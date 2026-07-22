Yasir El-Hecac:Beşdarbûna berfireh a gelê Iraqê di merasîma Oxir kirina rêberê şehîd de, nîşana kûrbûna girêdanên gelî ye.
22 July 2026 - 18:33
News ID: 1843736
Source: kmr.abna24.com
Yasir Abdulzehra El-Hecac, balyozê nû yê Komara Iraqê li Tehranê, di notekê de bi boneya destpêkirina erkê xwe û beriya serdana Elî el-Zeydî serokwezîrê Iraqê bo Îranê, got ku têkiliyên navbera her du welatan li ser dîrok, erdnasî û girêdanên kûr ên mirovî, çandî û olî ava bûne. Wî herwiha bal kişand ser pêdiviya berfirehkirina hevkariyên aborî, xurtkirina projeyên girêdanê û hevkariyên herêmî. Wî bi amaje kir ku beşdarbûna berfireh a gelê Iraqê di merasîma veşartina rêberê şehîd û di merasîma Erbeînê de, nîşana yekîtî û kûrbûna girêdanên gelî yên di navbera her du welatan de ye.
Your Comment