Yemen bi fermî li dijî Erebistana Siûdî dorpêça deryayî ragihand / îlan kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Yehya Serîe, berdevkê Hêzên Çekdar ên Yemenê, îro Duşemê bi weşandina daxuyaniyekê fermî, dorpêça deryayî ya tam li dijî Erebistana Siûdî li ser bingeha hevkêşeya «dorpêç li beramberî dorpêçê» ragihand û piştrast kir ku ev biryar ji vê gavê ve tê bicihanîn.
Di vê daxuyaniyê de, Hêzên Çekdar ên Yemenê bi îşaretekê li berdewamiya «dorpêça stemkar û talankirina dewlemendiyan» ji aliyê Erebistana Siûdî ve li dijî gelê Yemenê di 12 salên derbasbûyî de, ragihandin ku «dorpêça dijminê Siûdî ne qebûlbar e û ne jî dikare bêdeng bê derbas kirin» û gelê Yemenê nikare bêyî bersivdanê, şahidê vê dorpêçê û destdirêjiyê be.
Li gor vê daxuyaniyê, Hêzên Çekdar ên Yemenê bi fermî dorpêça deryayî li dijî Erebistana Siûdî li ser bingeha hevkêşeya «dorpêç li beramberî dorpêçê» ragihand û piştrast kir ku ev dorpêç ji kêliya weşandina daxuyaniyê ve hatiye bicihanîn.
Her wiha Hêzên Çekdar ên Yemenê li ser mafê gelê xwe yê bertek nîşandana li dijî dorpêçê bi dorpêçê û tundkirina berfireh li beramberî tundkirina berfireh piştrast kirin û ragihandin ku ji bo hemû vebijarkan amadehiya tam heye û her tundkirina berfireh a ji aliyê Erebistana Siûdî ve dê bi tundkirineke berfireh û dijwar re rû bi rû bimîne.
Hêzên Çekdar ên Yemenê di beşekî din ê daxuyaniya xwe de, bi vexwendina gelê Yemenê ji bo domandina berhevkirina giştî û berfireh, ji wan xwestin ku ji bo hemû senaryo û guherînan bi temamî amade bin û eniyan bi şervanan piştgirî bikin.
Hêzên Yemenî her wiha ji gelê Yemenê di «meşa milyonan» de spas kirin û piştrast kirin ku di vegerandina mafên hatine talankirin û bidawîanîna dorpêça stemkar de, ji hewldanekê jî xwe negihînin.
Dawiya peyamê/
Your Comment