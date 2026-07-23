“Zewac di navbera şer û dorpêçan de; ji kevneşopiyê heta sadebûnê ve”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA - Dema şer dest pê kir, min kurên xwe şandin eniya şer; lê dema vegeriyan, xaniyek ji wan re nemabû.” Ev hevoka ku van rojan di kolanên piraniya bajaran de tê gotin. Îrana îro, bi şerekî aborî û leşkerî yê tam ve mijûl e; şerekî ku ne tenê bi guleyan, lê bi dorpêç, enflasyon û giranbûnê hedefa xwe xaniyan kiriye. Di rewşeke wiha de, yek ji qurbaniyên ewil ên vî şerî saziya malbatê ye û ya girîngtir, derfeta destpêkirina wê ye. Amar nîşan didin ku zêdebûna 36% ya rêjeya enflasyonê di salên dawî de, bandoreke rasterast li ser kêmkirin an taloqkirina zewacê kiriye. Lêbelê, ciwanên vê axê di rojên dijwar ên şerê îro de, zêdetirî 29 hezar zewac tomar kirine. Ev amar peyameke zelal dide: Jiyan, di dijwartirîn şertan de jî li ser mirinê serdikeve; lê ev serkeftin pêwîstiya wê bi nûvepênasekirina bingehîn a têgîna zewacê û devjêberdana gelek kevneşopiyên biha heye. Di vê gotarê de, bi pişta xwe bi ayetên Quranê, suneta pêxemberî û rêbazên pratîkî ve girêdidin, em bersiva vê pirsê didin ku çawa mirov dikare di nav şer û giranbûnê de, pirekê ji kevneşopiyê ber bi sadebûnê ve biavêje û jiyanê bide destpêkirin.
Krîz; Dorpêç, Enflasyon û Pirsgrêka Zewacê
Dorpêçên aborî, her çend di xuyayê de amûrên zexta siyasî bin jî, di rastiyê de jiyana rojane ya gel dikin hedef. Bandora dorpêçan li ser refaha malbatên Îranî bi zelalî di enflasyona bêserûber de tê dîtin. Zêdebûna buhayê xaniyan, lêçûnên giran ên dawetan û kêmkirina hêza kirînê, piraniya ciwanan derbarê paşerojê de xemgîn kiriye. Ji aliyê din ve, dorpêçan bûne sedema girtina yekîneyên hilberînê û rêjeya bêkariyê bi taybetî di nav ciwanan de zêde kirine. Ciwanekî îroyîn, bi rîska bêkariyê, nebûna xaniyan û hêza aborî ya kêm, zewacê wekî biryareke pir rîskdar dibîne. Herwiha deynên zewacê jî ji ber enflasyonê û dorên dirêj, bi pratîkî karîgeriya xwe ji dest dane.
Tevî vê yekê, ezmûna dema Koronayê nîşan da ku tenê sedema sereke ya kêmkirina zewacê ne pirsgirêkên aborî ne; belkî xeml û kevneşopiyên zehmet, para wan di vê krîzê de gelek e. Belavbûna Koronayê bi rakirina neçarî ya gelek şahiyan, bû sedem ku ji bo cara yekem piştî gelek salan, amara zewacê bilind bibe. Ev ezmûn, şahideke zelal e ku eger em kevneşopiyên biha yên zêde deynin aliyekî, rêya zewacê wê hêsantir bibe.
Soza Xwedê; Ji feqîriyê netirsin, zewicîn
Quran a pîroz, ev pirtûka asmanî ya rêber, di dijwartirîn şertan de, peyama herî hêvîbexş heye. Di ayeta 32’yê ya sûreya Nûrê de dibêje:
«وَأَنکِحُوا الْأَیَامَیٰ مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ ۚ إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»
“Mêr û jinên bêhevser ên xwe, û herwiha koleyên xwe yên jêhatî û durust bi zewicînin. Eger feqîr û hejar bin, Xwedê ji kerema xwe wan bêdewlet dike; Xwedê geşkar û zanaye.” (Sûreya Nûr, ayeta 32)
Ev ayet, fermana zelal û eşkere ye: Feqîriyê nekin astengiya zewacê. Şirovekar bawer dikin ku ev ayet hînî mirovan dike ku di ramana zewaca kesên din de bin û bi qasî hêza xwe hewl bidin ku kesên bêhevser bizewicînin. Ji aliyê din ve, Xwedê soz daye ku ew bixwe, hejaran ji kerema xwe bêdewlet dike. Hin şirovekar bawer dikin ku zewac bi xwe faktorek e ji bo stendina mirov û çareserkirina hewcedariyên madî.
