Serokê navendên çandî yên mizgeftan bang li gel kir ku di kampanyaya "Nezrê Nûr" de, bi niyeta Şehîdê Îranê, Quranan bidin wekî diyarî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Rapora Îrna ji Civata Hevrêziya Navendên Çandî û Hunerî yên Mizgeftan ên welêt, Hocetul-Îslam Elî Mulanûrî got: Kampanyaya neteweyî ya «Nezrê Ronahiyê» (Nezrê Nûr) di heman demê de bi merasîma dîrokî û bi şan û şehreza ya veşartina Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî û malbata wî ya hurmetdar re, û di domdariya tevgera mezin a gelêrî ya ji bo rêzgirtinê li ber wî de, pêk hatiye; tevgerek ku ronîyek ji hezkirin û hevrêtiya gel bi nirxên Şoreşa Îslamî û rêya manewiyat û xizmetguzariyê ye.
Wî zêde kir: Di domdariya vê tevgera gelêrî de, kampanyaya neteweyî ya «Nezrê Nûr» bi armanca ehedana Mishefa Pîroz a Qur'ana Kerîm ji bo deverên kêm-bihêst ên gundewarî û koçerî (êlî) yên welêt hate destpêkirin, da ku gel bikaribe bi niyeta Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî, beşdarî belavkirina çanda Qur'anî û gihandina ronahiya peyva Xwedê bo herêma cuda yên welêt bibe.
Mulanûrî zêde kir: Hîn jî hin deverên gundewarî û koçerî yên welêt ji gihîştina Mishefa Pîroz û sûdwergirtina ji peyva ronahîdar a Qur'ana Kerîm bêpar mane, û ev kampanya firsendekê peyda dike ku bi beşdariya gel re, zemîna çareserkirina vê hewcedariya çandî û manewî li wan deveran peyda bibe.
Wî eşkere kir: Yek ji taybetmendiyên kampanyaya neteweyî ya «Nezrê Ronahiyê» (Nezrê Nûr) ev e ku gel dikare cihê ehedana Qur'ana Kerîm bi xwe hilbijêre û nêzirker (kesên ku nezr dikin) vê fersendê heye ku bi hilbijartina deverên gundewarî û koçerî yên hewcedar, di gihandina vê diyariya hêja bo mizgeftan û gelê wan deveran de beşdar bibin.
Serokê Civata Hevrêziya Navendên Çandî û Hunerî yên Mizgeftan ên welêt zêde kir: Mizgeft li gundan û deverên koçerî her tim navenda çalakiyên çandî, civakî û olî bûye, û ehedana Qur'ana Kerîm bo van deveran, kiryarek mayînde ye ji bo xurtkirina pêwendiya gel bi zanînên Xwedê re û piştgirîkirina ji rêbaza çandî ya mizgeft-navendî re tê hesibandin.
Wî bi vexwendina hemû gel ji bo tevlîbûna vê kampanyayê got: Kesên eleqedar dikarin bi serdana malpera kampanyaya Nezrê Nûr beşdarî vê tevgera ronahîdar bibin û bi niyeta Şehîdê Şoreşa Îslamî, beşek ji belavkirina çanda Qur'anî û ehedana Mishefa Pîroz bo deverên kêm-bihêst ên gundewarî û koçerî bibin.
Your Comment