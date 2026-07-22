Wezîrê rejîma Siyonîst got: Armanca dawî kontrolkirina Xezzeyê û avakirina niştecihbûnên Siyonîstan li wir e

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Amîhay Elîyahu, wezîrê tundrew ê Mîrasa rejîma Siyonîst, ji partiya bi navê Hêza Cihû ya girêdayî bloka rastgirê tund, îro di axaftinekê de îdîa kir ku armanca dawî ya kabîneyê ya Îsraîlê ew e ku kontrolê li ser Deryaya Xezzeyê bigire û li wir niştecihbûnan ava bike.
Navenda Radyo û Televîzyona rejîma Siyonîst bi veguhastina gotinên vî wezîrî ragihand:
"Ez piştrast dikim ku Benjamin Netanyahu, serokwezîr, hîn vê mijarê ne xistiye di rojeva xwe de, lê bêguman ev mijar dê were nîqaşkirin. Li Rojhilata Navîn raya giştî vê zimanê fam dike."
Partiya Hêza Cihû, bi serokatiya Itamar Ben-Gvir, wezîrê ewlekariya hundirîn ê rejîma Siyonîst û yek ji kesayetiyên tundrew ên din ên vê rejîmê, daxwaz kiriye ku Deryaya Gazayê were dagirkirin, li wir niştecihbûn bêne avakirin û Filistîniyan ji wir bên derxistin.
Rejîma Siyonîst di Hezîrana 1967an de, di dema şerê 6 rojan de, Deryaya Xezzeyê dagir kir. Di Tebaxa 2005an de jî plana vekişandina ji Xezzeyê dest pê kir û hemû niştecihbûnên dagirkirî yên li Xezzeyê vala kirin û niştecihên cihû ji wir derxistin.
Li gorî mafê navneteweyî, Deryaya Xezze beşek ji axa Filistînê ya dagirkirî ye û avakirina niştecihbûnan li herêmên dagirkirî xwedî rewa nabûna qanûnî ye û binpêkirina qanûn û biryarên navneteweyî ye.
Li gorî Ajansa Anadolu ya Tirkiyê, berê hezaran niştecihên Siyonîst bi rêberiya hin wezîran, di nav wan de Ben-Gvir, roja Yekşemê di xwepêşandanekê de li dirêjahiya sînorê Deryaya Gazayê, daxwaza avakirina niştecihbûnan li Xezzeyê kirin.
Ev helwest bi plana Donald Trump, serokkomarê Amerîkayê, ya vekişandina hêzên dagirker ên Îsraîlê ji Deryaya Xezzeyê û ne dagirkirina wê an jî koçkirina Filistîniyan ji wir, nayê hev.
Di nivîsa plana Trump a derbarê Gazayê de hat îdîakirin:
"Kesek neçar nabe ku Xezzeyê bihêle. Kesên ku dixwazin ji wir derkevin, azad in ku vê bikin û mafê vegerê jî dê hebe. Em gelan teşwîq dikin ku bimînin û derfetê bidin wan ku Gazayeke baştir ava bikin. Îsraîl dê Gazayê ne dagir bike û ne jî pê ve girê bide. Hêzên Îsraîlê dê li gorî standard, qonax û demjimêrên diyarkirî vekişin."
Her çend ji Cotmeha 2025an ve peymana agirbestê wekî beşek ji vê planê hat îmzekirin, li gorî vê raporê Îsraîl hîn jî bi kuştin û birîndarkirina rojane ya Filistîniyan, sînorkirina ketina alîkariyên mirovahî û berfirehkirina kontrola xwe ji 53% ya rûmeta ku di peymanê de hatibû diyarkirin bo 70%, berdewam dike.
Li gorî vê nûçeyê, rejîma Siyonîst ji destpêka komkujiya li Deryaya Xezzeyê ve zêdetirî 73 hezar Filistînî kuştiye û zêdetirî 173 hezar kes jî birîndar kirine. Herwiha, 90% ji binesaziyên sivîl ên li Deryaya Gazayê bi awayekî berfireh hatine hilweşandin.
................
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Rejîma Siyonîst
- Xezze
- Donald Trump
- Itamar Ben-Gvir
- Amîhay Elîyahu
- Filistîn
Your Comment