Di riwayetan de jî li ser vê wateyê hatiye tekez kirin. Pêxemberê Pîroz (s) dibêje: “Her kesê ji tirsê feqîriyê nezewice, bi Xwedê gumaneke xirab kiriye.” Îmam Riza (s) jî dibêje: “Zewacê hêsan bikin da ku mirov ji gunehan birevin.” Pêxember (s) li cihê din, zewacên herî baş wekî yên herî hêsan dane nasîn. Van hînkirinan, stûnên rewşenbîrî yên “zewaca hêsan” pêk tînin; nêzîkatiyek ku li ser kêmkirina şahiyên zêde, balkişandina li ser têgihiştina exlaqî li şûna hebûna madî, û hêsankirina pêvajoya destpêkirina jiyana hevbeş tekez dike.
Kevneşopiyan binasin; kîjanan bihêlin û kîjanan deynin aliyekî?
Kevneşopiyên Îranî, mîrateyeke giranbuha ya çand û edeba vê axê ne. Rêbaza xwestinê (daxwazkirin), hurmetgirtina mezinan, şahî û kêfxweşiya komî û xwestina bereketê ji pîran, hemû bingeh di nasnameya me de hene. Lê di dema derbasbûnê de, gelek ji van kevneşopiyan, ji naverokê dûr ketine û li şûna nîşaneya hezkirin û girêdanê, bûne amûrek ji bo çav-li-hev-kirinê û nîşandana hêza madî.
Kevneşopiyên ku mirov dikare û divê biparêze:
- Merasîma xwestinê ya sade: Li şûna salonên luks û selikên kulîlkan ên biha, mirov dikare di mala mezinan de, bi çay û şîrîniyeke sade, vê kevneşopiya rêzdar biparêze.
- Şahî û daweta malbatî: Li şûna salonên biha û merasîmên çend rojî, mirov dikare şahiyeke sade di malê de an di mizgeftê de li dar bixe û kêfxweşiyê bi kesên herî nêzîk re parve bike.
- Diyarî û cehêza sembolîk: Li şûna israra li ser cehêzên giran û kelûpelên luks, mirov dikare li ser diyariyên sade û karîger tekez bike û giyanê qenaetê (têrbûnê) li şûna luksperestiyê deyne.
Kevneşopiyên ku divê bên rakirin an bên sivikkirin:
- Salonên dawetê yên biha: Lêçûna salonan û pêşwaziyên luks, yek ji mezintirîn astengên zewacê ye. Rakirin an cîgirkirina wan bi şahiyên malê, lêçûnan bi awayekî berbiçav kêm dike.
- Cehêzên giran û mehirên neasayî: Van adet, barên giran dixin ser milê zava û malbata wî û gelek zewacan taloq dikin.
- Merasîmên dubare û bi mesref: Merasîmên wekî “patextî”, “hennabendan” û hwd., eger bi awayekî sade neyên kirin, dibin sedema xercên zêde.
- Xemlên nehewce û kulîlkên arîstokratî: Bi hilbijartina kulîlkên demsalî û rakirina xemlên zêde, mirov dikare lêçûnan kêm bike.
Ezmûna Koronayê nîşan da ku rakirina karên zêde, ne tenê kêmkirina nirxê zewacê nîne, belkî wê hêsan dike û zêde jî dike.
