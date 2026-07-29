  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Wezîrê enerjiyê rejîma Sihyonîst got:"Heke Tirkiye li Sûriyê bingehek leşkerî ava bike, Îsraîl jî dê gaveke wekhev biavêje û bingehek leşkerî ava bike

29 July 2026 - 21:11
News ID: 1846704
Source: Kurdpress
Wezîrê enerjiyê rejîma Sihyonîst got:"Heke Tirkiye li Sûriyê bingehek leşkerî ava bike, Îsraîl jî dê gaveke wekhev biavêje û bingehek leşkerî ava bike

Xizmeta Sûriyeyê – Wezîrê Enerjiyê yê rejîma Siyonîstî ragihand ku heke Tirkiye bernameyên xwe yên avakirina bingehên leşkerî li axa Sûriyeyê bidomîne, Tel Aviv jî ji bo parastina ewlehiya neteweyî û berjewendiyên xwe yên stratejîk dê li vê welatê bingehên leşkerî ava bike.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Li gorî KurdPressê, Eli Cohen, wezîrê enerjiyê yê rejîma Îsraîlê, ragihand ku heke Tirkiye bernameyên xwe yên avakirina bingehên leşkerî li ser axa Sûriyê bidomîne, Îsraîl jî dê ji bo parastina ewlehiya neteweyî ya xwe neçar bimîne ku li Sûriyê bingehên leşkerî ava bike.

Li gorî medyayên Sûriyê, Cohen bi amaje kirina pêşveçûnên ewlehiyê yên herêmê got ku Tel Aviv li hember her gavekî leşkerî yê Tirkiyeyê li Sûriyê bêdeng namîne û dê bersiveke guncaw bide her guhertinek ku ewlehiya û berjewendiyên stratejîk ên Îsraîlê bandor bike.

Wezîrê enerjiyê yê rejîma Îsraîlê herwiha îdia kir ku herêmên derdora Nawçeya Xezzeyê bi awayekî pratîk bûne beşek ji vê herêmê. Wî got ku rewşeke wekhev jî li ser sînorên Sûriyê û Libnanê heye. Wî zêde kir ku Îsraîl niha bi "rastiya ewlehiyê ya nû" re rû bi rû ye û ji bo parastina cihên niştecihbûnê û pozîsyonên xwe, hebûna rasterast a hêzên leşkerî li van herêman pêwîst dibîne.

……………….

Dawîya Peyam/

Etikît:

 ·  Sûriye

·  Tirkiye

·  Rejîma Siyonîst

·  Elî Kohen

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha