  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Çand û Huner

Serokê navendên çandî yên mizgeftan bang li gel kir ku di kampanyaya "Nezrê Nûr" de, bi niyeta Şehîdê Îranê, Quranan bidin wekî diyarî

20 July 2026 - 00:26
News ID: 1842432
Source: IRNA News
Serokê navendên çandî yên mizgeftan bang li gel kir ku di kampanyaya "Nezrê Nûr" de, bi niyeta Şehîdê Îranê, Quranan bidin wekî diyarî

"Kampanyaya 'Nezrê Nûr' bi niyeta Rêberê Şehîd ji bo ehedana Quranê li deverên gundewarî û koçerî yên kêm-bihêst hate destpêkirin."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNARapora Îrna ji Civata Hevrêziya Navendên Çandî û Hunerî yên Mizgeftan ên welêt, Hocetul-Îslam Elî Mulanûrî got: Kampanyaya neteweyî ya «Nezrê Ronahiyê» (Nezrê Nûr) di heman demê de bi merasîma dîrokî û bi şan û şehreza ya veşartina Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî û malbata wî ya hurmetdar re, û di domdariya tevgera mezin a gelêrî ya ji bo rêzgirtinê li ber wî de, pêk hatiye; tevgerek ku ronîyek ji hezkirin û hevrêtiya gel bi nirxên Şoreşa Îslamî û rêya manewiyat û xizmetguzariyê ye.

Wî zêde kir: Di domdariya vê tevgera gelêrî de, kampanyaya neteweyî ya «Nezrê Nûr» bi armanca ehedana Mishefa Pîroz a Qur'ana Kerîm ji bo deverên kêm-bihêst ên gundewarî û koçerî (êlî) yên welêt hate destpêkirin, da ku gel bikaribe bi niyeta Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî, beşdarî belavkirina çanda Qur'anî û gihandina ronahiya peyva Xwedê bo herêma cuda yên welêt bibe.

Mulanûrî zêde kir: Hîn jî hin deverên gundewarî û koçerî yên welêt ji gihîştina Mishefa Pîroz û sûdwergirtina ji peyva ronahîdar a Qur'ana Kerîm bêpar mane, û ev kampanya firsendekê peyda dike ku bi beşdariya gel re, zemîna çareserkirina vê hewcedariya çandî û manewî li wan deveran peyda bibe.

Serokê navendên çandî yên mizgeftan bang li gel kir ku di kampanyaya "Nezrê Nûr" de, bi niyeta Şehîdê Îranê, Quranan bidin wekî diyarî

Wî eşkere kir: Yek ji taybetmendiyên kampanyaya neteweyî ya «Nezrê Ronahiyê» (Nezrê Nûr) ev e ku gel dikare cihê ehedana Qur'ana Kerîm bi xwe hilbijêre û nêzirker (kesên ku nezr dikin) vê fersendê heye ku bi hilbijartina deverên gundewarî û koçerî yên hewcedar, di gihandina vê diyariya hêja bo mizgeftan û gelê wan deveran de beşdar bibin.

Serokê Civata Hevrêziya Navendên Çandî û Hunerî yên Mizgeftan ên welêt zêde kir: Mizgeft li gundan û deverên koçerî her tim navenda çalakiyên çandî, civakî û olî bûye, û ehedana Qur'ana Kerîm bo van deveran, kiryarek mayînde ye ji bo xurtkirina pêwendiya gel bi zanînên Xwedê re û piştgirîkirina ji rêbaza çandî ya mizgeft-navendî re tê hesibandin.

Wî bi vexwendina hemû gel ji bo tevlîbûna vê kampanyayê got: Kesên eleqedar dikarin bi serdana malpera kampanyaya Nezrê Nûr beşdarî vê tevgera ronahîdar bibin û bi niyeta Şehîdê Şoreşa Îslamî, beşek ji belavkirina çanda Qur'anî û ehedana Mishefa Pîroz bo deverên kêm-bihêst ên gundewarî û koçerî bibin.

Your Comment

You are replying to: .
captcha