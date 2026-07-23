Vegerandina 9 keştiyan ji têketina tengava Bab-ul-Mendebê piştî ablokeya benderên Erebistana Siûdî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Ajansa France-Presse ragihand ku piştî ragihandina ablokeya Siûdî ji aliyê Yemenê ve, bi kêmî 9 keştiyan dev ji derbasbûna tengava Bab-ul-Mendebê berdan, ku di nav wan de keştiyên neftê yên ji benderê Yenbû jî têne dîtin.
Li gorî rapora torra nûçeyan a Mesîre, Odeya Navneteweyî ya Keştiyaniyê ragihand ku keştiyên li Deryaya Sor hişyariyên digirin ku di beramberî sarbazîkirina ji fermana û biryara hêzên çekdar ên Yemenê de, dê bên hedefgirtin.
Hêza Deryayî ya Yemenê roja Sêşemê, hevdem bi destpêkirina ablokeya deryayî li dijî Erebistana Siûdî, venêrîna keştiyên ku ji tengava Bab-ul-Mendebê derbas dibin, destpêkir.
Balkêş e ku roja Çarşemê êvarê berdevkê hêzên çekdar ên Yemenê got ku bi icrakirina operasyoneke leşkerî ya taybet, me 2 keştiyên neftê yên Siûdî bi navên «ENCELA» û «LAYLIA» hedef girtin, ji ber ku wan fermana qedexekirina têketina keştiyên Siûdî binpê kir.
Di berdewamiya daxuyaniya hêzên çekdar ên Yemenê de hate destnîşankirin: Em ê operasyonên xwe yên deryayî li dijî dijminê Siûdî bidomînin, bi armanca ferzkirin û cihkirina operasyonî ya hevkêşeya «abloke li hemberî ablokeyê».
...............
Dawiya peyamê
Etîket
- Bab-ul-Mendeb
- Ablokeya Yemenê
- Ablokeya Erebistana Siûdî
- Yehya Serî
- Deryaya Sor
Your Comment