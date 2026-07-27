Serokê Meclîsa Bilind a Îslamî ya Iraqê: Aşûra û Erbeîn çanda rûmet û berxwedanê di ummeta Îslamî de kûr kirine

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Şêx Hemam Hemûdî, Serokê Meclîsa Bilind a Îslamî ya Iraqê, got ku meşa Erbeînê ne tenê ayînek olî ye, lê hereketeke mirovahî û exlaqî ye ku li ser evîn û dilsoziya ji bo Îmam Huseyn (s.x) ava bûye. Wî got ku milyonan ziyaretvanên ku ber bi Kerbelayê ve diçin, nîşana ruhê fedakarî, xizmet û yekîtiyê ne.
Hemûdî herwiha bal kişand ser wê ku Aşûra û Erbeîn çanda rûmet, berxwedan û nerazîbûna li hember teslîmbûnê di wijdana ummeta Îslamî de kûr kirine. Wî di heman demê de sînordarkirinên li dijî Şîeyên Behreynê şermezar kir û daxwaz kir ku pirsgirêk bi diyalog û rêzgirtina azadiyên olî werin çareserkirin. Di dawiyê de jî got gelan rêberên ku hêvî, rûmet û bawerî didin gelan, her dem zindî dihêlin
Dawiya peyamê
Etîket:
- Hemam Hemûdî
- Erbeîna Huseynî
Your Comment