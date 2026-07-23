Sîstema THAAD, Patriot û rada C-RAM a Amerîkayê hatin têkbirin / Peyama Sipahê ji gelê Urdunê re

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA –Têkiliyên Giştî yên Sepahê Pasdarên Şoreşa Îslamî di daxuyaniya jimare 45 de ragihand ku di bingeha Amerîkayê ya li Urdunê de sîstema THAAD, sîstema Patriot û rada C-RAM hatine têkbirin; her weha depoyên sotemeniyê hatine şewitandin û depoyeke mezin a amûrên helîkopteran û salonek ji bo tamîr û parastina helîkopteran hatine wêrankirin. Di daxuyaniyê de, bi rêz û hurmet ji gelê Urdunê re hate gotin:
Gelê hêja û birûmet ê Urdunê,
Birayên we yên têkoşer di Sepahê Pasdarên Şoreşa Îslamî de, ji bo cezakirina artêşa Amerîkayê ya ku zarokan dikuje û bersivdana êrîşên wê yên dubare li ser axa Komara Îslamî ya Îranê, bi êrîşên bilez li ser bingehên Amerîkayê, radareke pergala berevaniya mûşekan a THAAD ya Amerîkayê têk birin.
Her wiha, sîstemeke Patriot û radareke C-RAM jî hatin armanckirin û têkbirin, û depoyên sotemeniyê yên vê bingehê ya Amerîkayê hatin şewitandin.
Di heman demê de, depoyeke mezin a amûrên helîkopteran û salonek ji bo tamîr û parastina helîkopteran jî hatin şewitandin û wêrankirin.
Carinan tê gotin ku Îran bi van êrîşan serxwebûn, yekîtiya axê û serweriya welatan binpê dike. Lê em vê dîtinê bi tevahî şaş dibînin. Li gorî me, serxwebûn, yekîtiya axê û serweriya dewleta we bi tevahî tê rêzgirtin.
Bingeha Amerîkayê di welatên din de çi cih e? Cihek e ku bê kontrola sînorparêzên we, Amerîkayî û kesên ku ew dixwazin tê de tên û derdikevin; carinan girtî ji welatên din jî têne anîn û derxistin. Ew der ji aliyê polîsê leşkerî yê Amerîkayê ve tê birêvebirin, ne ji aliyê polîsê leşkerî yê we. Dadwerê Amerîkayê li ser sûcên ku li wir çêdibin biryar dide, ne dadwerê we. Li wir qanûna Amerîkayê derbasdar e, ne qanûna we. Heta ne tenê leşkerên we, belkî wezîrê berevaniyê yê we jî bê destûra polîsê leşkerî yê Amerîkayê nikare bikeve hundir.
Ji ber vê yekê, ev Amerîka ye ku serwerî û yekîtiya axa we binpê dike, ne em. Em li ser wan axan êrîş dikin ku ji aliyê artêşa Amerîkayê ve hatine dagirkirin; artêşek ku ji sûc û tawanê pê ve tiştek din nizane.
Di roja borî de, gelê şînbar ê Mînab parçeyên mayî yên laşên zarokên xwe yên xwendekar, ku di bin xaraban de hatibûn dîtin, bi merasîma cenazeyê li goristanê spartin. Ew 168 xwendekar bûn ku di roja yekem a vê şerê de di êrîşa artêşa Amerîkayê de hatibûn kuştin. Ev sûc hîn jî berdewam in, û beşek ji wan bi bikaranîna bingehên Amerîkayê li ser axa Urdunê tê kirin. Ji ber vê yekê, mafê me yê qanûnî, şer'î û mentiqî ye ku êrîşkarê welatê me û kujerê zarokên me li her cihê ku ji wir êrîş dike, armanc bikin.
Ji bo hevkariya we spas dikin.
Dawiya peyamê.
Your Comment