“Al-Xelîfe û şerê li dijî şîarên olî; şîe teslîm nabin”

Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) –ABNA– Bi nêzikbûna bûyerên olî yên wekî Erbaîynê Hiseynî, daxuyaniyên nû yên hikûmeta Behreynê derbarê awayê lidarxistina merasîmên şînê de, dîsa nîqaşa li ser sînorê di navbera "rêkûpêkkirin" û "tengavkirina" azadiyên olî li vî welatî vejand.
Sînordarkirina merasîman bi Hiseynîyan, qedexekirina bikaranîna dengbilindên derveyî û diyarkirina dema qedandina bernameyan, ji wan tedbîran in ku bertekên berfireh di nav çalakvan û çavdêran de derxistine holê.
Her çend hikûmet mafê wan hebe ku ji bo parastina nîzama giştî, qanûn û rêzikên ji bo lidarxistina kombûnan danîn, lê rexnegir dibêjin ku dema ev rêzik bi awayekî werin bicîhanîn ku xweza û erkê şe'îrên olî bandor bike, êdî nayê gotin ku ev tenê kiryareke îdarî yan ewlekariyê ye.
Ji nêrîna wan, biryar divê li ser bingeha nasîna cihê dîrokî û civakî yê van rîtuelan werin girtin, ne ku şe'îrên olî neçar bibin ku xwe li gorî biryarên demkî biguncînin.
Rîtuelên şînê û kombûnên Hiseynî li Behreynê, dîrokek ji sedsalekê zêdetir heye û beşek ji nasnameya çandî û olî ya vî welatî tê hesibandin.
Ev merasîm di nav dehsalan de, guherînên cihêreng ên siyasî û civakî derbas kirine û her tim cihê xwe di jiyana giştî ya gel de parastiye. Ji ber vê yekê, gelek kes bawer dikin ku ew mîrateya kûrkokî nayê bi tenê bi daxuyaniyên demsalî pênase kirin yan sînordar kirin.
Tecrubeya dîrokî ya Behreynê jî nîşan dide ku her carê ku zext li ser şe'îrên olî zêde bûye, girêdana civaka Şîî bi van rîtuelan re kûrtir bûye.
Li gorî raxeran, nasnameya olî bi sînordariyên îdarî qels nabe, berevajî vê, di gelek rewşan de, ev zextan bi hêzkirina yekîtiya civakî û zêdebûna girêdana gel bi şe'îrên olî re encam daye.
Ji ber vê yekê, pispor tekez dikin ku pirsgirêka niha tenê bi dema lidarxistina merasîman yan bikaranîna dengbilindan ve sînordar nabe, lê vedigere awayê nêrîna desthilatdariyê li têkiliya hikûmet û civakê; ev e ku gelo şe'îrên olî wekî beşek ji nasnameya giştî ya civakê têne piştguhî kirin, yan jî wekî mijareke tenê îdarî têne muamele kirin.
Ev di rewşekê de ye ku destûra bingehîn a Behreynê, azadiya lidarxistina merasîm û kombûnên olî di çarçoveya edet û kevneşopiyên welêt de nas kiriye û belgeyên navneteweyî jî li ser pêwîstiya hêsankirinê, ne dijwartirkirinê, ji bo bicîhanîna maf û azadiyên olî tekez dikin.
Ji vê alî ve, pîvana sereke di nirxandina rêzikan de, asta alîkariya wan ji bo bicîhanîna van mafan e, ne tenê bicîhanîna sînordariyê.
Di wê rewşê de, çavdêr bawer dikin ku dubarekirina sînordariyan di her demsala olî de, bêyî ji nû ve nirxandina rêbaza îdarekirina vê dosyeyê, herî zêde zirarê dide baweriya giştî.
Lê belê, tecrubeya salên borî nîşan daye ku civaka Şîî ya Behreynê, tevî zext û sînordariyan, dîsa jî li ser parastina şe'îr û nasnameya xwe ya olî îsrar dike û nehiştiye ku ev rîtuelên kûrkokî ji metna jiyana civakî ya vî welatî werin derxistin.
Di heman demê de bi van sînordariyan re, mijara astengkirina sefera welatiyên Behreynî bo Iraqê ji bo beşdarbûna merasîmên Erbaynê Hiseynî jî bûye yek ji girîngtirîn mijarên protestoyan. Tevî nêzikbûna demsala Erbaîynê, hê jî sînordariyên hişk ji bo sefera ziyaretvanên Behreynî bo Cenepta Bilind (etebat) berdewam in û hezaran ji dilşadên Ehlê Beyt (Silav liwanbin) ji beşdarbûna vê rîtuela mezin bêpar mane.
Gelek ji çalakvanên olî vê kiryarê ne tenê biryareke îdarî dibînin, belkî wekî beşek ji polîtîkaya sînordarkirina şe'îrên olî û kêmkirina beşdariya gel di bûyerên olî de dinirxînin.
Kesayetiyên berbiçav bawer dikin ku Erbayn ji bo Şîiyên Behreynê ne tenê sefera ziyaretê ye, belkî rûyekî nasnameya olî, girêdana baweriyê û beşdarbûna di yek ji mezinên civînên olî yên cîhanê de tê hesibandin.
Di heman demê de, ev sînordarî di rewşekê de têne bicîhanîn ku rayedarên Behreynê salên dirêj e bi destgirtina ruhanî, xutbevan, çalakvanên olî û girtiyên ramanî, cihê çalakiyên olî û civakî yên Şîiyan sînordar kirine.
Gelek ji kesayetiyên navdar ên olî û siyasî hê jî di zindanê de ne yan jî bi sînordariyên berfireh re rû bi rû ne; mijareke ku nîşana berdewamiya nêzîkatiya ewlekariyê ya Al Xelîfe li hember daxwazên olî û medenî yên Şîiyan û hewldana kontrolkirina saziyên olî û şe'îrên olî yên vî welatî dide.
Lê belê, bertekên gel, lidarxistina merasîmên şînê li hundurê Behreynê û diyarîkirina berfireh a dilgiriyê ji İmam Hiseyn (S) re li cîhê giştî û virtual nîşan dide ku ev polîtîka nekarî ji girêdana civaka Şîî ya Behreynê bi şe'îrên olî û çanda Eşûrayê re kêm bike.
........
Dawiya peyamê
Etîket:
Behreyn, şîna Hiseynî, Erbaîynê Hiseynî, rejîma Al Xelîfe, Şîiyên Behreynê
Your Comment