"Misilmanên Ewropayê; Beşa duyemîn (Bulgaristan) Lêkolîna jiyana dijwar a misilmanên Bulgaristanê; mîrata giran a dîrokê û serpêhatiya nasnameyê"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Civaka misilman a Bulgaristanê di nav kêmîniyên olî yên li rojhilatê Ewropayê de ye ku dijwarîtirîn serdemên zexta avahîsazî û biyanîstîzyê di sedsala 20'an de ceribandiye. Her çend ev welatê Balkanan nêzîkî pênc sedsalan (1396-1878 Z.) di bin desthilatdariya Osmanî de bû jî, serdema kurt a desthilatdariya 45 salî ya komunîzmê (1945-1989) lêdanên giran û pêvajoyên nijadperestî li ser laşê vê civakê da. Lê belê, misilmanan karîn xwe wek hêzeke civakî, aborî û siyasî bi cih bikin û di yek ji tevlihevtirîn ezmûnên hevjiyanê yên Ewropayê de, cihê xwe di çarçoveya neteweyî ya Bulgaristanê de ji nû ve bi dest bixin.
Hijmarên fermî destnîşan dikin ku misilman nêzîkî %13.1'ê nifûsa heft milyonî ya Bulgaristanê pêk tînin; her çend texmînên nefermî vê hejmarê heta %25'î jî dinirxînin. Ev civak li sê komên sereke tê dabeşkirin: piraniya tirk-nesl bi %60, misilmanên Bulgar (Pomak) bi %25 û misilmanên Roma (Qereçî) bi %15. Ev belavbûna nifûsê bi piranî li kembera sînorî ya bi Yewnanistan, Tirkiye û welatên Yûgoslavyaya berê re û herwiha li herêmên rojhilat hatiye komkirin; cîhgeheke erdnîgarî ya taybet ku bûye sedema hestiyariyên jeopolîtîk.
Herwiha bixwînin: Misilmanên Ewropayê; beşa yekem (Îtalya)
Bahozê sor; beşa herî tirsnak a destpêgirtin û zordariya olî
Bi avakirina pergala komunîst li Bulgaristanê piştî Şerê Cîhanê yê Duyem û bi piştgiriya hikûmeta Yekîtiya Sovyetê, yek ji tarîtirîn serdemên tepeserkirina kêmîniyên olî pêk hat. Hikûmeta wê demê bi armanca yeksankirina çandî, karzarek tund û bêrehm li dijî nasnameya îslamî destpêkir. Dr. Elî bin El-Munter El-Ketanî di pirtûka xwe de vê serdemê wek tundûtirîn beşa dîroka Ewropaya komunîst vedibêje; serdemeke ku tê de mizgeft hatin rûxandin, dibistanên Qur'anê hatin girtin, û merasîmên bingehîn wek nimêj, rojî û sinetkirina zarokan qedexe hatin îlankirin û tewra bi zimanê tirkî axaftin jî ceza li pey xwe dihat.
Bingehê van zextan di dema «pêvajoya vejandinê» de di salên 1980'an de gihîşt lûtkeyê; qanûneke ku misilmanan mecbûr dikir navên xwe yên îslamî û tirkî biguherînin navên Bulgarî-Xiristiyanî. Bîranînên tal ên koçberan wek «Ismaîl Yaqûb» mamosteyê 82 salî ku navê wî bi darê zorê bû «Elîanov Yaqûbov», kûrahiya vê felaketa mirovî nîşan dide. Ev siyasetên êrîşkar bûn sedema koçberiya berfireh a sed hezaran misilmanan ber bi Tirkiyeyê; birînek dîrokî ku hê jî bi lêdana zengilan û stranên neteweperestî yên dij-Osmanî li bajarên wek Kercaliyê, li ser giyan û derûniya nifşên pîrtir giraniyê dike.
