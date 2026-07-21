  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

“Mihemedê Hacî Mehmûd: Di şerê 40 rojan de, tu rêberekî Kurdistanê li ber dest nebû”

21 July 2026 - 11:27
News ID: 1843053
Source: Kurdpress
“Mihemedê Hacî Mehmûd: Di şerê 40 rojan de, tu rêberekî Kurdistanê li ber dest nebû”

“Xizmetguzariya Iraq û Herêma Kurdistanê - Serokê Partiya Sosyal Demokrata Kurdistanê bi rexnekirina performansa serkirdeyên siyasî yên Herêma Kurdistanê di dema şerê 40 rojî yê dawî de, îdîa kir ku di wê heyamê de tu serkirdeyekî Kurd li ber dest nebûye û li welat ne amade bûye.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA-Li gorî rapora Kurdpressê, Mihemedê Hacî Mehmûd di hevpeyvînekê de bi medya fermî ya partiya xwe re wiha got: «Ez bawer nakim niha jî tu serkirdeyekî Kurd li vî welatî mabûbe. Di dema şerê 40 rojî de, me her çi qas li wan digeriya, me tu kes ji wan nedît û tu kes ji wan li vir nebû.»

Wî di beşeke din a axaftina xwe de bi rexnekirina rewşa aborî û zêdebûna lêçûnên jiyanê li Herêma Kurdistanê got: «Biha yê benzînê bilind dikin û li dû wê jî bihayê kelûpelên din giran dibe. Ez nizanim çima biryarên bi vî rengî tên girtin. Çareserkirina vê rewşê erkê hikûmetê ye û divê xelk her tim li benda çareserkirina pirsgirêkan nemîne.»

Serokê Partiya Sosyal Demokrata Kurdistanê her wiha bi bikaranîna temthîlekê (mînakekê) rexne li performansa berpirsan girt û zêde kir: «Her gava ku şert û merc hinekî baş dibin, dîsa bi afirandina krîzeke nû, aramiya civakê têk diçe û rewş vedigere xala destpêkê.»

Daxuyaniyên Mihemedê Hacî Mehmûd di demekê de tên ku Herêma Kurdistanê di mehên dawî de bi zehmetiyên wekî zêdebûna bihayê sotemenî û kelûpelên sereke, krîza dayîna mûçeyên karmendan û berdewamiya nakokiyên siyasî yên di navbera partiyên sereke yên herêmê de rû bi rû maye. Rexnekirina awayê birêvebirina van pirsgirêkan, bûye yek ji xalên sereke yên helwestên partiyên opozisyonê û kesayetên siyasî li Herêmê.

…………

Dawiya Peyam.

Your Comment

You are replying to: .
captcha