Rêbazên pratîkî ji bo zewaca di şertên dijwar de
- Guhertina nêrînê; ji kamilbûna aborî ber bi qenaetê ve: Gelek ciwan di bin bandora medya û berhevdanên civakî de, standardên ku bidestxistina wan bi salan dem digire, ji bo jiyanê dadinên. Kamilbûna aborî, yek ji astengên serekî yên zewacê ye. Divê mirov qebûl bike ku jiyana hevbeş, bi kêmînan jî dest pê dike û bextewarî di hebûnên madî de nayê kurtkirin.
- Rêzkirina lêçûnan: Li şûna xercê ji bo merasîmeke yekşevî, çêtir e budçeya sînorkirî ber bi dabînkirina xaniyan an kelûpelên pêwîst ên jiyanê ve were arastekirin.
- Bikaranîna hêsankariyên heyî bi rêveberiyeke rast: Her çend deynên zewacê ji ber enflasyonê hinek karîgeriya xwe ji dest dabe jî, hîn dikare beşek ji lêçûnên destpêkê bigire. Rêveberiya rast a van hêsankariyan û dûrketina ji deynên giran, pêwîst e.
- Alîkariya malbatan: Malbat xwedî roleke kilîdî ne di hêsankirina zewacê de. Alîkariya dabînkirina xaniyan, dayîna cehêzeke sade û piştgiriya giyanî ya ji bo zewacên ciwan, dikare barê giran ê aborî sivik bike.
- Zewaca bê şahiyên zêde; modelek serketî: Gelek zewacên ciwan di salên dawî de, merasîmên sade ceribandine ku ne tenê kêmkirina nirxê jiyana wan nebûye, belkî aştiyeke bêtir daye wan ji bo avakirina paşerojê. “Zewaca hêsan” nayê wateya bêqîmetkirina zewacê, belkî tê wateya hêsankirina karên zêde û ciddîgirtina bingeha girêdanê.
Nêrînek li ser amaran; zewac di rojên şer de
Di rojên dijwar ên şerê îro de, tevî hemû zext û neewlehiyê, zêdetirî 29 hezar û 711 zewac li welat hatine tomar kirin. Cîgira serokkomar a karûbarên jin û malbatê, ev gav wekî “şikilê herî bedew ê berxwedana gel” pênase kir. Ev amar, şahîd e ku îradeya jiyanê, ji gule û dorpêçê jî bihêztir e. Ciwanên vê axê îspat kirine ku di dilê krîzê de jî, mirov dikare hêviya paşerojê bike û gava ewil a avakirina malbatê bavêje.
Encam
Zewac, kevirê herî giran ê avahiya jiyana civakî ye. Quran, vê avahiya pîroz bi soza bêdewletbûna îlahî girê daye û Pêxember (Silav li wî û Ehlê beyta wî be) û Ehlibeyt (s), li ser hêsankirina wê tekez kirine. Di şertên şer û dorpêçan de ku dijmin, xaniyan û sifrên me hedef girtine, sadejiyan û devjêberdana şahiyên zêde, ne hilbijartinek e belkî pêwîstiyek e. Kevneşopiyên baş ên Îranî mirov dikare bi sadebûnê biparêze; rêbaza rêzgirtina mezinan, şahiya komî û duaya xêrê ya pîran, ti yek ji wan ne hewceyî salonên arîstokratî û cehêzên sed-salî ne.
Ciwanên îroyîn, bi îlhama ayetên Quranê û suneta me`sûmîn (s), dikarin pirekê biavêjin ji kevneşopiyên biha ber bi sadebûna watedar; pirek ku ji aliyekî ve nasname û esaleta Îranî-Îslamî biparêze û ji aliyê din ve, di dijwartirîn şertên aborî de, rêya destpêkirina jiyanê veke. Wekî ku Xwedê soz daye: “إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ”; eger hejar bin, Xwedê ji kerema xwe wan bêdewlet dike.
Ev soza îlahî, di dilê dorpêç û giranbûnê de, hîn jî mayînde ye; bi şertê ku em jî dest ji luksperestiyê berdin û bi bingeha girêdanê bawer bikin.
Nivîskar: Fatimê Porabas
Etîket: Zewaca kevneşopî, Zewaca di şer de, Dorpêça aborî û şer
Your Comment