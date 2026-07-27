  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Serokê Meclîsa Bilind a Îslamî ya Iraqê: Aşûra û Erbeîn çanda rûmet û berxwedanê di ummeta Îslamî de kûr kirine

27 July 2026 - 18:18
News ID: 1845829
Source: kmr.abna24.com
Serokê Meclîsa Bilind a Îslamî ya Iraqê: Aşûra û Erbeîn çanda rûmet û berxwedanê di ummeta Îslamî de kûr kirine

Serokê Meclîsa Bilind a Îslamî ya Iraqê got ku meşa Erbeînê ne tenê ayînek ziyaretê ye, lê di heman demê de nîşaneya mirovahî, exlaq û şaristaniyê ye ku nirxên maf, dad û kerametê nîşan dide.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Şêx Hemam Hemûdî, Serokê Meclîsa Bilind a Îslamî ya Iraqê, got ku meşa Erbeînê ne tenê ayînek olî ye, lê hereketeke mirovahî û exlaqî ye ku li ser evîn û dilsoziya ji bo Îmam Huseyn (s.x) ava bûye. Wî got ku milyonan ziyaretvanên ku ber bi Kerbelayê ve diçin, nîşana ruhê fedakarî, xizmet û yekîtiyê ne.

Hemûdî herwiha bal kişand ser wê ku Aşûra û Erbeîn çanda rûmet, berxwedan û nerazîbûna li hember teslîmbûnê di wijdana ummeta Îslamî de kûr kirine. Wî di heman demê de sînordarkirinên li dijî Şîeyên Behreynê şermezar kir û daxwaz kir ku pirsgirêk bi diyalog û rêzgirtina azadiyên olî werin çareserkirin. Di dawiyê de jî got gelan rêberên ku hêvî, rûmet û bawerî didin gelan, her dem zindî dihêlin

Dawiya peyamê

Etîket:

  • Hemam Hemûdî
  • Erbeîna Huseynî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha