare tenê qala genan were kirin û qala mal, dibistan, kolan, feqîriyê, dewlemendiyê, civakê û demê neyê kirin? Li vir cebrgeriya derdorî û civakî derdikevin holê. Ev nêrîn dibêje ku mirov di valahiyê de najî. Ew zarokê derdora xwe ye. Kesê ku di maleke aram û tijî evînê de mezin bûye, bi kesê ku di hawîrdoreke tije aloziyan û bêewlehiyê de mezin bûye ne wekhev e. Zarokê ku derfetên perwerde, pirtûk, teşwîq û ewlehî hebûn û zarokê ku tenê kêmî û fikar dîtine, ji heman xalê dest pê nakin. Ev nêrîn tînin bîra me ku hilbijartinên mirov her tim li ser erdekî rast û hêsan nayên kirin. Hin kes li rêyekî hêsan dimeşin, hin kes li rêyekî tijî keviran.
Çand û ziman jî bandorê dikin. Bifikirin zarokek di civakeke kevneperest de mezin dibe û zarokekî din di hawîrdoreke pir cuda de. Yek ji destpêkê ve bi nirxên taybet, bi awayekî nêrîna li malbatê, olê, karê, jin û mêr, serkeftin û têkçûnê re nas dibe; yê din bi nirxên din re. Cebrgeriya çandî dibêje ku beşeke mezin a nêrîna me ya li cîhanê di nav çandê de tê çêkirin. Hin kes hîn zêdetir pêşdeçûn û qala cebrgeriya zimanî dikin; yanî ziman tenê amûra axaftinê nine, lê heta astekê qalibê ramana me jî çêdike. Wekî ku mirov tenê bi peyvan napeyive, bi peyvan cîhan dibîne.
Aborî û dîrok di jiyanê de bandorê mezin hene. Hin ramanwer gotine ku heke tu dixwazî mirov nas bikî, divê tu sifrê wî, karê wî, çîna wî û rewşa wî ya aborî bibînî. Cebrgeriya aborî dibêje aborî tenê mijara pereyan nine, lê li ser raman, siyaseta, têkiliyên civakî û çandê jî bandorê dike. Li gel vê, cebrgeriya dîrokî dibêje civak û netew jî wek kesan di rêyekê de dikevin ku dîrok ji bo wan çêkiriye. Şer, şoreş, têkçûn, serkeftin û ezmûnên hevpar encama civakan ava dikin. Di vê nêrînê de em tenê zarokên malbata xwe ne; em zarokên dîrokê jî ne.
Teknolojî di jiyana mirov de lîstikvanekî nû ye. Heke îro telefonên destî, torên civakî û algorîtma her roj ji me re dibêjin ka çi bibînin, çi bixwînin, ji çi hez bikin û heta ji çi hêrs bibin, gelo ev jî cureyekî cebrê nîne? Cebrgeriya teknolojîk û algorîtmî dibêjin ku teknolojî tenê amûr nîne; carinan ew bi xwe rêya jiyanê teşe dide. Dibe ku em difikirin ku em bi azadî hilbijartinê dikin, lê di paş perdeyê de tiştek heye ku nêrîn, tercîh û hestên me araste dike.
Kurtebûn: Heke em hemû vê nîqaşê bi awayekî hêsan kurt bikin, cebrgerî dibêje: dibe ku ya ku em di jiyanê de dibînin tenê rûyê derveyî yê mijarê be û li pişt vê rûyê sedem, qanûn, avahî û şertên ku rêya bûyeran çêdikin hebin. Yek dibêje ev faktor xwezaye, yek dibêje gen û mejî ye, yek din dibêje civak û çand e, û yek jî dîrok, aborî û teknolojî nîşan dide. Lê di dawiyê de pirs hîn vekirî dimîne: Mirov di vê qada mezin a jiyanê de lîstikvanekî azad e an rêwiyekî li rêyekê ku berê hatiye çêkirin? Dibe ku bersiva dawî hîn ne diyar be, lê ev pirs yek ji girîngtirîn pirsên jiyana mirovî dimîne.
Mehmûd Lotf‘elî Xanî
.................
Dawiya peyam
Etîket:
Cebrgerî
Çarenûs
Qeder
Têgîna «determinîzmê» ji nîqaşeke tenê felsefî wêdetir, di hemû bingehên jiyana mirovî de, ji biyolojiyê heta aborî û teknolojiyê, kûr bûye. Ev nivîsa pêşî, bi nivîsara «Mehmûd Lotf‘elîxanî», bi nêrîneke berfireh li ser cureyên cûrbecûr ên zext û mecbûriyên derdorî, nervî û dîrokî, rêya avabûna biryarên mirovî vedikole û sînorê di navbera hilbijartina azad û qederê ku ji sedeman pêk tê de dixe ber pirsê.
Li gorî ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Bifikirin ku sibehê ji malê derdikevin. Di rê de ji nişka ve hevalekî kevn dibînin ku salek gelek ji wî agahdar nebûne. Hûn çend deqeyan bi hev re diaxivin û ew axaftina kurt rêya biryareke girîng a jiyana we diguhezîne. Niha pirs bi hêdî di hişê we de çêdibe: Ma ev hevdîtin tenê bûyereke asayî bû? Yan jî ji berê ve hezaran sedemên biçûk û mezin dest bi dest dane hev da ku hûn tam di wê demê û di wê kolanê de bi wê kesê re rû bi rû bibin? Li vir tam nîqaşa cebrgeriyê (determinîzmê) dest pê dike.
Your Comment