Laîkbûna bi darê zorê ferzkirî û ol li qeraxa jiyana rojane
Zextên giran ên serdema komunîzmê bandoreke kûr û domdar li ser asta dîndariya misilmanên Bulgaristanê hişt. Tirsa ji eşkerekirina nasnameya olî ku di wê serdemê de bi bihayê can dihat, hêdî hêdî bû şêwazek jiyanê ya muhafezekar. Li gorî lêkolînên akademîk, îro beşeke mezin ji misilmanên Bulgaristanê tercîh dikin ku xwe wek «ne-olî» an «laîk» bidin nasandin; bi awayekî ku nêzîkî %41'ê wan naçin mizgeftan û rêjeyeke bilind ji xwendina domdar a Qur'anê an jî îqamekirina nimêjên pênc rojane dûr dikevin.
Tevî vê pêvajoya laîkbûnê, beşeke mezin a civaka misilman hê jî bi kevneşopiyên bingehîn ên nasnameya xwe ya olî re dilsoz mane. Hijmarên Pew destnîşan dikin ku zêdetirî %90'ê wan zarokên xwe sinet dikin û miriyên xwe li gorî merasîmên îslamî vedişêrin. Ev yek destnîşan dike ku Îslam li Bulgaristanê, ji wê zêdetir ku çarçoveyek perestîşeke birêkûpêk a rojane be, wek lengergehek nasnameyî û çandî tevdigere ku navika malbat û nijadê diparêze.
Ji neyîna welatiyê heta bilindbûna ber bi Bahara Sofyayê
Bi ketina dîwarê Berlînê û hilweşîna pergala komunîst di sala 1989'an de, misilmanên Bulgaristanê careke din jiyan bi dest xistin û zû ketin nav cîhana sivîl. Di sala 1990'an de, «Tevgera Maf û Azadiyan» (MRF) bi nêzîkatiyeke lîberal hate damezrandin ku berjewendiyên kêmîniya tirk û kêmîniyên din ên olî temsîl bike. Ev tevger bi xwe dispêra yekitiya dengan misilmanan, hêdî hêdî bû partiya sêyem a mezin a parlemana Bulgaristanê û karî rola hevsengkerî di siyasetên neteweyî de bilîze û pêşî li serweriya herikînên tund bigire.
Li kêleka vê amadebûna siyasî ya çalak, gelek saziyên olî û civakî jî ji bo rêkxistina karûbarên misilmanan hatin vejandin. Saziya «Darul Îftayê», «Meclisa Bilind a Îslamî» û navendên perwerdehiya îmaman, avahiyên olî yên civakê ji nû ve organîze kirin. Vê pêgerguhêziya sazî destûr da misilmanan ku ji qalikê tenêbûnê derkevin û wek welatiyên çalak û bibandor di çarenûsa welêt de tevbigerin.
Tirsa neteweperestî û qelşên nasnameyî û aborî
Tevî van bidestxistinan, axaftina nijadperestî û biyanîstîzî hê jî di nav cîhana siyasî ya Bulgaristanê de zindî ye. Herikînên rastgir ên tund û neteweperest bi pêşkêşkirina mijarên wek «tehdîta kesk» an jî tawanbarkirina misilmanan bi bûyîna kirêdarên Enqereyê, tansiyonên nasnameyî agir pê dixin; mînaka berbiçav gotinên serokên neteweperest e ku kêmîniyên xwecî, di nav de tirk û qereçî, wek «mêvanên» li axa Bulgaristanê vedibêjin. Ev nêzîkatiya dûrxistinê, dijwariyeke mezin li rêya tevahiya yekbûna civaka misilman tîne.
Di dawiyê de, îro civaka misilmanên Bulgar li piraniya Sûnî-mezheb û kêmîniya Şiî Elewî tê dabeşkirin. Lê beşek ji wan li deştên berdar ên genim jiyaneke dewlemend dikin û beşeke din li bilindahiyên Rodopê bi feqîriya ku ji çandiniya titûnê pêk tê re têkoşînê dikin. Derbasbûna ji van qelşên aborî û nasnameyî re, pêdivî bi danîna stratejiyeke neteweyî ya hevrêz heye ku ev kêmîniya kûr-kokdar karibe nasnameya xwe ya îslamî bi welatiya Ewropayê re li hev bike.
.................
Dawiya peyamê
Etîket
- Misilmanên Bulgaristanê
- Bulgaristan
- Îslam li Bulgaristanê
- Osmanî
- Misilmanên Ewropayê
Your Comment