“Mihemedê Hacî Mehmûd: Di şerê 40 rojan de, tu rêberekî Kurdistanê li ber dest nebû”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA-Li gorî rapora Kurdpressê, Mihemedê Hacî Mehmûd di hevpeyvînekê de bi medya fermî ya partiya xwe re wiha got: «Ez bawer nakim niha jî tu serkirdeyekî Kurd li vî welatî mabûbe. Di dema şerê 40 rojî de, me her çi qas li wan digeriya, me tu kes ji wan nedît û tu kes ji wan li vir nebû.»
Wî di beşeke din a axaftina xwe de bi rexnekirina rewşa aborî û zêdebûna lêçûnên jiyanê li Herêma Kurdistanê got: «Biha yê benzînê bilind dikin û li dû wê jî bihayê kelûpelên din giran dibe. Ez nizanim çima biryarên bi vî rengî tên girtin. Çareserkirina vê rewşê erkê hikûmetê ye û divê xelk her tim li benda çareserkirina pirsgirêkan nemîne.»
Serokê Partiya Sosyal Demokrata Kurdistanê her wiha bi bikaranîna temthîlekê (mînakekê) rexne li performansa berpirsan girt û zêde kir: «Her gava ku şert û merc hinekî baş dibin, dîsa bi afirandina krîzeke nû, aramiya civakê têk diçe û rewş vedigere xala destpêkê.»
Daxuyaniyên Mihemedê Hacî Mehmûd di demekê de tên ku Herêma Kurdistanê di mehên dawî de bi zehmetiyên wekî zêdebûna bihayê sotemenî û kelûpelên sereke, krîza dayîna mûçeyên karmendan û berdewamiya nakokiyên siyasî yên di navbera partiyên sereke yên herêmê de rû bi rû maye. Rexnekirina awayê birêvebirina van pirsgirêkan, bûye yek ji xalên sereke yên helwestên partiyên opozisyonê û kesayetên siyasî li Herêmê.
…………
Dawiya Peyam.
Your Comment