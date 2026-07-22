Çavkaniyeke leşkerî: êrîşa li ser binesaziyên Îranê bersivên hember ên herêmî yên pirjimar hene

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Çavkaniyeke leşkerî di axaftinekê de bi nûçegihana ajansa Tesnîm re, di bersiva gefa nû ya Donald Trump de ku gotibû: "Eger Îran her keştiyek bike hedef, em ê li hember wê yekî ji pira yan jî hêzgeha Îranê bixin," got: "Îran di bicîhanîna serweriya xwe ya li ser Tengava Hirmüz de îradeyeke fîlizîn (asinkar) heye û bi tu awayî nahêle ku Tengava Hirmüz dîsa bibe faktoreke gefê li dijî Îranê."
Wî herwiha destnîşan kir: "Derbasbûna keştiyan ji vê tengavê, heke bi koordînasyon û bin rêkûpêkiyên Îranê be, dê ewle be; wekî din, Îran ji îradeya xwe ya biryardar a ji bo kontrolkirina vê tengavê bernade û wê di çarçoveya ewlehiya demdirêj a tengavê de dinirxîne."
Ev çavkaniya leşkerî tekez kir: "Eger Amerîkîyan pirek yan hêzgehek Îranê bike hedef, Îran jî li hember wê, binesazî û pirên li herêmê, di nav de saziyên enerjiyê yên ku Amerîka tê de berjewendiyên wê hene, dê bike hedef."
Wî herwiha got: "Divê Amerîkîyan di van 10 rojên dawî de bi temamî pê bawer bûbin ku Îran her derê ku bixwaze, dike hedef. Ji ber vê yekê, qumarê muhtemel ê Trump dê dîsa bibe sedema riswakirina wî."
Dawiya peyamê.
Your Comment