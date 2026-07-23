  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Vegerandina 9 keştiyan ji têketina tengava Bab-ul-Mendebê piştî ablokeya benderên Erebistana Siûdî

23 July 2026 - 11:04
News ID: 1844005
Source: kmr.abna24.com
Vegerandina 9 keştiyan ji têketina tengava Bab-ul-Mendebê piştî ablokeya benderên Erebistana Siûdî

Li gorî rapora Ajansa France-Presse, piştî ragihandina ablokeya Erebistana Siûdî li ser prensîba "abloke li hemberî ablokeyê", bi kêmî 9 keştiyan dev ji derbasbûna tengava Bab-ul-Mendebê berdan û rêya xwe guhertin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Ajansa France-Presse ragihand ku piştî ragihandina ablokeya Siûdî ji aliyê Yemenê ve, bi kêmî 9 keştiyan dev ji derbasbûna tengava Bab-ul-Mendebê berdan, ku di nav wan de keştiyên neftê yên ji benderê Yenbû jî têne dîtin.

Li gorî rapora torra nûçeyan a Mesîre, Odeya Navneteweyî ya Keştiyaniyê ragihand ku keştiyên li Deryaya Sor hişyariyên digirin ku di beramberî sarbazîkirina ji fermana û biryara hêzên çekdar ên Yemenê de, dê bên hedefgirtin.

Hêza Deryayî ya Yemenê roja Sêşemê, hevdem bi destpêkirina ablokeya deryayî li dijî Erebistana Siûdî, venêrîna keştiyên ku ji tengava Bab-ul-Mendebê derbas dibin, destpêkir.

Balkêş e ku roja Çarşemê êvarê berdevkê hêzên çekdar ên Yemenê got ku bi icrakirina operasyoneke leşkerî ya taybet, me 2 keştiyên neftê yên Siûdî bi navên «ENCELA» û «LAYLIA» hedef girtin, ji ber ku wan fermana qedexekirina têketina keştiyên Siûdî binpê kir.

Di berdewamiya daxuyaniya hêzên çekdar ên Yemenê de hate destnîşankirin: Em ê operasyonên xwe yên deryayî li dijî dijminê Siûdî bidomînin, bi armanca ferzkirin û cihkirina operasyonî ya hevkêşeya «abloke li hemberî ablokeyê».

...............

Dawiya peyamê
Etîket

  • Bab-ul-Mendeb
  • Ablokeya Yemenê
  • Ablokeya Erebistana Siûdî
  • Yehya Serî
  • Deryaya Sor

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha