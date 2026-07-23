Girêka kor a pêvajoya aştiyê di navbera Kurdan û Tirkiyeyê de

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Li gorî rapora KurdPressê, zêdetir ji salekê piştî ku Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) dawîbûna têkoşîna çekdarî û belavkirina avahiya rêxistinî ya xwe ragihand, pêvajoya aştiyê li Tirkiyeyê ketiye qonaxeke nû. Her çend pevçûnên leşkerî bi piranî kêm bûne, niha pirsgirêka sereke veguheztiye qada siyaset û qanûndariyê; li wir pejirandina «Qanûna Çarçoveya Aştiyê» bûye mijara herî mezin a nakokiyê di navbera dewleta Tirkiyeyê û tevgera kurdî de.
Ev qanûn dê rêbaza bêçekkirinê, piştrastkirina wê (raştiya wê), vegera hêzên PKK'yê bo jiyana asayî û çarçoveya mafî ya qonaxa derbasbûnê bo aştiyê diyarke. Tevî ku hema hemû aliyên sereke li ser pêdiviya pejirandina vî qanûnî li hev in, heta niha tu pêşnûmeya qanûnê nehatiye şandin Meclîsa Tirkiyeyê.
Çima qanûnek nû pêwîst e?
Piştgirên vê planê dibêjin ku domandina bikaranîna qanûnên dijî terorê û rêziknameyên heyî, bi taybetî qanûna ku bi navê «Îfadeya Poşmaniya Bi Bandor» tê zanîn, bi pêvajoya lihevkirineke siyasî re lihev nayê. Li gorî wan, pêvajoya aştiyê hewceyê çarçoveyeke mafî ya serbixwe ye ku li şûna nêrîna ewlehî û çareserkirina demdemî ya berê were.
Berevajî danûstandinên aştiyê yên salên berê, vê carê dewleta Tirkiyeyê, Partiya Wekhevî û Demokrasiya Gelan (DEM Parti), Abdullah Ocalan û heta rêberên berê yên PKK'yê hemû li ser pêdiviya qanûndariyê ji aliyê parlementoyê ve bal kişandine. Nakokiya sereke êdî ne li ser bingehê qanûnê ye, belkî li ser naveroka wê ye.
Sedema derengketinê çi ye?
Piştî ragihandina belavbûna PKK'yê, Meclîsa Tirkiyeyê komîsyoneke taybet ji bo amadekirina bingehên qanûnê ava kir. Hemû partiyên parlementoyê, ji bilî Partiya Baş (İYİ Parti), di vê komîsyonê de cih girtin. Ev yek yek ji firehtirîn lihevhatinên siyasî yên salên dawî li ser pirsgirêka kurdan tê hesibandin.
Lêbelê, amadekirina qanûnê gelek caran hate derengxistin. Dewleta Tirkiyeyê bawer e ku pêşî divê bêçekkirina tevahî ya PKK'yê ji aliyê dezgehên ewlehiyê ve were piştrastkirin û paşê bendên qanûnê bên bicîhkirin. Li hember vê yekê, DEM Parti hişyarî daye ku domandina derengketinê dê baweriya ku piştî belavbûna PKK'yê çêbûye têk bibe û derfeta heyî ji dest here.
Nakokiyên sereke
Nakokiya yekem li ser qada kesên ku qanûn dê wan bigire ye. Hikûmet dixwaze qanûn bi giranî endamên asayî yên PKK'yê bigire û rêberên payebilind ji avantajên wê bêpar bimînin. Herwiha hikûmet her cure efûya giştî red dike û bicîhkirina qanûnê bi piştrastkirina tevahî ya bêçekkirinê ve girêdide.
Li hember vê yekê, PKK li dijî her cure cudakirinê di navbera rêberan û endamên asayî de ye û daxwaz dike ku qanûn ji bo hemû endamên rêxistinê were sepandin.
Mijara duyem bi qanûna «Îfadeya Poşmaniya Bi Bandor» ve girêdayî ye; qanûnek ku cezayên endamên komên çekdar di rewşa hevkariyê bi dewletê û dayîna agahiyan de kêm dike. Hikûmet dibe ku guhertoyeke nû ya vê qanûnê biparêze, lê PKK bawer e ku ev mekanîzma ji bo veqetandina kesekê ji komekê hatiye çêkirin û divê nebibe bingehê çareserkirina nakokiyeke siyasî. Li gorî vê rêxistinê, mecbûrkirina îfadeya poşmaniyê pêvajoya aştiyê vediguherîne «teslîmbûn».
