Demaşq û Hewlêr di rêya xurtkirina têkiliyên siyasî de ne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Li gorî Kurdpress bi veguhastina ji Kurdistan Watch, hikûmeta Sûriyê di çarçoveya hewildanên xwe yên xurtkirina têkiliyên bi Herêma Kurdistanê ya Iraqê re, bi taybetî bi malbata Barzanî re, plana vekirina konsulxaneya xwe li Hewlêrê dike. Ev gav dikare rûpeleke nû di têkiliyên di navbera Demaşq û Hewlêrê de veke.
Li gorî rapora tora Sûriye TV, dê heyetek ji Wezareta Karên Derve ya Sûriyê di demeke nêzîk de serdana Hewlêrê bike da ku amadekariyên îdarî û lojîstîkî yên vekirina vê konsulxaneyê pêk bîne.
Li gorî îdiaya Kurdistan Watch, ev gav di şert û mercên ku têkiliyên Demaşqê bi Mesûd Barzanî, serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê ya Iraqê, û Nêçîrvan Barzanî, serokê Herêma Kurdistanê, di mehên dawî de ber bi pêşveçûnê ve çûne, tê avakirin. Çavkaniyên siyasî herwiha ragihandine ku Hoşyar Zîbarî, yek ji kesayetiyên payebilind ên PDKê, hefteya borî serdana Demaşqê kiriye. Her çend hûrgiliyên mijarên axaftinên wî bi berpirsên Sûriyê nehatine eşkerekirin, lê ev serdan wekî nîşaneyek din a zêdebûna têkiliyên siyasî di navbera her du aliyan de tê nirxandin.
Ev pêşketin di heman demê de digel guhertina rêkûpêka siyasî ya kurdên Sûriyê di avahiya hêza nû ya Demaşqê de pêk tê. Di parlamentoya nû ya Sûriyê de, beşeke mezin ji kursiyên ku ji kesayetiyên kurd re hatine veqetandin, di destê kesayetiyên nêzîkî rêza siyasî ya PDKê de ye. Di heman demê de, Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (HSD) bi boykotkirina pêvajoya siyasî û hilbijartinên parlamentoyê, di vê avahiyê de kêm xuya dibe.
Di vê çarçoveyê de, hilbijartina Abdulhakîm Beşar, ji rêberên Encumena Niştimanî ya Kurdên Sûriyê û ji kesayetiyên herî nêzîkî PDKê di nav kurdên Sûriyê de, wekî yek ji berpirsên bilind ên kurd di avahiya siyasî ya nû ya Sûriyê de, ji aliyê şopîneran ve wekî nîşana xurtbûna pozîsyona aliyên nêzîkî Hewlêrê li Demaşqê tê dîtin.
Ev pêvajoya han, di heman demê de digel paşguhkirina Partiya Yekîtiya Demokratîk a Sûriyê (PYD) — ku hêza siyasî ya herî girîng a hakim li herêmên kurdî yên bakur û bakurê rojhilatê Sûriyê ye — di dema avakirina parlamentoya nû de, nîşana guhertina hêdî hêdî ya hevsengiya siyasî di mijara kurdên Sûriyê de ye.
Gelek şîrovekar bawer dikin ku Demaşq bi xwekirina têkiliyên nêzîk bi Hewlêrê û aliyên nêzîkî malbata Barzanî re, dixwaze hevparê siyasî yê cîgir ava bike da ku bandora PYDê kêm bike û rola HSDê di pêşeroja siyasî ya Sûriyê de sînordar bike.
Heke konsulxaneya Sûriyê li Hewlêrê were vekirin, ev gav ne tenê dê têkiliyên du alî yên di navbera Demaşq û Herêma Kurdistanê de bixe qonaxeke nû, lê herwiha dikare bandoreke girîng li hevsengiyên navxweyî yên kurdên Sûriyê û pêvajoya danûstandinên di navbera hikûmeta Sûriyê û HSDê de bike.
Ev danûstandinên dawî bi astengiyên cidî re rû bi rû mane, bi taybetî di mijara awayê tevlêkirina sazûmanên siyasî û leşkerî yên bakurê rojhilatê Sûriyê di nav hikûmeta navendî de.
Kurdistan Watch tekez kiriye ku ji ber têkiliyên germ ên di navbera Herêma Kurdistanê û hikûmeta nû ya Sûriyê bi Tirkiyeyê re — wekî hevparê siyasî û bazirganî yê girîng ê hikûmeta nû ya Sûriyê — xurtkirina têkiliyên di navbera Demaşq û Hewlêrê de girîngiyeke taybet heye.
………….
Dawiya Peyam/
Etîket:
- Kurd
- Sûrî
- Herêma Kurdistanê
- Ehmed El-Şera
- Nêçîrvan Barzanî
- Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD)
Your Comment