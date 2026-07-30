Hişyariya Erexçî ji Bulgaristanê re; Beşdarbûna di êrîşa leşkerî ya li dijî Îranê de berpirsiyarî çêdike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —"Seyîd Ebas Ereqçî" Wezîrê Karên Derve yê Îranê, roja Pêncşemê 8'ê Mordadê (30'ê Tîrmehê), di bersiva peywendiyekî têlefonî yê ji "Vilislava Petrova" Wezîra Karên Derve ya Bulgaristanê re, dawîn guherînên herêmê, berdewamiya destdirêjiya Amerîkayê li dijî Komara Îslamî ya Îranê û kiryarên wê yên di warê afirandina aloziyê li herêma Rojavayê Asyayê de, ji bo hevta xwe yê Bulgarî rave kir.
Wezîrê Karên Derve yê welatê me (Îranê) zêde kir: "Pejirandina hikûmeta Bulgaristanê ji daxwaza Amerîkayê re ji bo bicihkirina balafirên leşkerî yên vî welatî li baregeha hewayî ya 'Bezmer' bi armanca piştgirîkirina operasyona leşkerî, ji aliyê me ve têkçûyî, nepejirandî û dijberî têkiliyên kevneşopî û dostane yên her du welatan e, û minasib e ku hikûmeta Bulgaristanê bi lez di biryara hatî dayîn de ji nû ve binêre."
Ereqçî bi îstinada madeya 3'em a biryarnameya 3314'em a Meclisa Giştî ya Neteweyên Yekbûyî ya li ser pênaseya destdirêjiyê, diyar kir: "Dane ber destê welatekî ji bo welatekî din ku bi armanca kiryara destdirêjiyê li dijî welatekî sêyem were bikaranîn, ji nimûneyên kiryara destdirêjiyê tê hesibandin."
Wezîrê Karên Derve di dawiyê de bîr xist ku Komara Îslamî ya Îranê di parastina berjewendî û ewlehiya neteweyî ya xwe de li hemberî her astengî û kiryara dijminane dudilî nabe û zêde kir: "Bêguman her aliyekî ku bi her awayî beşdarî kiryara êrîşa leşkerî ya li dijî Îranê bibe, divê berpirsiyariya encamên wê jî bikeber xwe."
Di vê axaftinê de Wezîra Karên Derve ya Bulgaristanê jî bi bîrxistina kevneşopiya têkiliyên baş ên her du welatan, ragihand ku Bulgaristanê niyeta beşdarbûna di şer de tune û bal kişand ser piştgirîkirina dîplomasî û kêmkirina aloziyê li herêmê.
Parlemana Bulgaristanê hefteya borî bi bicihkirina demkî ya herî zêde heşt balafirên şewitandî (sotemenî-ber) yên KC-135 ên Amerîkayê û herî zêde 250 leşkerên vî welatî li baregeha hewayî ya Bezmer, ji bo piştgirîkirina operasyona Amerîkayê li Rojhilata Navîn, ji 24'ê Tîrmehê heta 1'ê Cotmehê (2'ê Mordadê heta 2'ê Mehrê) razî bûye.
...........
Dawiya peyamê/
Etîket:
Seyîd Ebas Ereqçî
Bulgaristan
Amerîka
Your Comment