Îran daxwaza siyaseta "toleransa sifir" li hember êrîşên li ser tesîsên nukleerî kir

Li gorî raporê Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Nûnertiya daîmî ya Komara Îslamî ya Îranê li cem Rêxistina Neteweyên Yekbûyî û saziyên din ên navneteweyî li Viyanayê bi weşandina daxuyaniyekê, di pey êrişa dagirkerane ya Amerîkayê li cihê çêkirina Santrala Nukleerî ya Karûn li Darxovînê, ji civaka navneteweyî xwest ku polîtîkaya "toleransa sifir" li hember êrişên li tesîsên nukleerî yên aştiyane û bin çavdêriyê (pîvantî) bipejirîne.
Di vê daxuyaniyê de hatiye gotin: Di saetên pêşî yên sibehê ya 28'ê Tîrmehê, 2025'an de, Amerîkayê di kiryareke din a dagirkerane de, çend fûze ber bi cihê çêkirina Santrala Nukleerî ya Karûn (Darxovînê) ve ku sembola rûmet û xwebesiyê ya zanistî ya gelê Îranê ye, şandin. Ev êriş ku qonaxa hejdehem a vî rengî êrişan e li dijî cih û tesîsên nukleerî yên aştiyane yên bin çavdêriya Îranê, ji destpêka dagirkeriyên hevbeş ên Amerîkayê û rejîma Îsraîlê di Hezîrana 2025'an de, şahideke din a zelal e ku van kiryarên nerast ên navneteweyî bi armanca têkbirina tevahî ya binesaziyên sivîl ên welatekî, tenê ji ber berxwedana wî ya bihêz li hember zordariyê û redkirina "teslîmî bê merc" têne kirin. Ev êriş her wiha careke din piştrast dike ku hemû vegotinên dagirkeran di bin sernavên wekî fikarên têkildarî belavbûnê de, ji derew, agahiyên şaş û xapandinê pêk tê da ku armancên xwe yên narewa rastdar bikin.
Ev daxuyanî zêde dike: Ev cure êriş, wekî binpêkirinên cewherî yên qedexeya dagirkeriyê ku qaîdeyeke fermanî (qehirî) ye di dadê navneteweyî de, pir xemgînker in, bi taybetî li ber çavan ku êrişên li navend û tesîsên nukleerî yên aştiyane û bin çavdêriyê, bi taybetî ji ber performansa nerast a saziyên navneteweyî yên têkildar, têne asayîkirin. Her çend ku nermijînî bi dagirkeran re, di nav de bi rêya bêdengî û neçalakiyê, bi eslê xwe wan teşwîq û cesaret dike ku êrişên bêhtir bi pirbûn û hovîtiyeke zêdetir bikin, diyar e ku domdariya vê rêbaza xeternak û di heman demê de bi lez de, dê zirarê bide pêşkeftina aborî ya cîhanê û pêbawerî û ewlehiya welatan kêm bike ji bo karanîna ewledar a zanist û teknolojiya nukleerî ji bo armancên aştiyane. Ev yek li ser pêwîstiya çalakiya bilez a civaka navneteweyî ya dewletan û her wiha saziyên navneteweyî yên têkildar, bi taybetî Encumena Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî û Ajansa Enerjiya Nukleerî ya Navneteweyî (IAEA), di şermezarkirina giran a van êrişan û girtina tedbîrên bi bandor li dijî wan de yên ku binpêkirineke cewherî ya prensîpên bingehîn ên dadê navneteweyî û her wiha Peymana Neteweyên Yekbûyî û armanc û mebestên Peymana Qedexekirina Belavkirina Çekên Nukleerî (NPT) û qanûna IAEA'yê ne, tekez dike.
Nûnertiya welatê me diyar kiriye: Komara Îslamî ya Îranê bi berdewamî bi Ajansê re têkiliyê de ye û di vê çarçoveyê de, di 28'ê Tîrmeha 2025'an de, Cîgirê Serokkomar û Serokê Rêxistina Enerjiya Nukleerî ya Îranê di nameyekê ji bo Rêveberê Giştî yê Ajansê de xwest ku tedbîrên bi bandor û guncav li hember van dagirkeriyên ku yekparçebûn û rûmeta normên cîhanî yên qedexekirina belavkirina çekên nukleerî dikevin xetereyê, bigire.
Di dawiya daxuyaniyê de hatiye destnîşankirin: Her çend ku Komara Îslamî ya Îranê biryardar e ku hemû tedbîrên pêwîst bigire ji bo parastina hişk a berjewendiyên neteweyî û mafên xwe yên serwerî, pêşîlêgirtina her êrişekî li tesîsên nukleerî yên aştiyane û bin çavdêriyê, hê jî berpirsiyariyeke giştî ya cîhanî ye û divê cîhan polîtîkaya toleransa sifir li hember van kiryarên neqanûnî bipejirîne.
............................
Dawiya peyam/
Your Comment