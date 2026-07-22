Rewşa bêçare ya stratejîk a Trump; Îranê çawa hevkêşeya zextê pûç kir?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Ew modela ku di têkiliyên navneteweyî de wek "dîplomasiya zextê" tê nasîn, di deh salên borî de li dijî welatên cuda hatiye bikaranîn. Lê ezmûna dawî ya Amerîkayê li hember Îranê nîşan da ku ev model li hemberî hemû aktoran bi yek awayî naxebite û serkeftina wê bi taybetmendiyên avahîsaz, siyasî û derûnî yên welatê armanc ve girêdayî ye.
Li gor nirxandinekî Ajansa Îstixbarata Amerîkayê, stratejiya Donald Trump ji bo zêdekirina zextê û tundkirina lihevdanê li dijî Îranê gihîştiye astengiyekê. Raport îdia dike ku êrîşên leşkerî yên Waşingtonê nikarin helwest û tevgera stratejîk a Tehranê biguherînin. Herwiha berdewamiya vê rêbazê, ji bilî guhertina şêweyê lihevdanê, lêçûnên siyasî yên girîng jî ji bo Qesra Spî diafirîne, nemaze ku piştgiriya raya giştî ya Amerîkayê ji bo berdewamiya şer kêm dibe.
Pirsê sereke ev e ku çima ev stratejiya ku Amerîka gelek caran li herêmên cuda yên cîhanê bi kar aniye, li dijî Îranê encamên xwestî pêk neaniye? Bersiv di cudahiya bingehîn a Îranê û gelek welatên din de ye ku berê armanca siyaseta zextê ya Amerîkayê bûn. Gava civak gefa derveyî ne tenê wek qeyrana ewlehiyê, lê wek êrişa li ser nasnameya neteweyî û serxwebûna xwe bibîne, encam tevahî berevajî dibe.
Di vê rewşê de, diyardeya ku psîkologên siyasî jê re dibêjin "nêzikbûna li dijî gefa derveyî" çalak dibe, ku nakokiyên navxweyî dike aliyekî û pêşîniya sereke ya civakê diguherîne ber bi parastina ewlehiya neteweyî. Raportên îstixbaratê yên Amerîkayê destnîşan dikin ku êrîşên leşkerî nikarîne hevsengiyek nû di navbera lêçûn û qezenca biryara Îranê de çêbike.
Cudahiyeke din a girîng awayê nêrîna Tehran û Washingtonê ye ji bo têgeha demê. Siyasetmedarên Amerîkî, bi taybetî di hawîrdora hilbijartinan de, bi gelemperî li pey encamên bilez in, lê biryardana stratejîk a Îranê li ser bingeha asoya demdirêj hatiye avakirin. Ev cudahiya demî dibe sedem ku stratejiya belavkirina zextê lêçûna zêdetir bi ser biryarderên Amerîkî de bike, ne ku zextê li Îranê bike.
Di vê nêrînê de, raportên îstixbaratê yên Amerîkayê ne tenê wek nirxandinek ji bo xaleke demê, lê wek nîşana destpêkirina ji nû ve nirxandina yek ji giringtirîn pêşbîniyên siyaseta derve ya Washingtonê li dijî Îranê tê dîtin; pêşbîniyek ku niha ji her demê dûrtir e ji rastiyên li erdê.
............
Dawiya Peyam/
Your Comment