Nakokiya sêyem bi rewşa Abdullah Ocalan ve girêdayî ye. Hikûmet heta niha tu plana guhertina rewşa mafî ya wî ragihandiye, lê PKK gelek caran gotiye ku aştiya domdar di dawiyê de divê bibe sedema azadbûna Ocalan.
Nakokiyeke din jî li ser armanca dawîn a pêvajoya aştiyê ye. Hikûmet vê pêvajoyê tenê bi bêçekkirin, piştrastkirin û vegera hêzan ve sînordar dibîne, lê tevgera kurdî daxwaza reformên firehtir dike; wekî garantiyên mafî, firehkirina demokrasiya herêmî, wekhevîya hemwelatiyan û mafên siyasî.
Guhertina rola Abdullah Ocalan
Yek ji guhertinên herî girîng di vê pêvajoyê de guhertina cihê Abdullah Ocalan e. Ew ku bi salan wekî rêberê tevgereke çekdar tê naskirin, niha ji berê zêdetir xwe wekî parêzvanê çareseriyeke siyasî pêşkêş dike.
Di daxuyanîyên xwe yên dawî de, Ocalan li şûna daxwazên rêxistinî, bal kişandiye ser têgehên wekî garantiyên qanûnî, hevjiyana demokratîk, wekhevî li ber qanûnê û rola parlementoyê di avakirina aştiya domdar de. Daxwazên xwe yên kesane jî bi baştirkirina şert û mercên zindanê, îmkana têkiliya mafî û domandina beşdarbûna danûstandinan ve sînordar kiriye.
Di heman demê de, DEM Parti van prensîban veguherandiye pêşniyarên eşkere yên parlementoyê, û rêberên berê yên PKK'yê jî hîn jî ji daxwazên pratîk ên rêxistinê, wekî nerazîbûna li hember derxistina rêberan ji qada qanûnê û nerazîbûna li dijî qanûna «Îfadeya Poşmaniya Bi Bandor», diparêzin.
Li gorî şirovekaran, ev cihêcuda bêtir dabeşkirina rolên siyasî ye ji nakokiyeke stratejîk. Wisa xuya dike ku Ocalan ji ku xwe wekî aliyê têkildarê danûstandinan pêşkêş bike, bêtir di rola garantorê domandina pêvajoya aştiyê de derdikeve.
Kûraniya nakokiyê li ku derê ye?
Berevajî wêneyê ku gelek medyayên navneteweyî pêşkêş dikin, nakokiya sereke tenê di navbera dewleta Tirkiyeyê û PKK'yê de nîne. Beşên cûda yên tevgera kurdî ji dema bangewaziya Ocalan di Sibata 2025'an de li ser dawîkirina têkoşîna çekdarî û veguhastina pirsgirêka kurdan bo qada siyaset û parlementoyê li hev hatine, lê li aliyê dewleta Tirkiyeyê ew yekîtî nayê dîtin.
Recep Tayyip Erdoğan pêvajoya heyî bi piranî di çarçoveya şîara «Tirkiyeyeke bê teror» de pêşkêş dike û belavbûna PKK'yê encama serkeftina siyasetên ewlehiyê yên hikûmetê dibîne. Ev nêzîkbûn mesrefa siyasî ya têkçûna muhtemel a danûstandinan ji bo hikûmetê kêm dike û heke pêvajo serkeftî bibe jî derfetê dide ku ji wê sûdê siyasî werbigire.
Li hember vê yekê, Devlet Bahçeli serokê Partiya Tevgera Neteweyî (MHP), yek ji piştgirên herî xurt ên pêşxistina pêvajoya aştiyê û pejirandina zû ya qanûnê ye û gelek caran li ser pêdiviya gavên lezgîn ên parlementoyê bal kişandiye. Wekî din, dezgehên ewlehiyê û aliyên siyasî yên din jî her yek pêşînî û hesasiyetên xwe hene.
Pêşeroja pêvajoya aştiyê
Xuya dike ku çarenûsa pêvajoya aştiyê ji her demê zêdetir bi biryara Meclîsa Tirkiyeyê ve girêdayî ye. Tevgera kurdî dawîkirina têkoşîna çekdarî wekî biryareke bêveger dibîne, lê pirsa sereke ev e: gelo dewleta Tirkiyeyê jî dê amade be ku bi pejirandina çarçoveyeke mafî ya domdar pergala ewlehiyê ya awarte ya çend dehsalan ji holê rake û qonaxeke nû ya çareseriya siyasî ya pirsgirêka kurdan dest pê bike an na?
Your Comment